Наряды знаменитостей, которые в буквальном смысле спасают мир

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

После выхода документального фильма «Реальная цена моды» многие задумались о пагубных последствиях развития фешен-индустрии. В США, например, ежегодно выбрасывают более 16 млн тонн одежды, и это только небольшой процент от мусора, которым зарастает наша планета. На спасение экологии ценой своего гардероба решились многие знаменитости. Некоторые, отбросив предрассудки, стали выходить в свет в одном и том же, а другие и вовсе облачились в наряды из настоящих отходов.

AdMe.ru собрал для вас самую экологичную коллекцию звездных нарядов, сделанных из того, что чаще попадает на свалки, а не на красную ковровую дорожку.

11. Мэйси Уильямс в платье из переработанных комиксов с поясом, сделанным из обложки книги «Игра престолов»

10. Топ-модель Эмбер Валлетта, ярый борец за экологичность моды, надела вечернее платье из переработанного пластикового мусора

9. Звезда «Сумерек» Келлан Латс в смокинге из пластиковых бутылок

8. А платье «девушки Бонда» Наоми Харрис сделано из переработанных молний, стеклянных бусин и конфетных оберток

7. Кружевное платье Аманды Сейфрид когда-то было кучей рыболовных сетей и прочим мусором, от которого очистили море

6. Лили Коул надела на церемонию вручения премии «Оскар» шикарное платье из переработанных пластиковых бутылок

5. А этот наряд актрисы Мишель Монаган когда-то был кучей алюминиевых консервных банок

4. Платье Мерил Стрип от Lanvin выглядит роскошно, и сложно поверить, что оно сделано из старых пластиковых бутылок и пакетов

3. Мисси Пайл надела на церемонию вручения премии «Оскар» платье из этичного шелка с напылением из переработанных лоскутков полиэстера

2. «Девушка с татуировкой дракона» Руни Мара пришла на светскую вечеринку в платье — реинкарнации переработанной старой одежды

1. Эмма Уотсон сразила всех наповал, когда на следующий день после Met Gala объявила, что ее наряд от Calvin Klein сделан из пластиковых бутылок

Бонус № 1: Кара Делевинь в фотосессии для рекламы экотуфель

Бразильский демократичный бренд Melissa производит обувь из переработанного пластика без применения животного сырья и его компонентов для тех, кто заботится не только о своем имидже, но и о красоте и здоровье нашей планеты. С компанией тесно сотрудничают знаменитости и известные дизайнеры: Карл Лагерфельд, Вивьен Вествуд и другие. Фишка обуви еще и в том, что вместо запаха пластика она источает приятные ароматы леденцов и ванили.

Бонус № 2: кроссовки из жевательной резинки

Ежегодно на улицы Голландии выбрасывается почти 1,5 млн кг жвачки, и дизайнеры из Амстердама нашли ей достойное применение. Такой мусор перерабатывается в синтетический каучук, который ничем не хуже обычного. Как отмечают создатели кроссовок, на производство четырех пар у них ушло около килограмма жевательной резинки.

Одежда из вторсырья — это не причуда богатых и знаменитых, а действенный способ сократить последствия одной из самых загрязняющих планету индустрий. Некоторые популярные бренды уже перешли на экологичное производство. В магазинах H&M, например, можно сдать свою старую одежду для переработки и получить купон на скидку.