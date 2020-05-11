11 нарядов, до сих пор вызывающих сожаление у звезд, которые их надели

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Никто из нас не застрахован от модных проколов, и знаменитости не исключение. Порой и сотрудничество с опытными стилистами, и доступ к последним коллекциям лучших модных дизайнеров мира не являются гарантией удачного образа.

AdMe.ru с интересом рассматривает наряды с красных ковровых дорожек, большинство из которых вошло в историю мероприятий. Но сами звезды вспоминают об этих выходах с сожалением.

11. Кейт Хадсон

Кейт появилась в сером платье Stella McCartney на церемонии вручения премии «Оскар» в 2001 году. «Это была моя первая и единственная номинация на „Оскар“. Мне был 21 год, и Стелла Маккартни одевала меня — я чувствовала себя самой стильной и крутой девушкой в мире. Проснулась я на следующее утро после вручения наград без маленькой статуэтки. Я включила телевизор и узнала, что мой образ попал в списки худших нарядов», — вспоминает Хадсон. Молодая актриса позвонила дизайнеру, и они пришли к выводу, что во всем виновата прическа. Кейт признается, что это винтажное платье и сегодня висит в ее гардеробе — когда-нибудь она наденет его снова. Правда, на этот раз с другой прической.

10. Ева Мендес

Ева Мендес появилась на премьере фильма «Призрачный гонщик» в 2007 году в женственном лиловом платье. Сама актриса называет этот выход «принцесса Жасмин не получилась» и считает образ не слишком удачным. Она вспоминает, что доделывать укладку и макияж ей пришлось прямо по пути на мероприятие — на заднем сиденье джипа.

9. Ева Лонгория

На премьере фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» в 2001 году Ева Лонгория появилась в кожаном костюме. Жакет актриса предпочла надеть прямо на голое тело. Она вспоминает, что в течение 10 лет появлялась на красных дорожках с голым животом. Относительно данного выхода Ева говорит: «Это было очень уместно для „Расхитительницы гробниц“, но выглядело так, как будто я пришла на тематическую вечеринку».

8. Виктория и Дэвид Бекхэм

Сегодня Виктория и Дэвид считаются одной из самых стильных пар Великобритании. И со смехом вспоминают о своем парном выходе в кожаных костюмах Versace в 1999 году. «Оглядываясь назад, я спрашиваю себя: „О чем мы думали?“», — говорит Дэвид.

7. Джастин Тимберлейк

Поп-звезды Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс, которая на тот момент была его девушкой, появились в джинсовых костюмах на красной дорожке премии American Music Awards в 2001 году. А в интервью 2016 года на вопрос ведущих шоу о том, что он узнал о музыкальной индустрии с тех пор, когда был участником группы ’N Sync, Тиберлейк ответил: «Если вы надеваете джинс на джинс — это будет задокументировано». Певец также признавался, что заплатил бы хорошие деньги, чтобы удалить эти снимки из интернета. Правда, позже Джастин говорил, что не жалеет об этом совместном выходе. «Ты соглашаешься на многое, когда молод и влюблен», — заявил он.

6. Гвинет Пэлтроу

Этот выход называли и модной катастрофой, и самым худшим образом за всю историю «Оскара». Сама же актриса признается, что до сих пор любит свое платье Alexander McQueen, в котором она появилась на церемонии вручения наград киноакадемии в 2002 году. Но она сожалеет, что не надела под него бюстгальтер и не продумала тщательнее укладку и макияж. «У меня должна была быть легкая пляжная укладка и меньше макияжа», — говорит Гвинет.

5. Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя» появилась в платье Dior. Под полупрозрачным нарядом было черное боди. И несмотря на то что актриса смотрелась эффектно в этом образе, позже она скажет: «Я думаю, что, когда девушка показывает свои бедра, это никогда не будет ее любимым образом. Мне нравится это платье, если оно на ком-то другом».

4. Диана Крюгер

На своей первой в жизни церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2005 году актриса появилась в платье американского бренда Marchesa. Позднее она говорила, что любит этот бренд и его дизайнеров, но золотое платье с голыми боками и животом не лучший образ. «И я думаю, что это запомнится», — добавила Диана.

3. Рианна

Для посещения церемонии CFDA Awards в 2014 году певица выбрала платье из серебристой ткани-сетки, на которую было нашито 230 тыс. кристаллов Swarovski. Позже Рианна признавалась, что жалеет о том, что не надела под платье бюстгальтер. В результате абсолютно прозрачное платье не оставило никакого простора для воображения и явило миру грудь девушки.

2. Шер

Для церемонии вручения премии «Оскар» в 1986 году Шер выбрала эпатажный образ: блестящий мини-топ, кожаные брюки со своеобразным фартуком, украшенным камнями, а голову актрисы и певицы венчал ирокез из черных перьев. В этом наряде Шер вручала премию за лучшую мужскую роль второго плана актеру Дону Амичи. Именно с этим моментом и связаны ее сожаления о выборе образа. «Было видно, что мой внешний вид заставляет его немного нервничать», — говорила она.

1. Энн Хэтэуэй

Образ, который Энн Хэтэуэй выбрала для церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году, вошел в число главных модных промахов этого мероприятия. Это связано с тем, что из-за подчеркнутой вытачки на груди создавалась иллюзия, что у актрисы видны соски. Причиной этого казуса стала нехватка времени — буквально за несколько часов до начала церемонии Энн узнала, что другая актриса планирует надеть платье, похожее на то, которое она выбрала ранее. Хэтэуэй была вынуждена спешно выбирать себе другое.

А у вас были какие-то наряды, о появлении в которых, к примеру, на выпускном, корпоративе или собеседовании вы сожалеете или вспоминаете с улыбкой? Поделитесь с нами своими историями.