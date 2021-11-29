11 модных трендов, над которыми мы сейчас хихикаем в кулачок, а через полгода и сами к ним присматриваться будем

Тренды и модные веяния оказывают влияние даже на тех, кто им отчаянно сопротивляется. Иногда фото с подиумов и коллекции именитых дизайнеров вызывают лишь один вопрос: «И как это можно добровольно надеть?» Но со временем подобная одежда и аксессуары незаметно проскальзывают в наш гардероб. Оказывается, даже несуразные тренды нулевых, о которых еще недавно мы вспоминали с содроганием, могут заиграть новыми красками и совершить громкий камбэк.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие вещи и аксессуары совсем скоро заполонят магазины. Некоторые из них знакомы нам еще со времен лихой юности.

1. «Невидимый» корсет

Элементы корсетов и их имитация стали яркими акцентами последних коллекций модных брендов. Шнуровка, люверсы, косточки и шлейфы — этими деталями дизайнеры украсили самые разные предметы одежды — от платьев до повседневных джемперов и рубашек.

2. Выглядывающие трусы

Тренд на выглядывающее из-под брюк нижнее белье, столь популярный в нулевых, не так давно начал свой путь возрождения, а в 2022-м обещает достигнуть пика. На этот раз дизайнеры посчитали, что удачно дополнить дерзкий образ могут не только стринги или танга, но и спортивные модели трусов.

3. Деконструированный кутюр

В кутюрные коллекции все чаще проскальзывают элементы повседневного стиля, делающие высокую моду чуть более приземленной и практичной. Однако их дизайн и производство простыми уж точно не назовешь. Сложные манипуляции с тканями и их комбинациями, скульптурный крой и каркасы, кропотливая работа с принтами и вышивками — вот чему будет уделено особое внимание в предстоящих сезонах.

4. Грибные мотивы

Создавая свои последние коллекции, многие дизайнеры вдохновлялись грибами в прямом смысле этого слова. Грибные мотивы прослеживаются в образах Rodarte, Brandon Maxwell, Stella McCartney и других брендов. И если одни просто украшают грибным принтом топы и платья, другие заимствуют формы и оттенки.

5. Платье поверх джинсов

Еще один популярный в 2000-х тренд в предстоящих сезонах наберет обороты. Сочетание «платье + джинсы» можно наблюдать в коллекциях весна-лето — 2022 у Louis Vuitton, Molly Goddard, Jil Sander и многих других, причем как в повседневных образах, так и в вечерних.

6. Носки с открытой обувью

Полюбившееся дизайнерам сочетание в 2022 году обещает лишь усилить позиции. Шлепанцами и сандалиями с носками уже никого не удивишь, поэтому бренды продолжают эксперименты и представляют на показах различные интерпретации тренда. Среди них — кожаные носки-сандалии, носки-туфли на шпильке и носки, сшитые с обувью.

7. Рыбацкая атрибутика

Помимо похода по грибы дизайнеры предлагают познать все прелести рыбалки. На модных показах коллекций весна-лето — 2022 тут и там присутствовали ее атрибуты: сетка, зюйдвестки, оттенки хаки, а также штаны и обувь, имитирующие заброды.

8. Браслет на плече

В 2022 году дизайнеры предлагают обратить внимание на браслеты, причем носить их не на запястье, а на плече. В последних коллекциях именитых брендов этот аксессуар фигурировал повсеместно, а надевать его советуют как на голые руки, так и поверх рубашек и свитеров.

9. Элементы пляжной одежды

В новом сезоне дизайнеры также советуют дополнять повседневные образы элементами, имитирующими купальники. Это могут быть как топы на завязках, напоминающие верх от бикини, так и боди. Причем надевать их как вариант предлагают прямо под верхнюю одежду, будь то пальто или шуба. Объемные сумки в стиле пляжных также призваны подчеркнуть комплект.

10. Вычурная обувь

Разнообразие обуви на показах коллекций 2022 года поражает воображение. Похоже, дизайнеры уверены: чем экстравагантнее и несуразнее модель, тем актуальнее и эффектнее вы в ней будете выглядеть в предстоящих сезонах. Кроссовки в бахилах, босоножки на деревянной платформе и туфли с покосившейся шпилькой, пожалуй, еще самые приземленные из представленных на подиумах.

11. Шлемы и чепчики

От изобилия головных уборов на модных показах разбегаются глаза. Дизайнеры предлагают варианты на любой вкус — тут вам и инфантильные чепчики с рюшами и цветочным принтом, и брутальные шапки-балаклавы, и дерзкие шлемы кричащих оттенков.