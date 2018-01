11 марок, которые призывают женщин гордиться особенностями своей фигуры, а не стесняться их

Бодипозитив — движение под девизом «Принимай тело таким, какое оно есть» — все стремительнее набирает популярность. Настигло оно и мир моды. Теперь восторги читателей журналов и пользователей сети вызывают не на 100 % отретушированные идеальные снимки глянцевых красоток, а кадры, где одежду и белье демонстрируют модели с несовершенной кожей, веснушками, растяжками на теле и порой избыточным весом. Такие же, как и миллионы девушек по всему миру. Мы в AdMe.ru собрали для вас 11 брендов, которые решили перестать поклоняться фотошопу и смело заявили о том, что такое истинная красота в их понимании.

Monki

В отличие от своего прародителя компании H&M, бренд Monki вовсе не приветствует тщательную маскировку особенностей женской внешности, и потому у его моделей есть свои маленькие пикантности. Но прятать их они даже не планировали, совсем наоборот.

ModCloth

10 лет назад покупательницам размера плюс-сайз было довольно сложно найти модную и крутую вещицу. Спасением стал бренд ModCloth. Уже тогда он радовал разнообразием одежды для пышных барышень — от нижнего белья до верхних нарядов. Естественно, в тот же период было решено отказаться от фотошопа.

Aerie

«Настоящая ты — сексуальна» — с 2014 года это главный принцип марки хлопкового нижнего белья. Модели снимаются в естественных позах, у них есть родимые пятна там, где раньше они могли казаться неуместными, и яркие веснушки, они по-разному весят, не обладают идеальным прессом. Зато их улыбки на каждом фото чертовски искренние.

Marieyat

Этот бренд создает красоту специально для искушенных дам. Здесь нет банальных моделей белья, напротив, каждая из них выглядит крайне необычно и очень стильно. Для бесшовных изделий используется натуральный хлопок, нет ярких кричащих цветов. Абсолютная нежность.

Missguided

Новость о том, что марка Missquided стала выпускать лукбуки, где в ее одежде предстают модели с внешними недостатками, публика восприняла по-разному: многие хвалили бренд, другие отмечали, что растяжки были нафотошоплены. Сами представители компании отрицают подлог и утверждают, что не собирались ретушировать то, что многие считают дефектами.

Pansy

Создатели бренда Pansy — две подруги, которые предлагают своим покупательницам белье из хлопка, выращенного в Техасе. Шьются все модели прямо рядом с домом, где живут хозяйки компании, а демонстрируют их простые девушки с фигурами, далекими от идеальных параметров, на фоне живописных пейзажей или в уютных интерьерах.

Lonely

Изящные кружевные комплекты этой марки демонстрируют девушки с разным цветом кожи, не без недостатков и с разным форматом фигур. Можно увидеть в том числе и модели, которые не используют средства для эпиляции. Такова политика бренда — красота во всем.

Desigual

Модный бренд Desigual запустил особенную рекламную кампанию купальников. Девушка-модель показала, что в ее фигуре тоже есть несовершенства, и напомнила о том, что любая женщина — это настоящая женщина. И каждая изумительна.

Thinx

Эта марка стала настоящим взрывом в модной индустрии. Нижнее белье, которое продают под брендом Thinx, — не просто удобное и приятное телу. Его задача — защищать девушек от неприятных последствий во время критических дней. С такой миссией, согласно политике компании, ни о какой ретуши и речи быть не может.

Asos

Интернет-магазин одежды Asos — это пространство для покупок, где клиентов не пытаются ввести в заблуждение. Специально для девушек размера плюс у компании разработана линейка Asos Curve. Ее модели обладают довольно пышными формами и не скрывают свои растяжки, складки и даже целлюлит. Все, чтобы покупатель мог реально оценить, как на нем будет смотреться та или иная вещь.

Me and You

Моделями этой марки становятся абсолютно обычные девчонки, которые не боятся показать все особенности своих фигур и внешности в целом. Они рекламируют белье, базовые вещи и аксессуары, на которых часто красуются надписи в стиле Feminist и Don’t touch.

А что вы думаете на этот счет? Модели в рекламных постах и глянцевых журналах должны иметь идеальные параметры, или бодипозитив — это то, что сейчас нужно?