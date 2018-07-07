11 идей для летнего педикюра, которые позволят почувствовать себя королевой пляжа

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Лето и отпуск — 2 причины, по которым каждая девушка спешит записаться к лучшему мастеру на педикюр. Но уже во время самой процедуры возникает неразрешимая задача — как выбрать дизайн ногтей? Не беспокойтесь, мы сделали это за вас: достаточно открыть нашу статью и найти идею, которая вам по душе.

AdMe.ru предлагает способы оформления ногтей от талантливых мастеров, собранные в инстаграме, чтобы уже заранее создать для вас отпускное настроение.

1. Белый цвет, чтобы подчеркнуть ваш загар

2. Летние лакомства на ногтях

3. Чтобы не беспокоиться об отросшем лаке во время отпуска

4. Море зовет

5. Фруктово-ягодный педикюр

6. В пляжном стиле

7. Разноцветная мозаика на пальцах

8. Летняя фауна

9. Цветочный педикюр

10. Минималистический

11. И просто классный на любой вкус

А у ваших ногтей интересный дизайн перед отпуском? Поделитесь фото в комментариях.