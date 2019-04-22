11 фишек Меган Маркл, благодаря которым она эффектно выглядит даже в одежде бюджетных брендов

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В середине января Меган Маркл посетила благотворительную организацию, занимающуюся защитой прав животных. На герцогине Сассекской было платье бюджетного бренда H&M всего за $ 35. Это не первый случай, когда Меган с дорогими вещами (например с пальто от Armani) соединяет в единый — и весьма удачный — ансамбль довольно дешевые вещи.

AdMe.ru решил разобраться, благодаря чему Меган выглядит неизменно стильно и изысканно. И выявить принципы, зная которые вы тоже сможете быть на высоте даже в одежде бюджетных брендов. Что же именно делает герцогиня Сассекская?

То самое вязаное платье Меган за $ 35 (примерно 2 250 руб.).

1. Выбирает лаконичные модели

Меган часто выбирает вещи простого кроя без лишнего декора. Старайтесь при выборе повседневной одежды тоже следовать этому правилу. Избегайте вещей с вышивкой, кружевом и потертых джинсов. Простые вещи лаконичного кроя стоят меньше и сочетаются с большим количеством других предметов гардероба. А используя шляпку, серьги, шарф или другие броские аксессуары, вы сможете хоть каждый день радовать себя новым интересным образом.

2. Любит блейзеры и пиджаки

Пиджак и блейзер — это универсальные вещи. Герцогиня Сассекская часто носит пиджаки, сочетая их с юбками, платьями и брюками. Добавив в свой капсульный гардероб одну из этих вещей, вы избавитесь от частых колебаний при выборе наряда. Теплым весенним днем можно надеть пиджак с платьем — и идти на свидание, а дополнив блейзер джинсами или брюками-скинни — смело отправляться на прогулку или в офис.

3. Предпочитает легкие незамысловатые прически

Если Меган не отправляется на официальное мероприятие, она выбирает простую прическу. Создается впечатление, что она сделала укладку в самый последний момент перед тем, как выйти. И в этой легкой небрежности есть элемент французского шика.

4. Выбирает качественные вещи из натуральных тканей

Пальто из альпака. Пальто из шерсти верблюда.

Меган часто отдает предпочтение вещам из натуральных тканей. Они удобны в носке и приятны к телу. Например, ее красное пальто (на фото выше) сделано из шерсти альпака. Много в ее гардеробе вещей из хлопка. Купить хорошее пальто, удобную юбку или свитер из качественных материалов более разумно, чем тратить крупные суммы денег на одежду для особого случая. Вечерние платья и костюмы часто пылятся в шкафах, и вот их-то можно было бы либо купить дешевле, либо вообще взять у подруги или напрокат.

5. Отдает предпочтение черно-белой цветовой гамме

Меган чаще всего выбирает вещи черного и белого цветов (хоть черный и считается траурным в королевской семье, герцогиня от него так полностью и не отказалась). Если вы решите приобрести недорогую вещь из масс-маркета, вам тоже стоит отдать предпочтение черно-белой палитре. Одежда коричневых, оливковых оттенков и цвета охры может быстрее поблекнуть и будет хуже сочетаться с другими вещами.

6. Экспериментирует с брендами разной ценовой категории

Слева платье от ASOS за $ 56, справа платье Antonio Berardi за $ 2 695.

Общая стоимость образа Меган может составлять сотни тысяч долларов. Она любит одежду таких брендов, как Givenchy, Victoria Beckham и Armani. Но с не меньшим достоинством носит и бюджетные H&M, J.Crew, Madewell, Aritzia и ASOS. Привязанность к одной марке одежды — это удобно, но из-за этого мы часто застреваем в рамках одного стиля. Купите туфли другой марки, зайдите (хоть из любопытства) в магазин нового малоизвестного дизайнера: возможно, именно там вы найдете аксессуар или вещь, которая станет вашей фишкой. Интересные и недорогие вещи можно найти в секонд-хендах. Даже если вы ничего не купите, сможете найти для себя вдохновение в каком-то новом фасоне, яркой расцветке или интересном принте.

Cвадебное платье Stella McCartney обошлось Меган в $ 78 тыс. Его умело скопировал американский бренд Fashion Nova. Стоит аналог всего $ 45 (около ₽ 2 900).

7. Носит туфли-лодочки

Эта обувь, вероятно, является любимой у супруги принца Гарри. Почти всегда туфли-лодочки (обычно бежевые или черные, реже других цветов) дополняют наряд Меган. Такую обувь рекомендуется иметь и в своем гардеробе: она универсальна, изящна и очень женственна.

8. Использует минимум аксессуаров

Обратите внимание на украшения Меган. Несмотря на их стоимость, они чаще всего малозаметны и скромны, их редко бывает много. Если вы хотите выглядеть так же по-королевски элегантно, необязательно покупать драгоценности или дорогую бижутерию. Найдите бюджетные марки, главное, чтобы их изделия были аккуратно сделаны и смотрелись на вас органично. Выбрав крохотные сережки-гвоздики и небольшой браслет или кольцо, вы придадите своему образу утонченность. Вот что говорила по этому поводу Коко Шанель: «Перед тем как покинуть дом, взгляните в зеркало и снимите один аксессуар». Вы вполне можете носить вместе даже серьги и ожерелье, просто убедитесь, что одно украшение доминирует в образе, а остальные лишь дополняют его, а не перетягивают на себя внимание.

В нарушение королевских традиций, Меган надела игривое кольцо с надписью love всего за $ 70 (4 550 руб.).

9. Ценит удобство и носит платья-рубашки

Во время тура с королевскими визитами на остров Фиджи, в Австралию, Тонга и Новую Зеландию Меган неоднократно надевала платья-рубашки — голубое и в бело-оливковую полоску. Такая одежда имеет множество плюсов: она удобна в носке, красиво, не вульгарно очерчивает фигуру, подходит для любого возраста и случая. Вы можете добавить платье-рубашку в свой капсульный гардероб или одолжить понравившуюся вещь у мужа (возможно, ее придется немного перешить). А уж как носить ее, решать вам: с поясом, по примеру герцогини Сассекской, или без, с жилетом или кардиганом. Некоторые модели вполне можно надевать с брюками-скинни или легинсами.

10. Не боится носить одежду с принтами

На Меган часто можно увидеть вещи в полоску, иногда она носит клетку и другие интересные узоры. Вы также можете использовать одежду с такими классическими рисунками, как тартан (шотландская клетка) и гусиная лапка. Сумочка или стильный кардиган с одним из этих узоров станет отличным дополнением вашего гардероба. Избегайте замысловатых, абстрактных и затейливых принтов — они редко выдерживают проверку временем, а значит, скоро будут пылиться на дальней полке шкафа.

11. Часто улыбается

Это банально, но если посмотреть на фотографии Меган, то в глаза бросаются не ее дорогие наряды и даже не стройная фигура. Неизменная улыбка — вот ее главное украшение. Улыбающиеся женщины не только более популярны у противоположного пола, но и выглядят, как показали исследования, моложе в среднем на 2 года. В то время как печальное выражение лица делает нас, наоборот, старше на год. Поэтому старайтесь чаще улыбаться даже без повода.

Бонус

Мы подобрали еще несколько удачных образов Меган Маркл. И приготовили совет, который поможет вам сэкономить средства на обновлении гардероба.

Иногда у вас дома вполне достаточно вещей, а создать из них интересный образ не получается. Или эта одежда приелась и хочется чего-то нового. В этом случае можно попробовать сменить цвет волос, поэкспериментировать с укладкой или макияжем. Даже немного сменив имидж, вы будете чувствовать себя обновленной. И старые вещи будут смотреться на вас совсем по-другому.