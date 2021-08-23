11 доступных вещей, которые даже унылую хрущевку превратят в современные апартаменты

Мы можем годами мечтать о стильном и современном жилье, но так и не решаться на какие-либо перемены, будучи уверенными, что новый интерьер — это всегда баснословные затраты. Но стиль и уют начинаются с мелочей. Часто для того, чтобы вдохнуть в помещение новую жизнь, освежить его и сделать обстановку более актуальной, достаточно избавиться от старых привычек и учесть всего несколько деталей.

Мы в AdMe.ru вдохновились современными трендами в мире дизайна и интерьера и выяснили, какие простые и доступные средства помогут даже бабушкиной «сталинке» заиграть новыми красками.

1. Держатель для губки

Хранить губку для мытья посуды на раковине не слишком гигиенично, ведь влажная среда создает идеальные условия для болезнетворных бактерий. Да и выглядит это чаще всего неопрятно. Решением может стать подставка или держатель для губки. Многие из них крепятся на внутреннюю сторону раковины, благодаря чему лишняя влага будет стекать прямо в слив.

2. Настенный держатель для бритвы

Предметы личной гигиены следует держать в абсолютной чистоте, но часто мы сталкиваемся с проблемой недостатка свободного места, из-за чего храним бритвенные станки на раковине, а то и в стакане с зубными щетками. Настенный держатель для бритвы — простое и доступное решение наболевшей проблемы. Он позволит повесить станок в любом удобном для вас месте, защищая лезвия от порчи и обеспечивая порядок в ванной комнате.

3. Многофункциональный смеситель

Если вам надоело ждать, когда закипит вода в чайнике, чтобы побаловать себя горячим напитком, выход есть. Сегодня в магазинах можно найти различные модели смесителей с функцией кипятильника и фильтра для воды. Они обеспечивают моментальную подачу кипятка, выглядят лаконично и утонченно, отлично дополняют интерьер и экономят место, ведь обычный чайник можно будет спрятать куда подальше.

4. «Парящие» полки

«Невидимые» или «парящие» книжные полки — удачная альтернатива застекленным шкафам и стеллажам. Они не выглядят громоздко и носят как практичный, так и эстетичный характер, а сделать их можно даже своими руками.

Вы можете обустроить подобным образом всю свою библиотеку или же сделать всего одну полку в качестве элемента декора.

5. Никаких заводских упаковок

Шампуни, жидкое мыло и прочие ванные принадлежности в заводских упаковках способны упростить и удешевить даже самый современный интерьер. Лучше обзавестись набором дозаторов и других аксессуаров в одном стиле, к тому же выбор цветов, дизайна и материалов в магазинах безграничен — на любой вкус и кошелек.

6. Пленка-самоклейка

Если вам хочется освежить приевшийся интерьер или привнести в него изыск, проще и практичнее способа, нежели пленка-самоклейка, и не придумаешь. С ее помощью вы можете обновить поверхность туалетного столика, столешницы раковины в ванной и даже небольших аксессуаров и предметов интерьера. Мраморная расцветка, к примеру, моментально придаст обстановке шика и дороговизны.

Если у вас нет средств на дорогую плитку для кухонного фартука, самоклеящаяся пленка легко ее сымитирует. Просто найдите орнамент, который вам понравится, и выделите пару часов.

7. Настольный камин

Все мы знаем, что огонь моментально привносит в интерьер уют, но традиционные камины — весьма дорогое удовольствие, а свечи не обеспечивают красивый танец пламени, на который хочется смотреть часами. Идеальной альтернативой может стать настольный биокамин. Он компактный, безопасный для окружающей среды и отлично подойдет как для внутренних помещений, так и для оформления террас.

8. Стилизованный кошачий туалет

При выборе кошачьего лотка многие отдают предпочтение открытой модели в форме корыта. Однако у такой модели множество недостатков: мы лишаем питомца приватности, лоток не запирает запах, а особо усердные коты-копатели так и норовят рассыпать наполнитель вокруг своей уборной. Выход есть — закрытый туалет. Причем традиционный крытый лоток — не единственное решение. Сегодня все больше людей стилизуют кошачий туалет под предметы интерьера и выполняют его в виде комода или тумбы. Это функционально и эстетично, помогает нейтрализовать запахи и предотвратить беспорядок.

Соорудить простенькую тумбу-туалет при желании можно даже своими руками.

9. Бокс-органайзер для проводов

Удлинители со множеством торчащих кабелей, о которые то и дело спотыкаются члены семьи, выглядят неэстетично и сильно загромождают пространство. Благо в магазинах можно найти различные боксы-органайзеры для безопасного и компактного хранения проводов, кабелей, адаптеров и прочего. Такие боксы защищают кабели от попадания влаги и пыли и хорошо вентилируются, а крышку можно использовать в качестве подставки для заряжаемых гаджетов.

10. Зеркала из нескольких элементов или нетрадиционных форм

К выбору зеркал для своего интерьера следует подходить ответственно, ведь они могут как зрительно расширить пространство, так и загромоздить его. Вместо традиционных форм и классических рам стоит обратить внимание на популярные в последние годы зеркала, состоящие из нескольких элементов, например шестиугольников или кругов. Такие модели смотрятся свежо и актуально.

11. Подвесные цветочные горшки

Растения приносят нашему дому сплошную пользу: освежают интерьер, создают уют. Вопрос лишь в том, где и как их лучше расположить. Конечно, можно расставить горшочки на подоконнике, столе или полу, но в наши дни популярным стало подвешивать их на стене, создавая целые вертикальные сады. Таким образом вы не будете загромождать интерьер и освободите лишнее пространство, к тому же сможете создать совершенно уникальные композиции.