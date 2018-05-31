11 деталей в интерьере, которые съедают уют в доме и выглядят дешево

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пытаясь сделать свой интерьер удобным и приятным для глаз, многие не замечают, как отдают предпочтение не тем вещам, которые справятся с этой задачей. Сегодня мы расскажем, почему даже к выбору выключателей стоит подходить внимательно.

Мы в AdMe.ru любим уютные и удобные интерьеры, поэтому делимся с вами очень важными советами, как их создать и не испортить.

1. Самые дешевые розетки

Самые простые розетки и выключатели могут не вписаться в интерьер. К тому же они быстро приходят в негодность и меняют свой цвет. Поэтому уделите этой детали больше внимания.

2. Декор

К выбору элементов декора стоит подходить с умом и лучше не покупать их в обычном масс-маркете, пытаясь сэкономить. Выбирайте качественные вещи, в которых вы уверены и которые вам действительно нравятся. Некачественная вещь будет радовать вас недолго, а после ее придется просто выкинуть.

3. Хаос

Не нужно выставлять напоказ все, что у вас есть. Всегда помните о стиле, в котором оформлен ваш интерьер, и представляйте, подойдет ли ему та или иная вещь. Ведь всего одна деталь, которая не вписывается в общую картину, способна испортить вид.

4. Непродуманное хранение бытовых средств

Чистящие средства в ванной, специи и упаковки с продуктами на кухне — еще одна проблема многих. Это те вещи, которые всегда должны быть под рукой, и не покупать их совершенно точно не получится. Выход один: переливать и пересыпать их в красивые, подобранные к интерьеру дозаторы и контейнеры.

5. Неорганизованное хранение

Не стоит захламлять полки и антресоли вещами, которые вам больше некуда деть. Поставьте стеллажи с ящичками и обустройте систему хранения. Не раскладывайте вещи где придется. А с хламом распрощайтесь.

6. Пластиковые карнизы

Не тратьте средства и время на покупку и установку дешевых пластиковых карнизов для штор, они не придают никакого уюта. Отдайте предпочтение потолочному или карнизу, сделанному из качественных материалов: дерева, металла. Они и прочнее, и долговечнее, и смотрятся благороднее.

7. Преувеличение своих дизайнерских способностей

Если у вас нет дизайнерских способностей или образования, то лучше поручите эту работу грамотному специалисту, который точно знает, как сделать качественно, без лишних мучений и трат. После разработки проекта он сможет посоветовать, где лучше все купить, на чем сэкономить, и подсказать разные хитрости.

8. Виниловые картинки и детали на стенах

Виниловые наклейки на стенах могут только испортить интерьер. Чтобы стена не смотрелась пустой, повесьте на нее картину. Или поставьте ее на шкаф. Смотреться она будет в тысячу раз лучше наклеек.

9. Хрустальная люстра

Хрустальная люстра неуместна в интерьерах квартир. Она больше подходит для огромных домов в классическом стиле, театров и других помещений в классическом стиле, к тому же имеющих большую площадь. Выбирая, помните, что люстра не должна перегружать интерьер и должна соответствовать площади.

10. Фарфоровые статуэтки

Ставить на полочки фарфоровых голубей, лебедей, лягушек для привлечения денег и другие украшения — прошлый век. Если вам хочется добавить деталей, которые украсят ваше помещение, поставьте в комнату вазу с цветами. Она будет прекрасно смотреться, приятно пахнуть и не накопит на себе вековую пыль.

11. Мебель, застеленная покрывалами и пледами

Современные обивочные материалы обладают хорошими грязеотталкивающими свойствами, поэтому испачкать их не так просто. В конце концов, можно купить или заказать аккуратные съемные чехлы на мебель, которые легко стираются в обычной машинке.

А какие вещи, по вашему мнению, больше всего портят интерьер?