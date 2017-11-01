Эти 11 предметов могут напрочь убить уют в доме

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Дом — это место, куда хочется возвращаться. Он должен быть теплым, уютным, удобным и родным. Увы, часто какая-то деталь мешает комнате стать действительно комфортной, и мы не понимаем, в чем тут дело. Чтобы наконец разобраться, мы в AdMe.ru нашли 11 ошибок, которые многие совершают при обустройстве комнаты.

11. Мягкая мебель с разноцветной обивкой

Диван с пестрой расцветкой может хорошо смотреться в магазине, но гармонично вписать его в интерьер довольно трудно. Лучше отдать предпочтение однотонной мебели. А если захотелось разнообразия, на помощь придут цветные подушки и уютные пледы — можно менять их хоть каждый день, под настроение.

10. Одинокие картины в громоздких рамах

Когда на стене висит одна большая картина, да еще в крупной раме, смотрится это не слишком гармонично. Притягивая все внимание к себе, такое украшение нарушает пропорции комнаты. Гораздо выигрышнее будет выглядеть композиция из 2–4 небольших картин в одном стиле.

Однако если интерьер выполнен в классическом стиле, большая картина станет для него логичным дополнением. Особенно если это подлинное полотно именитого мастера.

9. Многоуровневые блестящие шторы

Такие шторы хороши лишь в соответствующем окружении. И если вы живете не в замке, а в современной квартире, больше уюта добавят портьеры из однотонного материала, контрастные стенам. Они способны зрительно расширить окно и сделать комнату больше.

8. Множество бесполезных полок

Открытые полки, в беспорядке висящие на стенах, создают иллюзию «удобного хранения». Хотя на деле только утяжеляют стену и собирают на себе пыль. А постоянно снимать все эти мелкие предметы и ставить их обратно во время уборки похоже на медленную пытку. Если найти альтернативное место хранения все же не получается или вы просто не мыслите своей жизни без полок, оставьте 1–2, повесьте их симметрично и не заставляйте вещами каждый квадратный сантиметр.

7. Интерьер в одном цвете

Стены, пол, мебель, шторы и аксессуары в одной цветовой гамме выглядят стильно. Но во всем нужно знать меру. Если все предметы будут подобраны идеально тон в тон, комната станет слишком «стерильной» и безликой, как гостиничный номер. Чтобы добавить домашнего уюта, достаточно разбавить интерьер несколькими акцентами более ярких или темных тонов.

6. Ошибочная расстановка мебели

Прежде всего стоит учитывать габариты помещения. Если комната большая, не обязательно расставлять всю мебель вдоль стен. Сдвиньте ее ближе к центру — и получите уютное пространство. Конечно, если речь не о танцевальной площадке.

А вот если комната совсем небольшая, то расставить мебель вдоль стен будет идеальным решением.

Главное правило — соотносите количество и размеры мебели с габаритами комнаты. Лабиринт из столов, кресел и шкафов действует на нервы в комнате любого размера. Вряд ли кто-то приходит в восторг от необходимости постоянно обходить углы, перешагивать через мешающие ножки и протискиваться в дверь боком.

5. Недостаточная освещенность

Для хорошего самочувствия нужен солнечный свет. Если по каким-то причинам он почти не проникает в комнату, не экономьте на освещении. Лучше иметь несколько источников света и регулировать яркость в зависимости от времени суток, нежели постоянно жить в полумраке.

4. Направление укладки пола

Звучит странно, но если в маленькой комнате паркет или ламинат положить не привычным способом вдоль стен, а по диагонали, то пространство визуально станет больше.

3. Цвет стен

Слишком яркие или слишком темные стены словно давят на наше сознание. Обычно в таком окружении мы чувствуем себя некомфортно. Обои более светлых тонов способны не только зрительно расширить комнату, но и позволяют нам чувствовать себя спокойнее и уютнее.

2. Обилие ярких деталей

Чрезмерно креативное оформление приводит к тому, что, заходя в комнату, человек теряется от количества цветовых пятен. Внимание рассеивается, и комната воспринимается больше как музей, нежели как обычная гостиная. Когда же 1–2 ярких детали находятся в дальнем от двери углу, это привлекает внимание, комната кажется больше и в ней хочется остаться подольше.

1. Беспорядок

Даже самая идеальная комната потеряет все свое тепло и очарование, если в ней в беспорядке валяются вещи, а по углам клоками летает пыль. Не забывайте регулярно убираться в своем уютном гнездышке.