11 человек, которые никого не спрашивали, как им выглядеть

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Есть такие люди, которые не боятся ставить смелые эксперименты над своей внешностью. Завидев их, одни крутят пальцем у виска, другие восторгаются их неординарностью. Мы в AdMe.ru решили посвятить статью людям, которых обычно называют фриками, и узнать, что ими движет.

11. Монами Фрост

Эта девушка с бесчисленным множеством татуировок — известная модель и видеоблогер из Латвии. Свое первое тату она сделала в 14 лет, с тех пор татуировки стали частью ее жизни. Девушка относит себя к субкультуре straight edge — то есть не употребляет алкогольные напитки, не курит и выступает против любых наркотических веществ в целом.

10. Андрей Бартенев

Андрей Бартенев — российский художник, модельер, создатель интерактивных инсталляций и перформансов (вот один из них). Его работы неоднократно выставлялись в крупнейших музеях. Андрей часто выбирает очень необычную одежду. Он говорит: «Я одеваюсь и живу согласно своему воображению. Обычно у людей мой внешний вид вызывает доброжелательное любопытство, но иногда и провоцирует агрессию».

9. Бет Дитто

Бет — вокалистка группы The Gossip, которая тряхнула мир этим хитом. Девушка понимает, что весит слишком много, но старается принять свою внешность. Ее считают эпатажной фигурой, так как она не стесняется выступать в смелых и открытых нарядах. А Бет недоумевает, почему, если ты полный, от тебя ждут, что ты будешь одеваться скромно и вообще не высовываться. С ней согласны Готье и Лагерфельд, которые приглашают Бет на свои показы в качестве модели.

8. Бадди Винкл

Сложно поверить, но этой женщине уже 89 лет. Бадди Винкл не стесняется одеваться очень и очень ярко и развлекается на всю катушку. Известнейшие бренды приглашают ее к сотрудничеству. А началось все с того, что правнучка решила создать инстаграм-аккаунт для своей стильной прабабушки. И пусть кто-то говорит, что она одевается не по возрасту. Да и что вообще значит «одеваться по возрасту»?

7. Луис Падрон

Молодой человек из Аргентины потратил десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы выглядеть как эльф. Луис Падрон с детства был просто одержим миром фэнтези и говорит, что хочет выглядеть воздушно и эфемерно, как сказочное существо. Люди в сети гадают, одержим ли Луис психическим расстройством или просто идет за мечтой.

6. Элейн Энджел

Обычно, когда мы видим человека с пирсингом и татуировками, мы думаем: «Еще молодой, пройдет». Элейн Энджел 57 лет, но она не собирается «остепеняться». Она украшает тело тату и бреется налысо. Элейн — одна из самых знаменитых мастеров пирсинга в мире, и она до сих пор занимается любимым делом. Также она выпустила несколько книг на тему пирсинга. Элейн говорит, что и через двадцать лет видит себя в подобном образе.

5. Мелинда Мун

Как и Луис Падрон, канадка Мелинда Мун захотела примерить на себя образ эльфа. Но она обошлась «малой кровью»: хирургическим путем изменила форму ушей на заостренную. Мелинда говорит, что дети ее обожают и ведут себя при ней очень хорошо. Ведь они знают, что эльфы могут рассказать Санта-Клаусу, кто из детей проказничает.

4. Дэрил Бельмарес

Дэрил Бельмарес по прозвищу «Медведь» захотел и сделал себе самые большие уши в мире. Мочки ушей, если быть точным. Он несколько лет постепенно растягивал их и теперь может обернуть их вокруг головы. Он делает это просто из спортивного интереса. Ну а что, мочки ведь все равно просто висят без дела.

3. Грейс Нойтрал

Грейс стала известна в сети благодаря модификациям тела, и одним из самых необычных ее приобретений являются синие глазные яблоки. Этот эффект достигается за счет введения краски под конъюнктиву. На вопросы о том, зачем она делает это с собой, Грейс отвечает, что исследует свою внешность. С одной стороны, выглядит интересно, но с другой — как-то пугает. Что скажете?

2. Айрис Апфель

Айрис — 96-летняя дизайнер из США, которая тоже не собирается втискиваться в возрастные рамки. Она одевается очень стильно и не изменяет своему экстравагантному образу уже 70 лет. Айрис в шутку называет себя самым старым в мире подростком и говорит: «Если кому-то не нравится, что я делаю, это их проблема, не моя». И правильно!

1. Энигма

Энигма — шпагоглотатель и загадочный человек, превративший свое тело в арт-объект. Он сделал огромную татуировку, изображающую пазл, в том числе и на лице. Тату помогло парню прославиться — он снялся в «Секретных материалах» и в Шоу Пенна и Теллера.

Кажется, вот уж кто точно перешел грань, так это Энигма. Хотя опять же, это его личное дело, его тело, его жизнь, а немного пофигизма на мнение окружающих не повредит никому. Кто знает, может, через полвека все это уже не будет казаться нам странным. Ведь всего лет 80 назад в женщину в брюках тыкали пальцем.