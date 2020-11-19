11 базовых вещей, которые любят наши девушки, хотя весь мир давно с ними попрощался

Считается, что базовый гардероб включает в себя качественные вещи, которые хорошо сочетаются как с простыми, так и с дизайнерскими предметами и практически не выходят из моды. Практически, но не совсем. Даже так называемая классика иногда не выдерживает влияние времени и становится неактуальной.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили мнения различных экспертов из мира моды и выяснили, какие из некогда базовых вещей сегодня безнадежно устарели.

Телесные колготки с лайкрой

Стилисты уже давно рекомендуют отказаться от телесных колготок с лайкрой. Во-первых, блеск придает ногам дополнительный объем. А во-вторых, глянцевые колготки в целом заметно удешевляют образ. Матовые же, напротив, делают ноги более стройными и элегантными. Собирая базовый гардероб, не стоит забывать: чем тоньше телесные колготки, тем изящнее они смотрятся на ноге.

Белая рубашка с вытачками

Казалось бы, простая белая рубашка и есть тот самый беспроигрышный вариант, который идеально подходит как для деловых переговоров, так и для неформальной встречи с друзьями. Но и тут есть свои нюансы. Если раньше рубашки были облегающего фасона и имели несколько вытачек, необходимых для того, чтобы подчеркнуть женственные изгибы фигуры, то сегодня модели свободного кроя символизируют демократичность и утонченную небрежность. Специалисты советуют избегать атласных тканей и приталенных силуэтов. Для создания легкого шика достаточно просто чуть подвернуть рукава и добавить к образу элегантные часы и браслеты.

Юбка-карандаш длиной до колена

Знаменитая юбка-карандаш еще долгие годы будет предметом восхищения как дизайнеров, так и миллионов женщин. Однако стилисты настоятельно просят отказаться от синтетических юбок, которые хоть и подчеркивает фигуру, но выглядят дешево и неряшливо. Идеальная юбка-карандаш не должна быть слишком тесной и слишком короткой. Предпочтительнее выбирать модели из плотных, держащих форму тканей длиной чуть ниже колена.

Короткий приталенный пиджак

Пиджак, как и брючный костюм, не теряет своей актуальности никогда. Но и он претерпел некоторые изменения. Сегодня базой считается двубортный или однобортный пиджак полуприлегающего или свободного кроя. И это не всегда оверсайз. Главное, чтобы пиджак не был слишком коротким, тесным и приталенным.

Кардиган тонкой вязки

Наверное, у каждой девушки в гардеробе был трикотажный кардиган с небольшими пуговицами. Обычно он комбинировался с белой офисной рубашкой и обтягивающими джинсами. Хлипкий трикотаж, как правило, плохо держал форму, а рукава надетой под него рубашки постоянно топорщились. К счастью, сегодня на смену этой модели пришел кардиган крупной вязки. Не слишком тесный, но и не слишком свободный, он хорошо держит форму и прекрасно согревает даже в самую промозглую погоду.

Свитер с воротником-хомутом

В холода обойтись без теплого свитера трудно. Этот предмет гардероба идеально сочетается практически со всеми вещами, начиная от классических брюк и строгих юбок и заканчивая ультрамодными джинсами и струящимися платьями. Но вот свитер с объемным свисающим воротником специалисты рекомендуют отложить на самую дальнюю полку шкафа. Такая модель зачастую выглядит неряшливо и добавляет ее обладательнице ненужный объем в верхней части тела. Заменить этот вышедший из моды предмет гардероба лучше на уютный свитер с высоким воротом.

Облегающая кожаная косуха

Кожаная куртка-косуха давно стала частью базового гардероба: ее легко можно сочетать как с простыми повседневными джинсами, так и с романтическими платьями. Единственное, на что стилисты просят обратить особое внимание: куртка должна быть немного свободной, такой, чтобы под нее можно было без труда надеть свитер или худи. Слишком тесная косуха сегодня считается антитрендом.

Облегающий пуховик

Аккуратные приталенные пуховики проявили себя как совершенно непригодные для наших зим предметы гардероба. Мало того, что они абсолютно не греют, так еще и надеть под них что-то толще футболки просто невозможно. Стилисты рекомендуют выбирать пуховик по принципу: чем больше воздуха, тем лучше. И пуховики-одеяла соответствуют этому правилу на все 100 %.

Узкие джинсы

Некогда популярные джинсы скинни канули в Лету. На смену им пришли прямые джинсы и другие свободные модели, которые гораздо проще надеваются и не акцентируют внимание на несовершенстве ног. Плюс таких джинсов в том, что идут они как худеньким, так и полным дамам.

Короткие ботильоны

Ставшие, казалось, уже базовыми короткие ботильоны безнадежно вышли из моды, уступив место моделям с более высоким голенищем. Но и в этом есть свои плюсы. Во-первых, короткие ботильоны часто выглядели неэстетично: обрезая ногу по щиколотке, они визуально делали фигуру приземистее. Во-вторых, больше не нужно ломать голову, как правильно сочетать подобную обувь с брюками и джинсами, чтобы от вида предательски выглядывающей голой ноги мысленно не зябли все окружающие.

Обтягивающая белая футболка

Классическая белая футболка является, наверное, самой распространенной вещью в гардеробе. Но и ее, оказывается, не так просто выбрать. Подчеркивающая женские формы приталенная модель ушла в прошлое. На ее место пришла белая футболка свободного кроя. Сшитая из достаточно плотной хлопковой ткани, она не просвечивает, не обтягивает грудь и бедра, но при этом не висит мешком и хорошо сидит в плечах.