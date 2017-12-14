11 аттракционов, которые придумали люди с очень специфическим чувством юмора
Первые аттракционы, которые придумал человек, дошли и до наших дней — это качели и горки, которые можно найти на каждой детской площадке. А прадед американских горок появился еще в середине XVIII века — это были ледяные горки, популярные зимой в России (потом их стали делать из дерева и летом). Вслед за ними получили популярность карусели с лошадками и колесо обозрения. Менялся и принцип движения аттракционов — от использования тягловой силы животных до паровых двигателей. Кстати, в Мельбурне по сей день работает одна из первых деревянных американских горок — с 1912 года и без реконструкций!
Со временем любовь к аттракционам никуда не исчезла, и сегодня парки развлечений продолжают удивлять посетителей, соревнуясь в самых высоких, быстрых, страшных и оригинальных горках и каруселях. Правда, не всегда это получается удачно, и мы в AdMe.ru решили поделиться с вами случаями, когда желание развеселить народ зашло слишком далеко.
В снежном парке сделали небольшое углубление во льду. Но выбраться из него самостоятельно дети не могут, и получилась ловушка
Человеческая катапульта
Выглядит очень занятно
Для тех, кто ронял игрушку в автомате с клешней
Тоннель с пчелами. Кажется, будет весело
Необычный аттракцион у австралийцев
Аттракцион «Прокатись в ковше». Кстати, в этом парке развлечений все аттракционы — из тракторов
Водный аттракцион для туристов
Каменная змея-тоннель для детей
Аттракцион «Поиграй с гризли»
Как я, по моему мнению, прошел бы этот аттракцион...
...и как бы я прошел его на самом деле
А вам доводилось участвовать в необычных аттракционах? Поделитесь своими историями в комментариях.
Фото на превью tolip/Pikabu