11 аттракционов, которые придумали люди с очень специфическим чувством юмора

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Первые аттракционы, которые придумал человек, дошли и до наших дней — это качели и горки, которые можно найти на каждой детской площадке. А прадед американских горок появился еще в середине XVIII века — это были ледяные горки, популярные зимой в России (потом их стали делать из дерева и летом). Вслед за ними получили популярность карусели с лошадками и колесо обозрения. Менялся и принцип движения аттракционов — от использования тягловой силы животных до паровых двигателей. Кстати, в Мельбурне по сей день работает одна из первых деревянных американских горок — с 1912 года и без реконструкций! Со временем любовь к аттракционам никуда не исчезла, и сегодня парки развлечений продолжают удивлять посетителей, соревнуясь в самых высоких, быстрых, страшных и оригинальных горках и каруселях. Правда, не всегда это получается удачно, и мы в AdMe.ru решили поделиться с вами случаями, когда желание развеселить народ зашло слишком далеко.

В снежном парке сделали небольшое углубление во льду. Но выбраться из него самостоятельно дети не могут, и получилась ловушка

Человеческая катапульта

Выглядит очень занятно

Для тех, кто ронял игрушку в автомате с клешней

Тоннель с пчелами. Кажется, будет весело

Необычный аттракцион у австралийцев

Аттракцион «Прокатись в ковше». Кстати, в этом парке развлечений все аттракционы — из тракторов

Водный аттракцион для туристов

Каменная змея-тоннель для детей

Аттракцион «Поиграй с гризли»

Как я, по моему мнению, прошел бы этот аттракцион...

...и как бы я прошел его на самом деле

А вам доводилось участвовать в необычных аттракционах? Поделитесь своими историями в комментариях.