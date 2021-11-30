11 актуальных видов сумок, которые запросто превратят свою хозяйку в звезду стритстайла

Тоут, клатч, хобо, минодьер — эти названия сумок звучат как тайный язык обожателей крутых вещиц, и наверное, так оно и есть. Посмотрите на сумки разных видов от известных брендов, чтобы понять, на что стоит обратить внимание, если вы хотите быть в тренде, ведь именно с ними сейчас выходят в свет знаменитости и завсегдатаи светских тусовок.

Нам в AdMe.ru, если честно, трудно даются статьи про аксессуары — они будят в нас спящего шопоголика. Но мы знаем, что такие подборки помогают читателям сориентироваться в мире моды. А в конце статьи вас ждет бонус: модный тренд для тех, кто не привык себя ограничивать.

Сумка-тоут

Сумка-тоут (Tote bag) — одна из самых популярных и всегда остается в тренде из-за своей вместительности и удобства.

Она имеет прямоугольную или трапециевидную форму, всего одно отделение и две маленькие или средние ручки. Верх обычно открытый, но встречаются варианты с кнопкой или на молнии. Носят тоут в руке или на плече.

Дизайнеры часто берут классический тоут за основу и создают собственные варианты любимой формы. Например, у Bottega Veneta есть вот такой гигантский меховой вариант.

А у бренда Neous — сумка с одной широкой ручкой вместо двух, объединенной со стенками сумки.

Микросумка

Микросумки впервые представил в своей коллекции бренд Jacquemus, и, несмотря на сомнительную практичность, тренд на подобные аксессуары не собирается угасать.

Микросумочки есть в коллекциях разных марок, например, вот такой кубик бренда Building Block.



Сумка-хобо

Хобо (Hobo bag) — мягкая сумка в форме полумесяца, которую обычно носят на плече. Ручки могут быть разными, как и размер, но в основном это вместительные сумки на каждый день.

Дизайнеры не прочь поиграть с формой классической хобо и показывают собственные варианты, такие как сумка-пазл у Loewe.

Или сумка с сеткой от Givenchy.

Клатч

Клатч (Clutch) — небольшая сумка для ношения в руках, напоминающая кошелек. Может быть дополнена цепочкой, небольшим ремешком или небольшой ручкой, как в модели от Alexander McQueen выше.

Клатчи можно носить и каждый день, но в основным они предназначены для вечерних выходов и светских мероприятий, поэтому дизайнеры не сдерживаются в самовыражении, создавая все новые и новые дизайны: например, в виде книг, как клатч от Olympia Le-Tan.

Или нежный полупрозрачный кружевной клатч от Fendi.

Сумочка-минодьер

Минодьер (Minaudière) — вариант клатча, который скорее напоминает ювелирное изделие, чем сумочку. Это щедро декорированная миниатюрная модель с необычным дизайном и жестким каркасом.

Минодьер может иметь практически любую форму: например, шара, как модель с золотой ручкой от CULT GAIA, или здания, как сумочка в виде Крайслер-центра от Rosantica выше.

А также рожка с мороженым, как у Ulyana Sergeenko.

Или туфельки, как у Mosсhino.

Сумка-багет

Сумка-багет (Baguettу bag) — изобретение модного дома Fendi. Появившаяся еще в 1997 году как альтернатива неудобным клатчам, эта культовая сумка стала классикой и при этом не утратила актуальности, переживая новые и новые интерпретации.

Ее основные черты остались прежними: это небольшая сумка удлиненной формы с недлинной ручкой, которую можно носить под мышкой или в руке. Выше вариант от бренда JW ANDERSON.



А это багет с жестким корпусом от марки Jil Sander.

Сумка-мешок

Сумки-мешки (Bucket bag) имеют круглую форму и чаще всего стягиваются наверху шнуром. У сумки-мешка есть разновидности: небольшие сумочки-кисеты и сумки-ведра цилиндрической формы. Vogue предрекает, что именно ведра станут самым модным аксессуаром будущей весны. Многие бренды привносят в классическую форму что-то свое. Rebecca Minkoff — перфорацию.

Alexander McQueen — ремни, крест-накрест опоясывающие корпус сумки.

А Ulla Johnson — многослойный силуэт.

Сумка-мешок от Yuzefi затягивается ремешком только по сторонам.

Сверкающая сумочка-кисет от Jimmy Choo полностью покрыта стразами.

А сумка от Khaite вообще не имеет затягивающихся шнурков.

Ридикюль

Ридикюль (Ridicule), изобретение конца XVIII века, не канул в лету. Эта мягкая сумочка на жесткой рамке, похожая на винтажный кошелек, вновь и вновь переосмысливается дизайнерами. Например, в модели с замочком в виде лошадки-качалки от Ulyana Sergeenko она приобрела ностальгические нотки.

Асимметричная модель от Fendi, наоборот, выглядит ультрасовременно.

Дутый ридикюль от MiuMiu на гладкой золотой цепочке сочетает в себе классическую форму и инновации.

А запоминающаяся сдвоенная модель от Ratio Et Motus позволяет говорить о том, что ридикюль проживет еще долго.

Сумка-браслет

Один из главных аксессуаров грядущего сезона — сумка-браслет, которая служит еще и украшением. Вариант Fendi напоминает сумку-бананку, но надевается не на талию, а на запястье.

Сумку-браслет Loewe с двумя металлическими розетками можно надевать на руку, а можно развернуть и носить как обычно, надев съемный ремешок.

Браслетом также может служить не сама сумка, а ее ручка.

Сумка-бокс

Классическими моделями виды сумок не исчерпываются: уж где-где, а здесь дизайнерам есть где развернуться. Сумки-боксы напоминают коробки четкой геометрической формы и имеют жесткую структуру. Этой сумке-боксу от Jil Sander русский Vogue прочит статус хита в самое ближайшее время.

Обращает на себя внимание сумочка-пенал с мягкой присборенной ручкой от THE SANT.

И необычная квадратная сумка с ручкой-уголком от Coperni.

Анималистичная сумка

Популярны также сумки с «животными элементами», при этом в виде животного могут быть только отдельные детали, как элегантная ручка в виде леопарда у Lanvin.

А в отдельных случаях — вся сумка.

Бонус № 1: можно носить несколько сумочек сразу

Модная тенденция 2–3 последних лет — носить несколько сумок сразу.

Свежий вариант от Prada: мини-сумочка, вшитая в одну из перчаток.

А подобный вариант может заменить сумки-бананки, которые были модными в 2018 году, но сейчас понемногу становятся неактуальными.

Бонус № 2: котосумка

Японская художница с ником nekoseisaku_pico обожает кошек, поэтому создала реалистичную сумку в виде своего питомца, чтобы он всегда сопровождал ее и служил Михо напоминанием о любимце. Это положило начало ее собственному бизнесу — изготовлению сумок и рюкзаков в виде кошек своих клиентов.