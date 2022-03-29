10+ звездных образов, которые навели шороху в мире моды

На знаменитостей направляются десятки камер, даже если те просто вышли из дома. Что уж говорить о красных дорожках. Практически каждый звездный наряд обсуждают в интернете. Но некоторые образы вызывают у публики бурю эмоций: от восхищения до негодования.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 14 образов знаменитостей, которые взбудоражили мир моды.

Прозрачные сапоги Ким Кардашьян

В 2016 году светская львица предстала перед папарацци в прозрачных ботфортах, которые потом обсуждали по всему миру. Несмотря на то, что сапоги вызвали неоднозначную реакцию, уже через несколько месяцев прозрачная обувь стала главным модным трендом.

Брюки с разрезами Виктории Бекхэм

В 2018 году дизайнер презентовала новую коллекцию одежды, где главной фишкой были брюки с разрезами внизу, и сама появилась в таких же. Не прошло и 24 часов, как брюки превратились в тренд.

Корсет-пуля Мадонны

Певица много лет эпатирует поклонников: так, в начале 1990-х она любила выходить на сцену в корсетах с лифом-пулей. Именно тогда она превратилась в икону поп-культуры, а образ стал культовым. Не зря его повторяют многие современные певицы.

Джинсы с завышенной талией Джессики Симпсон

В 2009 году певица выступала с джинсах с завышенной талией. После чего пресса ее буквально затравила за фасон джинсов и слишком пышную фигуру. Джессика болезненно переживала это происшествие, но, возможно, она просто опередила время, ведь всего через несколько лет такая посадка джинсов стала модной, а смеялись уже над низкой талией.

Открытый живот Эмили Ратаковски

В последние годы звезда активно занимается популяризацией открытого живота и даже ввела в моду пресс с четко выраженной линией посередине. На вечеринку Vanity Fair в 2020 году Эмили оделась в привычном стиле, и этот наряд стал одним из самых узнаваемых образов модели.

Платье-плащ Приянки Чопры

Наряд бурно обсуждали в сети, многие пользователи шутили над выбором Приянки. Однако были и положительные отзывы: так, платье заслужило звание «самого драматичного шлейфа» Met Gala. Надо ли говорить, что последние несколько лет тренчи коричневого и песочного цвета не выходят из моды. Как думаете, повлияла ли Приянка Чопра на это модное веяние?

Небритые подмышки Джулии Робертс

В 1999 году актриса появилась на красной дорожке с небритыми подмышками, тогда это казалось крайне бестактно. Но спустя 2 десятилетия женщины стали отстаивать свои права на естественность и пытаются нормализовать волосы на женском теле.

Оверсайз-костюм Леди Гага

Огромный костюм певицы произвел впечатление на публику. А когда она раскрыла посыл этого наряда, он привлек к себе еще больше внимания мировых СМИ. Оказывается, так Леди Гага подчеркнула значение женщин в Голливуде.

Рваные джинсы Канье Уэста

Поведение рэпера и его наряды часто эпатируют публику. Так, линия дырявой одежды, которую представил его брэнд, вызвала шквал неоднозначных отзывов. А сам Канье любит рваные джинсы и даже появился в таких на мероприятии Met Gala. Это было достаточно рискованно, только вот вскоре джинсы с дырками вернулись в моду, возможно, благодаря влиянию Уэста.

Мужской костюм Дайан Китон

Еще до того, как мужские костюмы стали модным трендом среди женщин, актриса явилась в смокинге на церемонию вручения «Оскара». В 2004 году это казалось неуместно, но позже наряд стал культовым.

Платье-брюки Джулии Робертс

Спустя 15 лет, в 2019 году, Робертс еще раз напомнила всем, что брюки могут быть полноценным вечерним нарядом для женщины. К тому же их можно надеть с платьем. Вслед за Джулией повторять такое сочетание стали и модные дизайнеры.

Джинсовые сапоги Джей Ло

Интернет взорвался, когда певица появилась в столь необычной обуви. Пользователи тут же начали обсуждать наряд, посыпались шутки про «сползшие штаны», и сапоги мигом превратились в мем.

Анатомические корсеты Грейс Джонс

Грейс — синоним эпатажа. В 1980–1990-х главной фишкой певицы были корсеты, подчеркивающие все линии тела. Тогда это вызвало бурю эмоций, а сегодня такие корсеты вновь вернулись в строй: вспомните хотя бы розовый топ Зендеи.

Топ из ниточек беременной Рианны

Рианна не сходит с первых полос интернет-изданий с начала года. А все потому, что она создала новый уникальный стиль для беременных. Звезда всячески подчеркивает свое положение. Например, этим топом и брюками из блестящих нитей.