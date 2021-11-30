10 звезд в умопомрачительных платьях, за каждым из которых стоит крутая история

Подозреваем, что провести целый вечер в «стеклянном» платье, напечатанном на 3D-принтере, или платье в виде розы весом 14 кг непросто, но звезды справляются, ведь быть ослепительными — их работа. К тому же в некоторых случаях платья знаменитостей — это не просто наряды. Платье может быть громким заявлением в защиту экологии, как у Эммы Уотсон, или способом самовыражения, как у Ким Бейсингер, или вызовом бывшему мужу, как у Дженнифер Гарнер.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о том, как создаются вещи, и в этой статье собраны самые занимательные из них. А в конце вас ждет парочка бонусов: мужское альтер-эго Леди Гага и новый бойфренд Рианны, пришедший на бал в бабушкином одеяле.

Нина Добрев

На ежегодном балу Института костюма Met Gala в 2019 году актриса Нина Добрев появилась в платье, как будто отлитом из стекла. На самом деле наряд был напечатан на 3D-принтере, а создал его американский модельер Зак Позен.

Сначала актриса прошла трехмерное сканирование, для этого она надела облегающий костюм из спандекса и должна была 1,5 минуты стоять абсолютно неподвижно, пока вращающаяся вокруг нее камера делала снимки со всех ракурсов. На печать наряда, точно соответствующего меркам Добрев и состоящего из 4 деталей, ушло 200 часов. Затем платье вручную отполировали и задрапировали тканью.

Джордан Данн

В том же году Зак Позен создал еще одно платье — для модели Джордан Данн. Оно состояло из отдельных лепестков, каждый из которых тоже был напечатан на 3D-принтере, индивидуально окрашен и крепился к титановому каркасу платья, созданному точно по меркам модели. На печать лепестков ушло 1 100 часов, а готовое платье весило 14 кг.

Зендея

В 2019 году на Met Gala произвел фурор еще один наряд — платье от Tommy Hilfiger. Постоянный стилист Зендеи Лу Роач создал для нее образ настоящей Золушки. Сам он предстал в роли Феи-крестной, и по мановению его волшебной палочки платье начало светиться!

Сказочный наряд дополнила миниатюрная сумочка в виде кареты и хрустальная туфелька, которую актриса обронила на лестнице. Идея была не нова — 3 годами раньше Зак Позен создал светящееся платье для Клэр Дэйнс, но это не помешало Зендее получить восторженные отзывы публики.

Лупита Нионго

В 2015 году актриса Лупита Нионго появилась на красной дорожке в платье от Calvin Klein. Оно было вручную расшито 6 000 жемчужин и оценено в $ 150 тыс. Позже наряд был украден из гостиничного номера, в котором остановилась Нионго. Но долго искать его не пришлось. Через 2 дня платье вернули: преступник положил его в мешок для мусора и оставил в ванной комнате отеля. Выяснилось, что вор срезал с наряда 2 жемчужины и попытался продать их, однако они оказались искусственными.

Эмма Уотсон

В платье-брюках Эммы Уотсон от Calvin Klein, которое она надела на Met Gala 2016, на первый взгляд, нет ничего экстраординарного. На самом деле это громкое заявление в защиту экологии: наряд сделан из переработанных пластиковых бутылок. Он состоит из 3 частей: бюстье, брюк и шлейфа, и актриса заявила, что собирается надевать его и на другие мероприятия, вместе или по отдельности, в рамках инициативы #30Wears, которая призывает потребителей надевать каждую купленную вещь не менее 30 раз.

Билли Айлиш

Появление Билли Айлиш на Met Gala этого года в платье от Oscar de la Renta тоже получилось громким. Певица согласилась надеть наряд, вдохновленный актрисами старого Голливуда, и особенно Мэрилин Монро, только при условии, что бренд Oscar de la Renta полностью откажется от использования натурального меха. Соглашение было заключено, после чего Билли опубликовала пост в Instagram, где призвала и других дизайнеров последовать этому примеру.

Ким Бейсингер

Платье Ким Бейсингер, одной из самых популярных актрис 90-х и звезды фильма «Девять с половиной недель», в котором она появилась на 62-й церемонии вручения премии «Оскар» в 1990 году, до сих пор регулярно попадает в списки и худших, и лучших оскаровских нарядов всех времен. Дизайн — ассиметричный верх, наполовину состоящий из бюстье, наполовину из блейзера с надписью «Любовь» на рукаве, — был придуман самой Ким, и это платье актрисы остается незабываемым вот уже больше 30 лет.

Дженнифер Гарнер

Платье Atelier Versace, в котором Дженнифер Гарнер появилась на церемонии «Оскар-2016», в том же году стало рекордсменом по количеству запросов в Google. Причина — откровенное интервью актрисы о том, что ей пришлось пережить, чтобы так безупречно выглядеть в тот вечер. Дженнифер со смехом рассказала, что для того, чтобы втиснуться в металлический корсет, ей понадобилась помощь «2 мужчин с шуруповертами», а само платье так сжимало ей ребра, что она едва могла дышать. Казалось, даже ее внутренние органы сдвинулись с места. И все-таки актриса пошла на это, ведь это был ее первый выход в свет после развода с Беном Аффлеком, так что этот наряд можно считать ее заявлением бывшему: «Посмотри, кого ты потерял!»

Ким Кардашьян

В 2013 году Ким Кардашьян была далеко не так популярна, как сейчас, и в списке приглашенных на Met Gala в тот год не было ее имени: она была помечена как «+1» к Канье Уэсту, выступавшему в тот вечер. Для своего первого появления на балу Ким, беременная тогда своим первым ребенком, выбрала эластичное платье от Роберто Тиши и перчатки в тон. Наряд привлек большое внимание, но вовсе не такое, на которое рассчитывала Кардашьян: в сети ее начали сравнивать с диваном и миссис Даутфайр из одноименного фильма. Позже Ким призналась, что проплакала из-за этого всю дорогу до дома. Нашлись и те, кто поддержал дебютантку бала, — это были сестры Олсен, которые похвалили Ким за выбор платья.

Рианна

Еще большее количество мемов породило желтое платье Рианны на Met Gala в 2015 году. Его сравнивали с омлетом и пиццей, а сама звезда рассказывала, что чувствовала себя клоуном и боялась шаг ступить из-за непомерно огромного шлейфа. Тем не менее наряд, на пошив которого ушло более 2 лет, сделал знаменитым его создательницу — дизайнера Гуо Пей, которая и до этого одевала знаменитостей, но по-настоящему прославилась лишь благодаря Рианне. К тому же темой тогдашнего Met Gala был Китай, и барбадосская певица стала одним из немногих гостей, кто надел одежду именно от китайского дизайнера.

Бонус № 1: Леди Гага в образе мужчины-итальянца

В 2019 году Леди Гага появилась на обложке японского Vogue Hommes в образе сицилийца Джо Кальдероне. Это был экстравагантный эксперимент певицы совместно с фотографом Ником Найтом. В этой же роли Леди Гага появилась на церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards в 2011 году, исполнив песню You And I.

Бонус № 2: оказалось, A$AP Rocky пришел на Met Gala в одеяле чьей-то прабабушки, найденном в секонд-хенде

Известный музыкант и новый возлюбленный Рианны A$AP Rocky появился на Met Gala 2021 в весьма необычном наряде, напоминающем лоскутное одеяло. Мало того, несколько дней спустя выяснилось, что это оно и есть: бывшая владелица вещи, Сара из Калифорнии, узнала на снимках с красной дорожки одеяло своей прабабушки, которое незадолго до этого передала в благотворительный магазин. Оказалось, что дизайнер бренда ERL Рассел Линнетц купил его и создал на его основе наряд, сшив вместе с другими винтажными одеялами и даже халатом своего отца. Сара с юмором написала в Instagram: «Похоже, прабабушка Мэри попала на Met Gala и даже в Vogue». Нужно отметить, что под прабабушкиным одеялом оказался дорогой смокинг, соответствующий случаю.