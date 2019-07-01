10+ звезд, которым есть что рассказать об их татуировках

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Мало кто сейчас относится к татуировкам очень уж ответственно, как к чему-то «на всю жизнь». Но вот звездные герои нашей подборки подошли к выбору рисунка сознательно и вложили в него скрытый смысл, известный им одним. Так что за каждой из этих татуировок стоит весьма трогательная история.

У нас в AdMe.ru эти истории тоже вызвали улыбку. Спойлер: реакция отца Тома Холланда на татуировку с паучком бесценна.

Лиа Мишель — первая чашка кофе

Актриса Лиа Мишель сделала татуировку на безымянном пальце в честь своей бабушки. В своем инстаграме девушка написала: «Я потеряла бабушку на этой неделе. Она не была типичной бабушкой. Она дала мне первую чашку кофе, когда мне было 8 лет. Она говорила неуместные вещи всем моим парням. Она никогда не пекла пирогов и не вязала свитеров. Но она была моей бабушкой, и я любила ее больше всех на свете».

Деми Ловато — портрет бабушки

А Деми Ловато сделала на руке татуировку с портретом своей бабушки в 26-летнем возрасте. «Ты со мной, когда мне 26 и навсегда», — написала она на своей странице в инстаграме.

Софи Тернер — буква G на мизинце

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер увековечила память о своем дедушке татуировкой в виде буквы G на мизинце.

Мэйси Уильямс — «Никто»

Коллега Софи Тернер по съемочной площадке «Игры престолов» решила сделать татуировку в честь своего персонажа Арьи Старк.

Дэкс Шепард — колокольчик на безымянном пальце

Актер сделал тату в виде колокольчика на безымянном пальце в честь своей жены, актрисы Кристен Белл. Также он выбил на нем инициал еще не рожденного ребенка — букву D. По словам Кристен, это ввело ее в ступор, ведь имя пара еще не выбирала. В итоге дочку пришлось назвать Дельтой.

Джонни Депп — имя дочери

В актерской среде вообще довольно популярно делать татуировки в честь своих близких. Вот и Джонни Депп набил у сердца тату с именем дочери Лили Роуз.

Дженнифер Энистон — кличка любимой собаки

Первую в своей жизни татуировку актриса сделала в память об умершей собаке — вельш корги по кличке Норман. Энистон тяжело переживала потерю и даже расплакалась, когда рассказывала о ней.

Кара Делевинь — «бекон» на ступне

С этой татуировкой все было бы в порядке, если бы не одно обстоятельство: Кара Делевинь — вегетарианка. Модель не исключает, что ей придется доделать тату и добавить к «бекону» слово «веганский».

Дженнифер Лоуренс — H2O на кисти

Актриса сделала небольшую татуировку-напоминалку на кисти. По замыслу, рисунок должен был помогать Дженнифер выпивать дневную норму воды. Однако, по словам девушки, она не уточнила правильное написание, и теперь у нее на руке красуется надпись H2O. Актриса ласково называет ее «татуировкой идиота».

Шанель Иман — вешалка на шее

За эту татуировку девушку не раз критиковали. Сама модель объясняет, что видит в этом тату символ своей профессии.

Бонус: Том Холланд — паучок на ступне

Исполнитель роли человека-паука сделал весьма предсказуемую татуировку на ступне. Но реакция его отца в твиттере поистине бесценна.