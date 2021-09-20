10 случаев, когда знаменитости вложили в одежду и аксессуары тайный смысл. А мы разгадали его

На подготовку знаменитостей к важным событиям уходят недели, а то и месяцы. Они продумывают образы до мелочей, зачастую вкладывая в одежду и аксессуары особый смысл. А поклонники и эксперты моды потом долго гадают, что же хотели сказать звезды посредством той или иной детали.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и решили разгадать звездные послания, которые селебрити зашифровали в своих нарядах.

Николь Кидман

Каскадное платье Dior, в котором Николь Кидман появилась на церемонии «Женщина года — 2017» по версии журнала Glamour, украшала аппликация в виде дамы с распростертыми крыльями. Выбор подобного наряда оказался неслучайным: изображение на груди было напоминанием о безграничных возможностях человека. «Сегодня я ношу крылья и говорю вам, молодым девочкам и мальчикам: даже если ваши крылья будут обрезаны, вы можете вырастить их заново и взлететь», — сказала актриса в своей речи.

Скарлетт Йоханссон

Для посещения ежегодного бала Института костюма Met Gala в 2018 году Скарлетт Йоханссон выбрала платье от бренда Marchesa. Модный дом возглавляют 2 женщины: Керен Крейг и Джорджина Чапман. И своим выбором актриса хотела в очередной раз поддержать детище женщин-дизайнеров. По мнению Йоханссон, одежда от Marchesa как никакая другая заставляет девушек чувствовать себя уверенно и красиво.

Хейли Болдуин

Хейли Болдуин — настоящая королева уличной моды, поэтому неудивительно, что даже ее свадебное платье не обошлось без элементов street style. Разработка дизайна наряда была поручена не французским кутюрье, а Вирджилу Абло — создателю одного из главных брендов уличной одежды Off-White. Кстати, для модельера это платье стало первым подобным опытом. И хотя оно было выполнено в классическом стиле, фату украшали вышитые надписи «Till Death Do Us Part» («Пока смерть не разлучит нас») и «Wedding Dress» («Свадебное платье»), а также скрещенные стрелы — логотип Off-White.

Лора Дерн

На церемонию вручения «Золотого глобуса» в 2019 году Лора Дерн надела роскошное красное платье Valentino. Образ дополнила маленькая сумка-кисет. Если присмотреться, то можно заметить, что аксессуар украшала черная лента с надписью «Time’s Up». Как позже призналась актриса, посредством этой маленькой детали она хотела поддержать одноименное женское движение.

Гвен Стефани

На 62-й церемонии вручения «Грэмми» Гвен Стефани восхитила поклонников мини-платьем, полностью расшитым ракушками, да непростыми. Дело в том, что супруг певицы Блейк Шелтон на протяжении многих лет собирал их для возлюбленной. А дизайнеры Dolce & Gabbana нашли коллекции необычное применение.

Мэрайя Кэри

На церемонии MTV VMA в 1997 году Мэрайя Кэри появилась в ансамбле из черного кроп-топа и юбки макси со смелыми разрезами по бокам. За некоторое время до мероприятия певица рассталась со своим возлюбленным Томми Моттолой, исполнительным директором Sony Music. Он жестко контролировал имидж звезды. Смелый наряд олицетворял вновь обретенную свободу и отказ от привычного образа.

Меган Маркл

Согласно традиции, представительницы британской королевской семьи показываются публике вместе с новорожденным спустя всего несколько часов после родов. Но Меган Маркл мало того что рискнула нарушить это негласное правило, представ перед репортерами лишь спустя 2 дня после появления на свет малыша, так еще и выбрала для этого случая весьма смелый наряд.



Герцогиня как бы намеренно подчеркнула все еще выпуклый живот поясом, показав, что она не стыдится послеродовых изменений. Если присмотреться к фотографиям других монарших особ, то можно заметить, что все они выписывались из роддома в объемных платьях, скрывающих живот.

Мэрилин Монро

История отношений Мэрилин Монро и 35-го президента США Джона Кеннеди была окутана множеством тайн и слухов. Хотя их связь никогда официально не подтверждалась, в свое время масла в огонь подлило совместное публичное появление актрисы и президента на праздновании 45-летия Кеннеди и легендарное выступление Монро на том вечере.



Чтобы исполнить чувственную композицию «Happy Birthday, Mr. President», певица облачилась в полностью прозрачное платье, усыпанное тысячами страз. Наряд был настолько откровенным, что стал настоящим вызовом и своего рода признанием — заявлением об отношении Мэрилин к президенту.

Рианна

В 1994 году принц Чарльз официально признался в своей связи с Камиллой Паркер-Боулз. Недолго думая, принцесса Диана красиво отомстила за измену, появившись в нарушающем королевский протокол черном туалете с открытыми плечами. Смелый наряд вошел в историю как идеальное «платье мести» и вдохновил не одну знаменитую женщину. В 2017 году Рианна появилась на Diamond Ball в напоминающем культовый образ леди Ди эффектном черном ансамбле Ralph & Russo, отдав таким образом дань уважения принцессе.

Билли Айлиш

В 2021 году Билли Айлиш выступила на Met Gala в очень неожиданном наряде. От неуверенного в себе подростка не осталось и следа: мешковатую одежду сменили бриллианты и женственное платье в лучших традициях Голливуда. Как оказалось, новый образ молодой певицы стал переломным не только для ее карьеры, но и для бренда Oscar de la Renta. Чтобы сотрудничать с Айлиш, компании пришлось полностью отказаться от использования натурального меха.