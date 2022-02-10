10+ звезд, которые отважились надеть платья из старых коллекций и навели переполох
Известные люди почти всегда выходят в свет в нарядах именитых дизайнеров. Чаще всего это платья из последних коллекций модных домов. Но иногда знаменитости отдают предпочтение одежде 20-, а то и 30-летней давности. Чем более эксклюзивной оказывается находка, тем больший фурор производит звезда на красной дорожке.
Мы в AdMe.ru не могли не отметить смелость и чувство стиля знаменитых женщин, которые надели на важные мероприятия платья, много лет прождавшие своего часа.
Кирстен Данст в Christian Dior
Церемония «Оскар», 2017 год. На актрисе платье дизайна 1952 года.
Зендая в Valentino
Премьера сериала, 2022 год.
Показ, 1991 год.
Ирина Шейк в Thierry Mugler
Парижская неделя моды, 2021 год.
Показ, 1997 год.
Кейт Хадсон в Versace
Вечеринка Vanity Fair, 2012 год. На актрисе винтажное платье итальянского бренда.
Белла Хадид в Jean Paul Gaultier
Парижская неделя моды, 2018 год.
Показ, 2006 год.
Дженнифер Энистон в Dior
Церемония вручения премии Гильдии киноактеров, 2020 год. На актрисе наряд 1999 года.
Джордан Данн в Jean Paul Gaultier
Совместная вечеринка Tiffany&Co и британского Vogue, 2020 год.
Показ, 1997 год.
Карди Би в Thierry Mugler
Парижская неделя моды, 2021 год.
Показ, 1995 год.
Кейт Мосс в Christian Dior
Открытие выставки в Музее Виктории и Альберта, 2007 год. На модели винтажное платье французского дома моды.
Оливия Родриго в Versace
Церемония вручения премии MTV Video Music Awards, 2021 год.
Показ, 2001 год.
Рита Ора в Thierry Mugler
Церемония вручения премии «Evening Standard Theatre Awards», 2018 год.
Показ, 1997 год.
Белла Хадид в Roberto Cavalli
Каннский кинофестиваль, 2019 год. На модели платье, которое ждало своего часа 14 лет.
Ким Кардашьян в Thierry Mugler
2019 год.
Показ, 1999 год.
Гвинет Пэлтроу в Valentino
Церемония вручения премии «Эмми», 2019 год. На актрисе платье 1963 года.
Как вы считаете, какой из наших героинь удалось преподнести творение дизайнера наиболее эффектно?