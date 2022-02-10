10+ звезд, которые отважились надеть платья из старых коллекций и навели переполох

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Известные люди почти всегда выходят в свет в нарядах именитых дизайнеров. Чаще всего это платья из последних коллекций модных домов. Но иногда знаменитости отдают предпочтение одежде 20-, а то и 30-летней давности. Чем более эксклюзивной оказывается находка, тем больший фурор производит звезда на красной дорожке.

Мы в AdMe.ru не могли не отметить смелость и чувство стиля знаменитых женщин, которые надели на важные мероприятия платья, много лет прождавшие своего часа.

Кирстен Данст в Christian Dior

Церемония «Оскар», 2017 год. На актрисе платье дизайна 1952 года.

Зендая в Valentino

Премьера сериала, 2022 год.

Показ, 1991 год.

Ирина Шейк в Thierry Mugler

Парижская неделя моды, 2021 год.

Показ, 1997 год.

Кейт Хадсон в Versace

Вечеринка Vanity Fair, 2012 год. На актрисе винтажное платье итальянского бренда.

Белла Хадид в Jean Paul Gaultier

Парижская неделя моды, 2018 год.

Показ, 2006 год.

Дженнифер Энистон в Dior

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров, 2020 год. На актрисе наряд 1999 года.

Джордан Данн в Jean Paul Gaultier

Совместная вечеринка Tiffany&Co и британского Vogue, 2020 год.

Показ, 1997 год.

Карди Би в Thierry Mugler

Парижская неделя моды, 2021 год.

Показ, 1995 год.

Кейт Мосс в Christian Dior

Открытие выставки в Музее Виктории и Альберта, 2007 год. На модели винтажное платье французского дома моды.

Оливия Родриго в Versace

Церемония вручения премии MTV Video Music Awards, 2021 год.

Показ, 2001 год.

Рита Ора в Thierry Mugler

Церемония вручения премии «Evening Standard Theatre Awards», 2018 год.

Показ, 1997 год.

Белла Хадид в Roberto Cavalli

Каннский кинофестиваль, 2019 год. На модели платье, которое ждало своего часа 14 лет.

Ким Кардашьян в Thierry Mugler

2019 год.

Показ, 1999 год.

Гвинет Пэлтроу в Valentino

Церемония вручения премии «Эмми», 2019 год. На актрисе платье 1963 года.