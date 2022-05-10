10 звезд, которые однажды нарядились так, будто шагнули прямиком из сказки

Кто из нас в детстве не мечтал нарядиться как принцесса из сказки. И знаменитости — даже давно выросшие — тоже порой хотят воплотить такие фантазии в реальность. И об этих образах критики наперебой хвалебные отзывы строчат.

Мы в AdMe.ru залюбовались звездами, которые будто вышли на красную дорожку прямиком из любимого мультфильма. И теперь хоть снова с детьми пересматривай.

Золушка: Айшвария Рай и Зендея

На Каннском кинофестивале 2017 года красавица Айшвария Рай примерила на себя поистине сказочный наряд. Небесно-голубая ткань и пышная юбка сразу же напомнили о легендарном платье Золушки. Критики наперебой восторгались образом 43-летней актрисы и назвали его достойным любой принцессы. А мы бы сказали, что не просто принцессы — королевы.

На балу Met Gala 2019 года Зендея вошла в образ Золушки настолько, насколько это вообще возможно. Девушка прибыла на ковровую дорожку с настоящим «феем-крестным», который взмахнул волшебной палочкой — и ее платье действительно засветилось. А еще актриса оставила на ступеньках свою стеклянную туфельку.

Ариэль: Блейк Лайвли

Блейк Лайвли любит находить вдохновение в образах принцесс «Диснея». В 2011 году она вышла в свет в облегающем платье зеленого оттенка с «рыбьим» хвостом и даже покрасила свои светлые волосы в рыжий цвет. Модные издания сразу же отметили, что актриса очень похожа на ту самую Русалочку, а некоторые детали образа выглядят даже лучше оригинала.

Белль: Кэти Холмс, Алисия Викандер и Лесли Манн

Каштановые волосы, желтое бальное платье с открытыми плечами — образ Кэти Холмс на балу Met Gala в 2014 году очень напоминал легендарную Белль из «Красавицы и Чудовища». И мы считаем, что наряд актрисе действительно идет, получилась настоящая сказочная героиня.

На красной дорожке кинопремии «Оскар» 2016 года Алисия Викандер также примерила образ принцессы Белль. Даже прическа актрисы точь-в-точь совпадала с мультяшным оригиналом. Мы уверены, что современная Белль точно бы захотела отправиться на бал в таком наряде.

Год спустя, на «Оскаре-2017», актриса Лесли Манн также вызвала целую лавину восторгов модных критиков своей версией легендарного платья из «Красавицы и Чудовища».

Тиана: Лупита Нионго

Девушку частенько называют живым воплощением диснеевской героини. А один фанат даже устроил голосование за то, чтобы актриса исполнила роль Тианы в будущем фильме. И на «Оскаре» 2014 года девушка вновь была очень похожа на ту самую принцессу.

Аврора: Эль Фэннинг

В 2014 году Эль Фэннинг в очередной раз доказала, что была создана для роли принцессы Авроры. Юная актриса появилась на премьере «Малефисенты» в небесном-голубом платье с открытыми плечами и выглядела так, будто диснеевская принцесса сошла с экрана и отправилась прямиком в Голливуд.

Динь-Динь: Мэделин Петш

Звезда «Ривердейла» на балу Met Gala 2019 года была настоящей феей. Феей Динь-Динь из легендарного «Питера Пэна». Девушка сказала, что не планировала создавать именно такой образ, но нашлось то самое идеальное платье — и все сошлось.

Эльза: Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон

Еще одно доказательство того, что Блейк Лайвли идеальна в роли любой диснеевской принцессы. На Каннском кинофестивале 2016 года беременная актриса примерила роль Эльзы из «Холодного сердца» и вызвала шквал восторженных отзывов о том, каким же безупречным и потрясающим оказался образ.

Наряды герцогини Кембриджской регулярно становятся предметом обсуждений. А в 2017 году Кейт решила стать еще и настоящей принцессой. Ее платье, усыпанное множеством кристаллов, вмиг взбудоражило общественность: это же Эльза из «Холодного сердца»! Наряд настолько запомнился публике, что даже спустя 2 года одна девочка спросила у герцогини, почему же она его не носит.