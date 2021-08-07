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10+ звезд, которые не побоялись выйти в свет в наряде, который уже кто-то выгулял перед камерами

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Звездам доступны практически все наряды мира. Но иногда им настолько может приглянуться какая-то одежда, что они готовы выгулять ее, даже несмотря на то что их коллега уже засветился в этом образе перед камерами фотографов.

Мы в AdMe.ru любим модные наряды и восхищаемся теми, кто не боится выйти в свет в одежде, которую уже все увидели на ком-то другом.

Гвен Стефани и Винни Харлоу

Ребел Уилсон и Меган Маркл

Ирина Шейк и Дамиано Давид

Ким и Кортни Кардашьян

Ким Кардашьян и Винни Харлоу

Джастин Бибер и Крис Дженнер

Шэрон Стоун и Белла Хадид

Хейли Бибер и Мэйси Уильямс

Даутцен Крус и Гвен Стефани

Кэти Перри и Келли Кларксон

Кира Найтли и Тильда Суинтон

Кайли Миноуг и Рита Ора

Кэндис Свейнпол и Тейлор Свифт

Кайли Дженнер и Анна Делло Руссо

Кому из звезд, на ваш взгляд, наряд подошел больше?

Фото на превью Pooch Perfect / ABC, Karwai Tang / WireImage / Getty Images
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