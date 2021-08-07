10+ звезд, которые не побоялись выйти в свет в наряде, который уже кто-то выгулял перед камерами
Звездам доступны практически все наряды мира. Но иногда им настолько может приглянуться какая-то одежда, что они готовы выгулять ее, даже несмотря на то что их коллега уже засветился в этом образе перед камерами фотографов.
Мы в AdMe.ru любим модные наряды и восхищаемся теми, кто не боится выйти в свет в одежде, которую уже все увидели на ком-то другом.
Гвен Стефани и Винни Харлоу
Ребел Уилсон и Меган Маркл
Ирина Шейк и Дамиано Давид
Ким и Кортни Кардашьян
Ким Кардашьян и Винни Харлоу
Джастин Бибер и Крис Дженнер
Шэрон Стоун и Белла Хадид
Хейли Бибер и Мэйси Уильямс
Даутцен Крус и Гвен Стефани
Кэти Перри и Келли Кларксон
Кира Найтли и Тильда Суинтон
Кайли Миноуг и Рита Ора
Кэндис Свейнпол и Тейлор Свифт
Кайли Дженнер и Анна Делло Руссо
Кому из звезд, на ваш взгляд, наряд подошел больше?
Фото на превью Pooch Perfect / ABC, Karwai Tang / WireImage / Getty Images
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