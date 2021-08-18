10+ видов маникюра, которые уже вышли из моды. Но некоторые мастера об этом не знают

Тренды в нейл-индустрии меняются стремительно. И то, что было модно еще вчера, сегодня может стать неактуальным и безвкусным. К счастью, на смену полюбившимся, но устаревшим дизайнам пришли свежие, еще более красочные идеи украшения ногтей.

Мы в AdMe.ru собрали для наших читательниц все актуальные направления в маникюре. И от этого обилия модных нейл-дизайнов у нас разбегаются глаза.

Кошачий глаз

Дизайн ногтей с четким бликом, именуемый «кошачий глаз», остался в прошлом. На смену ему пришло покрытие со светоотражающими частицами, которое создает эффект равномерного сияния.

Втирка по всей поверхности ногтя

Любительницам металлического блеска эксперты предлагают элегантную альтернативу ушедшему тренду — зеркальные серебряные и золотые акценты. Это могут быть эффектные полосы, линии или точки на отдельных ногтях.

Яркие анималистичные принты

Анималистика все еще в тренде, но в более спокойном и лаконичном исполнении. Принты в виде шкуры леопарда, зебры и даже коровы теперь делают на подложке, близкой к окрасу этих животных в природе. Яркие, кислотные и неоновые краски в таком дизайне лучше не использовать: они больше не в моде.

Белый френч

Французский маникюр в классическом виде на время вышел из моды. Специалисты нейл-дизайна предлагают заменить белые кончики ногтей более яркими. При этом можно сочетать несколько оттенков и наносить поверх френча нежные принты.

Экстремальная длина

Еще год-другой назад модели, актрисы и прочие звезды щеголяли экстремально длинным маникюром. И нам казалось, что без таких «хищных когтей» модницей стать невозможно. Но в 2021 году стилисты пришли к выводу, что экстравагантность немного сдала позиции, и теперь короткий и практичный маникюр считается очень даже стильным.

Замысловатые узоры

На смену сложной геометрии и перегруженным принтам пришли легкие завитки и минималистичные линии. При этом эксперты не ограничивают нас в выборе цвета: это могут быть как пастельные абстракции, так и сочные летние оттенки.

«Сахарные» и «мохнатые» ногти

Маникюр с песочной посыпкой и имитацией меха оказался весьма непрактичной затеей. Такой дизайн ушел на заслуженный отдых. Вместо него эксперты предлагают присмотреться к мрамору, узору в клеточку и даже к жемчугу на ногтях.

Мультяшные герои

Перегруженные разной милотой и персонажами из мультиков принты можно заменить на красочные абстракции и мазки. Также нейл-мастера предлагают вместо «мультяшек» на ногтях рисовать фрукты, ягоды и, конечно, смайлики, которые заняли особое место в наших сердцах.

Сложный декор

Мы уже говорили о практичности, которая сейчас на пике моды в маникюре. Поэтому о пирсинге на ногтях и сложной лепнине стоит забыть до лучших времен. Гладкие формы и минималистичное тиснение — вот что сейчас в тренде.

Свитера и ракушки

Когда-то маникюр в виде вязаных узоров и ракушек радовал нас и зимой, и летом, но теперь такой дизайн устарел. Объемный декор обрел новые формы: это могут быть отдельные надписи, лаконичные значки или покрытие с эффектом рельефной кожи, которое стало особенно актуальным.

Неон

Совсем отказываться от неона на ногтях не придется, но лучше свести его к минимуму. Неоновый френч, кислотные линии, пятна и мазки в сочетании с нежной молочной или прозрачной базой смотрятся стильно и по-летнему ярко.