10 вещей с AliExpress, которые помогут вам сэкономить кучу денег

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Если вы приняли решение вести более экономный образ жизни, это не значит, что вам нужно отказывать себе в чем-то. Для начала достаточно купить определенные вещи, призванные сделать ваш быт более организованным. Экономия природных ресурсов приятно скажется не только на вашем кошельке, но и на экологии планеты в целом.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные гаджеты, призванные помочь вам в этом нелегком деле. Но оно того стоит.

Светодиодные лампы с датчиками движения и звука EcoCat

Очень полезная вещь для экономии электричества. Лампа зажигается на звук и не требует установки никакого дополнительного оборудования, все уже включено. Можно купить здесь.

Устройство для приготовления роллов

Конечно, это не самый необходимый гаджет, но если вы любите побаловать себя суши, то вместо того, чтобы делать довольно дорогие заказы сетов, можете готовить деликатесы сами. Покупаем приспособление здесь.

Дорожные столовые приборы

Вместо того чтобы покупать одноразовые столовые приборы, можно приобрести такой стильный наборчик и носить его с собой. Покупаем здесь.

Аккумуляторы

Вместо того чтобы бесконечно покупать батарейки, приобретите аккумуляторы и заряжайте их периодически. Можно купить здесь.

Умная розетка

Такая розетка оборудована встроенным таймером, который можно запрограммировать на работу по расписанию. Настраиваем график работы своих электроприборов и экономим электричество. Покупаем здесь.

Бутылка для воды с фильтром

Покупая одноразовые бутылки с питьевой водой, мы незаметно тратим довольно большую сумму. Однако выход есть: качественная бутылочка с фильтром. Покупаем здесь.

Зарядка на солнечных батареях

Идеальный способ экономить электричество. Зарядное устройство подойдет для любых гаджетов и довольно быстро окупит свою стоимость. Приобрести можно здесь.

Жидкий силикон для мелкого ремонта

Если у вас сломался провод или нужна подставка под телефон, вы можете починить или сделать новую деталь сами благодаря такому силиконовому клею-пластилину. Это явно сэкономит вам деньги. Покупать здесь.

Дождевик для обуви

Совсем необязательно покупать резиновые сапоги, если можно приобрести такие дождевики для ботинок. Удобно носить с собой, обувь прослужит намного дольше. Купить можно здесь.

Аэратор воды

Эта насадка сокращает потребление воды в 2 раза. Она сделана таким образом, что струя воды насыщается кислородом. Нам кажется, что воды течет столько же, но это не так. Такое приспособление должно быть у всех. Купить можно здесь.

Может, у вас есть свои варианты полезных онлайн-покупок? Поделитесь ими в комментариях.