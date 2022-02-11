10 вещей, которые вызывают ажиотаж у покупательниц. А профессиональный стилист на них даже не посмотрит

Фешен-индустрия развивается не по дням, а по часам. Если модные дома выпускают по 5–6 коллекций в год, то бренды масс-маркета умудряются обновлять ассортимент каждые 2 недели. Из-за постоянного желания угнаться за модой неизбежно страдает семейный бюджет.

Мы в AdMe.ru отыскали предметы гардероба, которые профессиональные стилисты обходят стороной, а модницы со всего мира все равно продолжают скупать.

Белые джинсы скинни

К светлым облегающим джинсам у стилистов есть 2 претензии. Из-за особенностей силуэта они мало кому идут. Свободные же модели подходят всем, и зачастую девушки в них выглядят куда более привлекательно. А еще белая обтягивающая одежда требует специального нижнего белья.

Дизайнерские эспадрильи

В XIV веке эспадрильи считались обувью крестьян. Доступные и легкие, они недолго служили своим владельцам. Современные варианты недалеко ушли от оригинальных. Веревочная подошва из джута и текстильный верх быстро приходят в негодность, поэтому пара на один сезон, купленная в дорогом бутике, точно не стоит потраченных денег.

Одна модель разных расцветок

Купить платье, которое так удачно село, сразу нескольких цветов, конечно, заманчиво. Но стилисты отговаривают от таких решений. Лучше не забивать гардероб однотипными вещами и пробовать что-то новое. Исключения составляют разве что футболки и майки, которые требуют регулярной замены.

«Бабушкины» трусы

Стилисты и фешен-блогеры убеждены в том, что нижнее белье, пусть и скрытое под слоями одежды, создает определенное настроение и добавляет уверенности в себе. Или, наоборот, убавляет ее. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы носить страшные и неудобные «бабушкины» трусы. Благо найти комфортную и радующую глаз альтернативу не составит труда.

Бесформенная домашняя одежда

Кажется, на Земле не осталось человека, который не носил бы мешковатую одежду дома или на даче. Зачастую в категорию костюмов для сна и дома попадают старые вещи, в которых мы не рискнули бы появиться на публике. Профессионалы советуют обратить внимание на домашний гардероб и сделать его эстетически приятным. А выбрать есть из чего. На рынке можно найти все: от шелковых комплектов до изысканных домашних платьев. Красивые наряды для дома обещают прибавить уверенности в себе и создать хорошее настроение.

Длинное платье с коротким подкладом

В большинстве случаев короткий подклад, просвечивающий под длинной струящейся юбкой, делает образ дешевым и неприглядным. Стилисты советуют выбирать наряды с подолом и подкладом одинаковой длины. Такие платья смотрятся куда более стильно и элегантно.

Кроссовки с открытой пяткой

Пожалуй, на свете нет обуви удобнее кроссовок. Однако эксперты рекомендуют не вестись на уловки моды и не спускать деньги на кроссовки с открытой пяткой. Во-первых, мода меняется со скоростью света. Во-вторых, обувь без задника теряет всякий смысл, если вы ищете удобную пару для активного отдыха и прогулок с детьми. Такие кроссовки так и норовят соскользнуть с ноги.

Ботинки-носки

От ботинок-носков так и веет комфортом и уютом, но это не значит, что эту модную обувь стоит включать в список срочных покупок. Стилисты советуют не увлекаться трендами. Лучше вкладывать деньги в базовые вещи. Я как-то прогулялась в таких ботинках под дождем — промокла насквозь. Обувь постирала в машинке и отправила до лучших времен в шкаф, а пятки отогревала в тазу с горячей водой, чтобы не слечь с простудой. До сих пор не поняла, когда эти ботинки можно носить. Летом в них жарко, а в демисезон страшно под очередной дождь попасть. Непрактичные какие-то.

Изделия из кожи и замши

Вернувшиеся в моду кожаные брюки пользуются популярностью в холодное время года. Разнообразие цветов, фактур и силуэтов привлекает и консерваторов моды, и трендсеттеров. Сомнения вызывают разве что сложные правила ухода. Изделия из кожи и замши очень привередливы. Их необходимо хранить в сухом прохладном месте подальше от солнечного света, беречь от воды, дождя и пота и регулярно отдавать в химчистку. Пожалуй, только истого поклонника «Ведьмака» не смутит этот список рекомендаций.

Тонкий трикотаж

Перед покупкой льняной или шелковой вещи стоит подумать дважды, ведь мнущиеся ткани без должного ухода выглядят как снятые с чужого плеча. И это касается не только дорогих натуральных материалов, но и тонкого трикотажа, который так легко повредить неосторожным движением. Стилисты не рекомендуют покупать вещи, которые не то что носить — в шкафу хранить страшно: они так и норовят помяться.