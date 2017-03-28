10 вещей, которые сделают образ модным за 1 минуту

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Есть что-то модное, а есть что-то вечное. Так почему бы не совместить эти две вещи и не получить нечто потрясающее и универсальное? AdMe.ru подготовил для вас список самых крутых вещей, которые мгновенно добавят любому образу +100 очков к стилю.

Вещь в полоску

Полоска даже и не думала выходить из моды. Более того, обрела новые вариации. Как раз для тех, кому наскучили базовые варианты, настало время выбирать крупную и цветную, асимметричную и неординарную полоску. В любом случае вы точно не прогадаете.

Платье с цветочным принтом

Женственные платья с цветочным принтом сейчас на самом пике. Выберите то, что придется вам по душе: с воланами, в мелкий или крупный цветок или же с вышивкой. И побольше ретро!

Футболка с надписями

Если вы любите музыкальные группы, бренды или давно хотите выразить свою жизненную позицию, самое время разместить эту надпись на своей футболке. Не стесняйтесь себя и своих увлечений!

Вещь цвета хаки

Хаки — это новый черный, призванный разбавить классические сочетания. Это может быть повседневная куртка или же шикарное вечернее платье оливкового цвета — будьте уверены, вы можете себе это позволить.

Классический тренч

Тренч — та самая базовая вещь, которая никогда не подводит. Однако обратите внимание на детали. Подверните рукава, поднимите воротник, а если вещь стала вам велика — так даже лучше.

Пиджак с плечиками

Хотите поддерживать имидж сильной и независимой, но вместе с тем выглядеть женственно? Не обязательно облачаться в костюм, пиджака с плечиками будет достаточно. Носите его как с блузкой и брюками, так и с джинсами и легкими платьями.

Вещь красного цвета

«Нужно больше красного!» — твердят нам дизайнеры. «Почему бы и нет?» — отвечаем мы. Ориентируйтесь на крупные вещи — платья, брюки, костюмы, верхнюю одежду — и будьте восхитительны.

Кружевной топ

Не так давно бельевой шелковый топ с кружевом выстрелил на модных показах и уже плотно обосновался в качестве базовой вещи наряду с футболками и блузками. Пробуйте новые провокационные сочетания, решайтесь.

Сумочка на цепочке

На этот раз пришло время отложить большие сумки подальше и обзавестись компактным аксессуаром на цепочке. Это может быть классический небольшой конверт, а может и более интересный вариант в виде кекса или губ. Главное — на цепочке.

Куртка с надписями на спине

Точно как в случае с футболкой. Если вы только и ждали момента модернизировать куртку — вперед! Вышивка, тканевая аппликация, краска или принт — и пусть все смотрят и завидуют вашей смелости.