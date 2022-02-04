10 вещей, которые разлетаются как горячие пирожки, но брать их все же не стоит

У многих из нас в гардеробе есть такие вещи, которые казались совершенно необходимыми в момент приобретения, но позже стало ясно, что торопиться не стоило. Ведь, как правило, одежду и обувь покупают не на один раз. И хочется, чтобы обновки не переставали радовать хозяев после первой стирки или первого проведенного в них дня.

Мы с AdMe.ru постарались с холодной головой подойти шопингу и составили список вещей, без которых вполне можно прожить и не испытать разочарования от покупки.

Замша на ногах зимой

Топ антипокупок на зиму возглавляет ее величество замша. Такая мягкая, теплая, эффектная и совершенно беззащитная перед солями и реагентами, которыми ежегодно сдабриваются улицы зимой. Покупать такую обувь рискованно, особенно если нет желания серьезно подойти к вопросу профилактики и чистки. Химикаты въедаются в материал, и устранять повреждения довольно хлопотно, особенно в домашних условиях. Изделие теряет свой привлекательный внешний вид и радости больше не приносит. Это становится поводом взвесить все за и против перед покупкой замшевой обуви на зимний период. Гладкая кожа, напротив, более практичный вариант.

Пушистая сумка

Последний писк сезона — пушистая сумка. Раньше носили собачек в сумке, теперь сумка сама как мохнатый песик. Смотрится мило, как мягкая игрушка, очень по-зимнему. Что может пойти не так? В зависимости от материала сумочка может линять, собирать на себя пыль и неумолимо пачкаться. А стирка вряд ли пойдет этой нежной вещичке на пользу. Есть более универсальный вариант, который может добавить тепла в зимний образ, — меховой брелок на сумку.

Кожаные брюки

Модники просто мечтают о них. Запах добротной кожи, ее блеск ассоциируются с крутостью, бунтом и при этом роскошью. Однако многие покупатели позже сожалеют о данном приобретении. Кожаные брюки могут подарить своему хозяину не самые радужные ощущения, особенно в теплый период. Ноги будут преть, чесаться, могут появиться раздражение и запах. На память приходит эпизод сериала «Друзья» и провал Росса на свидании.

Светлая обувь на «грязный» сезон

Будем честны, светлая обувь выглядит дорого и нарядно. И мода позволяет нам носить ее круглый год. Но что делать, если в вашем регионе периодически наступают «грязные» сезоны, когда дороги превращаются в кашу или в новую Венецию из-за дождей? Белая обувь будет портиться от постоянного воздействия влаги и потеряет свой шикарный вид. Невозможно везде носить с собой полный набор обувных чистящих средств или бежать в химчистку после каждого выхода из дома.

Длинные вязаные гольфы

Еще один аксессуар, который может не оправдывать своего приобретения. Предполагается, что такие гольфы согреют ножки в холодное время года и позволят не отказываться от веселого мини. Но на деле хороши они только для новогодних фотосессий. При носке в движении эти носки-чулки все время сползают вниз, заставляя поочередно поправлять их. Альтернативой могут стать кашемировые колготки — мягкие, теплые и эстетичные.

Дешевая одежда из некачественных материалов

Когда гиганты массмаркета устраивают распродажи, трудно удержаться от импульсивных покупок. Но даже тогда лучше сохранять голову холодной, чтобы не накупить всякого ширпотреба. Радость от дешевых, но некачественных вещей продлится не дальше первой стирки или первого выхода в свет. Катышки, торчащие нитки, окрашенные в цвет вещи части тела — это еще мелочи по сравнению с аллергией и мозолями.

Резиновые сапоги на постоянную носку

Резиновые сапоги перестали быть чисто утилитарным предметом одежды и стали модным элементом. Поэтому многие носят их просто так, а не в дождь и грязь. Но хотим предостеречь вас от покупки резиновых сапог как обуви для постоянной носки. Ведь материал этой обуви не дышит, не пропускает воздух и влагу. Ноги, конечно, будут потеть, появится зуд и неприятный запах. Все это может привести к развитию бактериальных и грибковых инфекций, трещин, волдырей. Лучший выход — это актуальные сапоги в стиле резиновых, но из дышащих материалов.

Купальник из неопрена

Еще один «бездыханный» материал, который перекочевал из чисто функциональной области в эстетическую. Изначально неопрен использовался в изготовлении гидрокостюмов для плавания и погружения на глубину. Но он такой плотный и так хорошо держит форму, что модельеры начали шить из него купальники и прочую летнюю одежду. Все бросились покупать яркие упругие вещи и поняли, какой это прокол. Основные качества неопрена — водонепроницаемость и теплоизоляция. Если носить его регулярно, можно спровоцировать появление аллергических реакций, дерматита и потницы в самых нежных местах.

Пляжные сандалии как обувь для работы

Многие отдают предпочтение ярким веселым сандалиям или сланцам, они прочные, удобные, легко моются. Самое то для похода на пляж или в бассейн. Но некоторые покупают их в качестве сменной повседневной обуви на работу. Специалисты не считают это удачной идеей, так как такая обувь не имеет достаточной поддержки пятки и всего свода стопы. Длительное ежедневное ношение может спровоцировать ортопедические заболевания и проблемы с ногтями.

Меховая панама

В этом сезоне раскупают зимние панамы из плюша, меха или кожи. Что с ней не так? То же, что и с лисьими шапками из прошлого. Много объема, но мало толка. Уши от ветра не убережет, не предполагает сочетания с капюшоном. Купив такую панаму, скорее всего, вы не сможете ограничиться одним головным убором. И придется обратить свой взор на не менее актуальные, но более практичные бини, балаклаву или ушанку.