10 вещей, которые лучше не покупать в интернете, чтобы потом не мучиться с возвратом

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По статистике, каждый четвертый интернет-покупатель заказывает что-то онлайн хотя бы раз в неделю. И неудивительно: мы уже привыкли к покупкам в сети, знаем проверенные сайты и опробовали почти все способы доставки. Но хотя онлайн-шопинг здорово облегчает жизнь, некоторые товары все же лучше покупать, что называется, по старинке.

Мы в AdMe.ru и сами рады, что прогресс позволяет экономить время на походах в магазины. Однако иногда стоит уделить некоторым вещам больше внимания, чтобы потом не пришлось возиться с возвратом товара или денег.

Мебель

Если габариты мебели не указаны на сайте, то оценить ее удобство вы сможете только лично. Плюс фото не всегда хорошо передает цвет и тем более качество материала. Поэтому лучше отправиться в магазин и выбирать мебель уже там. Чтобы сократить время поисков, вы можете выбрать несколько вариантов на сайте, а как придете в магазин, просто попросите продавцов-консультантов подсказать вам, где находится нужный товар.

Матрасы

Качество матраса самым прямым образом влияет на сон. Чтобы потом не мучиться весь день от боли в спине, лучше опробовать матрас в магазине. Так вы сможете сравнить несколько вариантов и подобрать лучший для вас.

Обувь

За обувью лучше отправляться в обычный магазин, и на это есть несколько причин. Во-первых, размерные сетки в магазинах могут различаться. Во-вторых, понять, удобна ли вам эта обувь, можно только одним способом: примерив ее. Она может оказаться слишком жесткой, натирать или попросту быть плохого качества.

Музыкальные инструменты

Заказывая музыкальный инструмент в интернет-магазине, вы не сможете оценить его звучание до покупки. Другой важный момент: музыкальные инструменты довольно хрупкие, и даже правильная упаковка не всегда гарантирует защиту от повреждений во время доставки.

Цветы

Цветы сохраняют свежесть не так долго, так что не стоит полагаться на красивые фото в интернет-магазине. Если вы не хотите случайно заказать кому-то в подарок пожухлый букет, лучше выбирайте его в обычном цветочном магазине.

Наушники

Выбирая наушники в офлайн-магазине, вы сможете оценить качество звука и проверить, насколько они удобны. К слову сказать, лучше придерживаться этого правила при покупке любой продукции, связанной со звуком.

Парфюм и косметика

Вы можете не бояться заказывать в интернет-магазине тот парфюм и косметику, которыми уже не раз пользовались. Так вы точно будете уверены в аромате или цвете. За новыми средствами лучше идти в магазин или сначала заказать пробники.

Нижнее белье и купальники

Если вы ошибетесь с размером либо белье / купальник окажется неудобным, вы не сможете вернуть этот товар. Поэтому или заказывайте в тех интернет-магазинах, в которых уже не раз покупали, или отправляйтесь на шопинг по старинке.

Ювелирные украшения

Ювелирные украшения тоже лучше не заказывать онлайн, поскольку в случае недовольства товаром вернуть его вы не сможете (это относится к продукции надлежащего качества). Плюс фото не передает должным образом истинного блеска камней или внешний вид металла.

Крупная бытовая техника

Крупную бытовую технику тоже лучше выбирать лично в офлайн-магазине. Так вы сможете понять, насколько она будет удобна в использовании, как впишется в дизайн и габариты квартиры. Если стиральная машинка вам не подойдет, вы не сможете ее вернуть в магазин по почте, как платье или брюки.