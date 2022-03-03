10 вещей, которые есть у каждого, а как ими удобнее всего пользоваться, знают единицы

Обычно мы совершенно не задумываемся о том, какими вещами пользуемся на ежедневной основе и каким образом. Ведь они кажутся такими простыми и знакомыми. И подумать, что вариантов их использования может быть больше, чем один, иногда просто невозможно.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какими повседневными вещами мы пользуемся не так, как задумывал их изобретатель, или не так, как следовало бы. А в бонусе скрывается запатентованный ответ на вопрос века: как правильно повесить туалетную бумагу.

Пробка от бутылки подсолнечного масла

Защитная пробка с колечком, которая располагается под основной крышкой и которую мы обычно сразу выбрасываем, оказывается, может сослужить добрую службу. Если перевернуть ее кольцом вниз и вставить обратно в зубчатое горлышко бутылки, она послужит своеобразным клапаном. Благодаря ему регулировать количество масла, выливаемого из бутылки, будет гораздо проще и удобнее.

Микроволновка

Если вы часто замечаете, что пища в микроволновке прогревается неравномерно (края тарелки обжигают, а в середине еда остается практически холодной), попробуйте поставить блюдо не в центр поддона, а ближе к одному из краев. Благодаря такому простому трюку микроволны будут прогревать пищу более равномерно.

Посудомойка

Чтобы добиться от посудомойки максимальной эффективности, не стоит ее перегружать и накрывать одни тарелки другими. А еще эксперты советуют ставить посуду с загрязнениями от углеводной пищи (например, от картофеля или помидоров) в центр, а от белковой (к примеру, от яиц) — по краям. При такой расстановке на самые сложные углеводные пятна будут попадать мощные струи воды. А посуда по краям будет дольше замачиваться, что идеально для удаления белковых загрязнений.

Таблетки для стирки

Средство для стирки в таблетках может оказаться совершенно неэффективным, если кидать его на белье сверху. Правильный способ — сначала положить в барабан таблетку, а уже потом закидывать одежду. Кстати, при стирке на холодном режиме оболочка может раствориться не полностью и оставить на белье неприятные разводы.

Дезодорант

Чтобы дезодорант был максимально эффективен, его можно использовать не только для подмышек, но и для ног, внутренней поверхности бедер и любой другой части тела, которая склонна потеть.

Пододеяльник

Пользовательница TikTok обнаружила инновационный способ решения старой проблемы — как заправить одеяло в пододеяльник. Нужно разложить белье и покрывало на кровати, совместить уголки и скрутить все вместе в рулон. Затем пододеяльник нужно открыть, засунуть одеяло внутрь, застегнуть пуговицы, если они есть, и раскрутить все вместе.

Духовка

Сейчас мы редко используем ящик под духовкой по прямому назначению. Особенно если это встраиваемая, а не отдельно стоящая духовка, где ящик является частью кухонного гарнитура, а не плиты. Изначально он задумывался вовсе не для хранения сковородок и прочей кухонной утвари, а для того, чтобы ставить туда основное блюдо и не давать ему остыть, пока в духовке готовится десерт.

Блендер

Чтобы блендер лучше справлялся со своими функциями, а не начинал сразу забрызгивать всю кухню, стоит соблюдать очередность его загрузки. Мы привыкли заливать ягоды молоком сверху. На деле стоит сначала налить в чашу жидкость, а уже потом закидывать твердые продукты.

Наволочка

Если наволочка немного велика для подушки, профессиональные клинеры советуют не оставлять ее свисающий край свободным. Они предлагают подвернуть его и заправить внутрь: так внешний вид постели будет гораздо опрятнее.

Бумажные салфетки

Раньше у привычных нам бумажных салфеток было совсем другое предназначение. Изначально они задумывались как фильтры для противогазов, потом компания стала предлагать их девушкам для использования во время месячных. В итоге производитель переработал формулу, сделал салфетки мягче и стал продавать их как средство для снятия макияжа и других нужд.

Бонус: окончательный ответ на вопрос о том, как правильно повесить туалетную бумагу

У кого из домочадцев хоть раз не возникал спор о том, какой стороной следует повесить туалетную бумагу? Теперь в нем наконец-то можно поставить точку благодаря патенту от 1891 года, полученному нью-йоркским бизнесменом Сетом Уилером. Его считают «отцом» туалетной бумаги. Именно он запатентовал первые перфорированные салфетки и решил, что рулон с ними должен висеть только свисающим краем наружу.