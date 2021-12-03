10 вещей, которые еще недавно все высмеивали, а сейчас не считают зазорными

Быть недовольной своей внешностью и стилем — вполне привычное для большинства женщин состояние. Стоя перед зеркалом, мы ищем недостатки и часто их находим. Но почему-то забываем о том, что мода слишком капризна, а тенденции мгновенно меняются, так что к собственным особенностям следовало бы придираться поменьше.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить о том, что все зазорное сейчас когда-то было в тренде, и наоборот. Поэтому не спешите ругать себя за «изъяны», которые на самом деле таковыми не являются.

Лисий взгляд

Макияж и пластические манипуляции, которые формируют лисий взгляд, пользуются большой популярностью. Еще бы — знаменитости задают тренд, а желающих быть похожими на Беллу Хадид находится множество.

Греческая стопа

Прошли те времена, когда обладательницы греческой стопы спрашивали на форумах, уместно или не очень носить открытую обувь. Хотя такие вопросы периодически всплывают на форумах. И совершенно напрасно, ведь греческая стопа, например, считалась идеальной в античном мире, а намного позже Боттичелли и Микеланджело часто наделяли своих персонажей такой физиологической особенностью.

Цветные пряди в волосах

Наличие цветных прядей больше ни в ком не выдает девочку-тинейджера. Ведь в цвете наконец распознали не просто желание выделиться, а интересное и стильное решение. А окрашивание волос в 2 цвета стало настоящим хитом.

Худые ноги

Наверное, сегодня ни у кого не возникнет мысли, что худые ноги когда-то были объектом насмешек, а не восхищения. К счастью, справедливость восторжествовала и стройные красавицы могут спокойно демонстрировать в мини то, что им подарила природа.

Кудри

Почти невозможно представить, но кудри когда-то высмеивали, а их обладательницы проводили часы наперевес с утюжком, чтобы добиться идеальной гладкости волос. К счастью, в этом больше необходимости нет, и кудрявым девушкам можно только позавидовать. Одна счастливая обладательница подобной шевелюры выложила собственные фотографии с комментарием: «Моей маме и жениху не нравится моя челка, но я счастлива».

Татуировки и пирсинг

Бездумное увлечение татуировками, когда бабочка на пояснице была у каждой второй, кажется, проходит. Вместе с ним уходит и мнение, что татуировки и пирсинг допустимы только в субкультурах. Ведь классные мастера могут реализовать по-настоящему крутые идеи. Но люди носят на себе не только невероятные рисунки, но и изображают персонажей из мультфильмов. Об одной такой татуировке пользователь написал: «Это потрясающе! Это дань уважения нашему бесценному детству».

Бежевая верхняя одежда

Бежевая верхняя одежда — несомненный тренд и беспроигрышный вариант, который, кажется, всегда был с нами. Но на самом деле еще 10 лет назад повальное увлечение бежевым называли «верблюжьим помешательством».

Быть левшой

Быть левшой — это значит принадлежать к небольшому сообществу, которое имеет собственный праздник. Международный день левшей отмечается 13 августа. А еще в вашей компании Киану Ривз, Мэрилин Монро, Анджелина Джоли и многие другие.

Тяжелые ботинки с невесомыми платьями

В последнее время консерваторам в мире моды пришлось смириться не только с повсеместным распространением комбинации пальто + кроссовки, но и с тем, что с легкими платьями девушки предпочитают носить не изящные босоножки, а грубые ботинки.

Высокий рост

Обидные прозвища к людям высокого роста прилипают еще в детском саду А вот позже ситуация меняется, когда происходит осознание того, что девушка высокого роста — это практически модель, а не «шпала». Кроме того, множество высоких женщин встречается среди спортсменок и актрис: так, Мария Шарапова ростом 1,88 м, а Ума Турман — 1,8 м. В школе я ужасно стеснялась высокого роста и длинных ног. Хуже всего были уроки физры, где нас выстраивали по росту и надо мной ржали, что я всегда первая. А одноклассница язвила: «Большие девушки нужны для работы, а маленькие — для любви». Прошло лет 10, встретила ее в магазине: передо мной стояла очень пышная дама, работала за кассой. Конечно, я тоже набрала вес за это время, но он гармонично распределился по телу из-за высокого роста, поэтому был почти незаметен. А придется вам работать или нет, решают судьба, достаток семьи, удача — что угодно, но только не рост.