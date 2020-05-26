10 старомодных вещей, которым в 2020-х нашлась неожиданная замена

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У каждой женщины есть любимая вещь, которую она носит годами, а потом невольно ищет на полках магазинов похожий фасон. Но любая одежда со временем рискует прослыть признаком дурного вкуса и пополнить список антитрендов. В таком случае расстраиваться не стоит, ведь у каждой вещи всегда есть шанс вновь ворваться на модную арену в своем наилучшем воплощении.

Мы в AdMe.ru пришли в дикий восторг от 10 модных альтернатив вещам, которые многие считают устаревшими. А бонус в конце статьи станет отличной находкой для тех, кто не боится смелых аксессуаров.

Юбка с баской

Тем, кому особенно по душе юбки с баской, стоит вновь вспомнить о любимом фасоне. Дизайнер Ольга Селиванова включила баску в новую весенне-летнюю коллекцию. Правда, теперь эта деталь стала менее воздушной, больше не пришита к юбке, как раньше, и ее можно надевать с различными вещами, в том числе и с джинсами.

Джинсовый total look

Образы, в которых в 2001 году щеголяли Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, сейчас вызывают шок и недоумение. Однако тотальный деним не считается чем-то зазорным, если отдать предпочтение более свободному силуэту и избегать блестящих элементов.

Розовый цвет

Полюбившийся многим розовый цвет тоже не спешит сдавать позиции. Но сейчас лучше взять на заметку оттенок фуксии и не бояться совмещать пестрый узор со строгим кроем.

Длинная джинсовая юбка

Джинсовые юбки вернулись в моду, правда, в более удлиненном варианте. Кроме того, теперь их лучше миксовать с пиджаком или джинсовой курткой и не бояться смелых цветовых решений.

Простая белая майка

Обычная белая майка подходит почти ко всему, а в белом исполнении еще и отлично освежает внешний вид. В 2020-х стилисты вновь берут на вооружение такой фасон, советуя заправлять ее в юбку или брюки. Данный прием позволит выглядеть более современно и визуально удлинить ноги.

Блестящее платье

Не стоит сбрасывать со счетов блестки и пайетки. Кроме того, есть хорошая новость: такие нарядные платья теперь можно не только носить на вечеринки, но и спокойно гулять в них по улицам в дневное время.

Брючный костюм

Эффектный брючный костюм — это классика на все времена. При выборе такого варианта сейчас стоит отложить в сторону черно-белую гамму и смело экспериментировать с яркими цветами.

Платье в горох

Легкие платья в горох — один из главных трендов весны 2020-го. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам множество вариантов нарядов, на которых рассыпан горох — как крупный, так и мелкий. Правда, все модели имеют приталенный силуэт и свободный крой.

Шарф

Теплый шарф не только помогает нам не замерзнуть, но и играет роль важного завершающего элемента в образе. Но вязаный хомут отжил свое, поэтому в настоящее время его лучше заменить на классический шарф.

Спортивный стиль

На модную арену давно вышел спорт-шик, в котором удобство грамотно сочетается с элегантностью и изысканностью. Поэтому не стоит бояться миксовать спортивную одежду с другими стилями.

Бонус: очки на цепочке

Раньше такую оправу носили только дамы элегантного возраста, а сейчас эксцентричная модель вошла в коллекции именитых брендов. Модницы, которые этой весной рискнут примерить очки на цепочке, точно не прогадают, поскольку помимо эстетической функции данный аксессуар выполняет еще и практическую: очки точно не поцарапаются и не потеряются.