10 вещей из прошлого, назначение которых не каждый поймет с первого взгляда

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Помните такую шутку (а может быть, и не шутку): мальчик увидел у своего папы дискету и воскликнул: «О, ты напечатал кнопку „Сохранить“ на 3D-принтере?» И в самом деле, технологии, игрушки и предметы домашнего обихода устаревают так быстро, что нынешние дети уже не понимают, как мы пользовались дисковым стационарным телефоном вместо мобильного. Что уж говорить о таких вещах, как проволочный магнитофон, фотокубики или кодоскоп.

AdMe.ru составил небольшой список устаревших, но в свое время крутых предметов, некоторые из них, возможно, вы сегодня увидите впервые. А бонус в конце статьи наглядно покажет, что люди в прошлом тоже были довольно эксцентричными, так что нет смысла жаловаться на странные вкусы нынешнего поколения.

10. Суммирующая машина

До того как компьютер заменил нам едва ли не все гаджеты, наши предки пользовались громоздкими и по нынешним меркам примитивными устройствами. Среди них была и суммирующая машина, которая автоматически складывала числа, вводимые оператором. Причем некоторые модели не просто отображали результат, но и могли печатать его на бумаге.

9. Проволочный магнитофон

Нынешнее поколение 30-летних еще застало в своем детстве магнитофоны, но едва ли многие из них догадываются, что до магнитной ленты в качестве носителя информации использовалась стальная проволока толщиной примерно с человеческий волос. Прототип проволочного магнитофона — телеграфон — был запатентован в 1898 году датским изобретателем Вальдемаром Поульсеном. В то время еще не существовало усилителей, поэтому звук при прослушивании телеграфона выходил таким слабым, что услышать его можно было только в наушниках.

8. Фен с шапочкой

В этом любопытном устройстве не сразу можно признать фен — уж слишком он не похож на то, чем многие из нас пользуются ежедневно. У такого фена были неоспоримые плюсы: с его помощью можно было одновременно сушить волосы и наносить макияж, отдыхать или же заниматься домашними делами, насколько позволяла длина электрического шнура.

Для этого нужно было соединить шланг и шапочку, надеть ее на голову, включить фен и расслабиться, пока он делает свое дело. Возможно, именно поэтому многие домохозяйки 1950-1960-х успевали с утра не только накормить всех завтраком, но и сделать легкий макияж и уложить волосы.

7. Электрические бритвы для женщин

По отзывам «очевидцев», пользоваться подобной винтажной бритвой было довольно комфортно. Некоторые производители выпускали бритвы отдельно для каждой части тела. Например, та, что вы видите на фото, предназначалась для ног.

6. Фотокубики

В современной фототехнике используются электронные вспышки, но когда-то о такой роскоши приходилось только мечтать. Вероятно, вы видели на кадрах старинной кинохроники фотографов с магниевой вспышкой, которая больше всего напоминала петарду и была почти так же опасна. Впоследствии были изобретены более удобные и безопасные виды вспышек, в том числе и такой кубик, которого хватало на 4 кадра.

5. Видеосфера

За футуристичным дизайном этого предмета скрывается довольно обычный для конца 1970-х телевизор. Говорят, что его создатели вдохновились фильмом Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», именно поэтому форма телевизора так напоминает шлем астронавта.

4. «Эрикофон» (Ericofon)

«Эрикофон», или, как его еще называли, «кобрафон», был создан компанией Ericsson еще в 1940-х, но в продажу поступил только в 1954 году. «Кобрафоном» телефон называли из-за формы, напоминающей змею, свернувшуюся в кольцо.

Аппарат является дисковым, причем диск располагается в нижней части, чем создает иллюзию его полного отсутствия. Из-за своего необычного дизайна «эрикофон» появился в большом числе фильмов и сериалов, например таких как «Сумеречная зона», «Частный детектив Магнум», «Большие огненные шары» и «Люди в черном».

3. Кодоскоп

Кодоскоп, также известный как графопроектор, в течение десятилетий использовался в школах и других учебных заведениях для проведения презентаций и слайд-шоу, пока не был вытеснен интерактивными досками и другими современными устройствами. Возможно, кто-то из наших читателей застал кодоскоп в свои школьные годы?

2. Карманный телевизор

Карманный телевизор Sony Watchman, названный по аналогии с суперпопулярным плеером Walkman, просуществовал с 1982 года по 2000-й. Казалось бы, все это было совсем недавно, но вот уже и этот гаджет считается винтажным и вызывает недоумение у нынешней молодежи.

1. Компьютерная мышь

В этом предмете не так-то просто распознать всем известную компьютерную мышь. Она больше похожа на некий выключатель, особенно если сравнить ее с современной сенсорной мышью той же компании, на которой выступающие кнопки отсутствуют вовсе. Удивительно, как летит время: то, что считалось вершиной технического прогресса в 1980-м, сейчас можно увидеть разве что в музее.

Бонус: жуткие говорящие куклы из 1960-х

Если вы думаете, что атомная лаборатория для детей была ну очень странной игрушкой, то что вы скажете о говорящей кукле Baby Secret? От ее шепота «Is anyone else awake?» («Еще кто-нибудь не спит?») и других фраз даже самому уравновешенному взрослому становится не по себе и начинает казаться, что кукла имела в виду что-то другое.