10 вещей из модных магазинов, которые озадачат вас не на шутку

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Иногда в стремлении уйти от обыденности дизайнеры одежды и обуви создают весьма необычные варианты. Мы в AdMe.ru собрали 10 модных вещей и их сочетаний, которые показались нам немного странными. Читайте и не забывайте, что за уникальностью чаще всего стоят совсем не джинсы с туфлями.

Джинсы с сеткой

Среди популярных трендов была замечена крупная сетка, надетая под дырявые джинсы. Причем особым «шиком» считается резинка от колгот, выглядывающая выше линии посадки джинсов.

Обувь для Золушки

Современные модницы могут воплотить детскую мечту и примерить обувь, которая, может, отдаленно, но похожа на хрустальные туфельки. Нельзя сказать, что вещь удобная или практичная, но смотрится весьма необычно.

Джинсы для красивых коленей

Такую неоднозначную модель предлагает один модный бренд. Только не очень понятно, для какого времени года они предназначены, ведь пленка — не самый удачный вариант ни для прохладной, ни для теплой поры.

Куртка с открытыми плечами

Этот же бренд предлагает в дополнение к джинсам и такую необычную куртку. Грубая джинса в сочетании с открытыми плечами делает эту вещь оптимальным выбором для девушек, которые внешне бунтарки, но в душе романтики.

Практичные колготы

Колготки с дырками и стрелками неожиданно превратились в настоящий тренд. А ведь отличная идея, с одной стороны, — ведь ничто не рвется быстрее капрона.

Костюмы в пижамном стиле

Этот стиль в одежде появился на подмостках высокой моды несколько лет назад благодаря бренду D&G. Спустя время пижамные костюмы стали доступны и для обывателей.

Кроксы для богатых

Нет, это не кто-то пошутил, наклеив на резиновые тапочки камни. Эта обувь — работа британского дизайнера Кристофера Кейна.

Юбка-брюки

Носить юбку или платье с джинсами модницы пробуют не первый год. Но в этом сезоне, как отмечают fashion-блоггеры, актуально сочетание именно фатина с джинсами.

Меховые туфли

Мех издавна считался проявлением роскоши и тонкого стиля, поэтому сегодня дизайнеры используют его не только для пошива традиционных шуб.

Купальник для лица

Это приспособление называется «фейскини», а его предназначение — защита лица от солнечных лучей. Такой вот нехитрый, но действенный способ предотвратить преждевременное старение кожи.