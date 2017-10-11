10 вещей для дома, которым будут завидовать все друзья

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Говорят, что именно ленивые люди — двигатели прогресса. Они придумывают и создают вещи, с которыми не надо сильно напрягаться и которые существенно облегчают жизнь. Наверное, отчасти это правда. Поэтому поклон вам до земли, ленивые, за то, что быт наш стал намного проще и приятнее. AdMe.ru решил изучить изобилие сайта AliExpress и выбрать для вас те вещи, которые дома просто необходимы.

Тестер на определение нитратов в еде

Как правдиво сказал однажды Гиппократ, «мы то, что мы едим». Это и по сей день актуально, особенно сейчас, когда производители добавляют в еду очень много губительной для здоровья бяки, чтобы она выглядела свежей. Но на своем здоровье экономить нельзя. А этот измеритель сможет вам помочь в достижении данной цели.

Термометр для вина

Наверняка все знают, что вино лучше подавать на стол при специальной температуре. Для белого вина — 8–10 °С, для красного — 12–17 °С. Итак, вопрос следующий: почему этого удобного приспособления еще нет в обычных магазинах? И почему любители винишка еще не пролоббировали свои интересы?

Кружка с пенообразователем

Для многих самое вкусное в пиве — это его мягкая пенка. С этой кружкой пенки у вас будет ровно столько, сколько вы захотите. И дальше больше.

Провод для очистки труб от волос

Мужья и парни всех стран, объединяйтесь! Особенно те, которые пылесосят и убирают ванную комнату! Вас же всех бесят женские волосы, проникающие в самые укромные уголки дома и засоряющие все на своем пути. Именно с помощью этого чудо-провода вы сможете решить эту проблему, а значит, стать более счастливыми.

Фартук для бритья бороды / усов

Здесь мужчины решили нам отомстить, пуская «бородатую» пыль в глаза и по всей ванной комнате. Но и с этим можно справиться с помощью такого чудо-фартука. Попробуйте, вам понравится!

Складной стул

Этот бомбический легкий переносной предмет мебели просто необходим в любой квартире. Особенно в маленькой, где беспощадная война идет за каждый квадратный метр свободного пространства. Это и скамейка, и стул, и тумбочка. Какой-то космос, честное слово!

Козырек для мытья головы ребенка

Эта суперкаска на 100 % защитит вашего малыша от попадания шампуня в глазки, а значит, водные процедуры будут вдвойне приятны.

Удобная измерительная линейка для ноги

Ох уж эти веселые замеры ноги ребенка обычной линейкой или обрисовка его стопы на бумаге. Вы, конечно, можете проигнорировать этот товар и устроить себе веселый досуг. А можете навсегда решить эту проблему с помощью такого замера.

Бампер для телефона с мячом

Если у вас есть собака и вы мечтаете стать крутым собачьим блогером, вам обязательно нужен такой чудо-бампер. Даже если вы просто хотите нормальные фотки с собакой, вам все равно нужен этот бампер. Выход — купите уже его.

Подстилка для домашних питомцев в машину

Вам надоели слюни и шерсть вашего любимого питомца на заднем сиденье? Вы не хотите устраивать чистку внутренностей машины каждый раз после того, как там посидела ваша собака или кошка? Срочно покупайте такую водонепроницаемую подстилку.