10+ устаревших моделей обуви, которые можно найти почти в каждом гардеробе (Пришло время их обнаружить и заменить)

4 5 2 643

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мода изменчива, но быть в курсе новых трендов важно, когда речь заходит об обуви. Ведь именно эта деталь гардероба способна испортить самый удачный образ. Как же распознать устаревшую модель, которой не место в новом сезоне и на ваших ногах? И чем заменить высокие шпильки, замшевые ботфорты, сандалии на тонкой подошве и все то, что было актуально пару лет назад? Ответы вы найдете в статье.

AdMe.ru внимательно присмотрелся к моделям на подиумах и выделил тренды, которые в 2020 году будут доминировать как на красной ковровой дорожке, так и в повседневной жизни. А в конце статьи вас ждет бонус, который удивит неожиданным возвращением давно забытых тенденций.

14. «Уродливые» кроссовки

«Уродливые» кроссовки, также известные под названием «кроссовки папы», изрядно успели надоесть своим однообразием не только модницам, но и дизайнерам. Визуально утяжеляющие ноги сникерсы уже в прошлом, и им на смену пришли аккуратные базовые модели вроде тех, что были представлены в коллекциях Marine Serre, Gucci, Ralph & Russo или House of Holland. А для людей, которые не боятся смелых образов, модные дома Jamie Wei Huang и Longchamp подготовили кроссовки-носки и кроссовки-чулки.

13. Туфли на неустойчивом каблуке и платформе

В 2020 году комфорт — немаловажная деталь при составлении образа, поэтому неудивительно, что на смену туфлям, которые были виновниками неустойчивой походки, пришли модели на широком каблуке. Позаботились о комфорте модниц Dries Van Noten, Prabal Gurung и Tibi.

12. Лодочки

Про туфли-лодочки на высоком и узком каблуке также предлагается забыть этой весной. Они уступают место изящной и женственной модели «Мэри Джейн» — обуви с круглым носком, толстым каблуком и ремешком на щиколотке. Нестареющей классикой украсили свои коллекции Maison Margiela, DROMe и Marc Jacobs.

11. Черные замшевые ботфорты

10. Ботильоны классических оттенков

Предыдущее правило касается и моделей «помладше» — ботильонов. Знаменитые дизайнеры Jeremy Scott и Coach пытаются создать максимально яркое настроение и просят хотя бы на время забыть о привычных бежевых, коричневых и черных цветах.

9. Прозрачная обувь

Удивительно, как прозрачная обувь смогла продержаться на пике популярности так долго: неэкологично, неудобно и зачастую неэстетично, так теперь еще и немодно. Заменила этот странный тренд обувь с объемными деталями. И согласитесь, выглядит она весьма интересно. «Выпуклые» босоножки от дизайнеров Bottega Veneta, Proenza Schouler, Issey Miyake, A.W.A.K.E. MODE, Natasha Zinko так и хочется потрогать, а затем немедленно примерить.

8. Сандалии на плоской подошве

Начать новое десятилетие дизайнеры Michael Kors Collection, Gabriela Hearst, Anna Sui, Erdem и Valentino предлагают на высоте, а именно на платформе. И чем она выше, тем лучше. Если вы хотите максимально модную модель, то лучше выбрать изделие с подошвой из ротанга.

7. Мюли

Правило 2020 года: мюли — не в моде, сабо — в моде. Но как отличить друг от друга эти две модели обуви? У сабо массивная подошва и никогда не бывает тонкого каблука. Дизайнеры Marc Jacobs и Anna Sui призывают оставить обувь на тонкой подошве для пляжа, а для прогулок по городу выбрать модель, которая «возвысит» вас.

6. Ремешки

Лодочки с полоской по центру, соединяющей мысок с ремешком, пару лет назад были самым желанным приобретением модниц. Но все меняется, и в этом году пора вспомнить о «гладиаторах». Обувь с разными вариантами шнуровки можно было увидеть почти на всех модных подиумах: Versace, Simone Rocha, Christian Dior, Valentino, Longchamp, Toga, Elisabetta Franchi, Etro, Givenchy, GCDS и Missoni.

5. Обувь с закрытой пяткой

Еще совсем недавно ни одна знаменитость на красной ковровой дорожке не обходилась без модных босоножек с закрытой пяткой. Но из 50-х годов вернулись слингбэки — туфли с открытой пяткой. Этой весной дизайнеры Coach, Louis Vuitton, Proenza Schouler и Tory Burch предлагают всевозможные эксперименты с обувью, созданию которой мы обязаны великому Кристиану Диору: необычный каблук, щедрый декор, яркие цвета и все, на что только позволит решиться ваша жажда к экспериментам. Пастельные оттенки в этом случае также не возбраняются.

4. Круглый нос

Балетки с круглым носом — устаревшая модель обуви, которая только при одном упоминании способна заставить зевать редактора любого модного глянцевого издания. Этой весной нужно как минимум решиться на острый нос, как у моделей Gucci, Haider Ackermann, Saint Laurent или Michael Kors Collection, но на пике моды будут туфли с квадратным мысом, которые можно увидеть у Miu Miu, Proenza Schouler и DROMe.

3. Бархат

Это тот случай, когда один непрактичный материал заменяется другим: на смену бархату пришел атлас. В такой обуви нужно ходить очень аккуратно, стараясь уберечь ее от любых загрязнений, которые потом будет крайне сложно отмыть. Зато с такой деталью в гардеробе можно создать невероятно эффектный и женственный образ, как на показах у Zimmermann, Miu Miu, Dries Van Noten, Proenza Schouler, Simone Rocha, Giambattista Valli.

2. Летняя обувь с мехом

1. Украшения

В 2020 году туфли стали украшением, способным заменить как бижутерию, так и драгоценные камни. На ногах моделей модных домов Prabal Gurung, Peter Pilotto, Balmain, Bottega Veneta и Simone Rocha красовались цепи, кристаллы и жемчуг. Если вам нравится этот тренд, то можно не покупать отдельную пару обуви, а обзавестись цепочками и заменить ими ремешок.

Бонус: тренды, возвращения которых вы точно не ждали в 2020 году