10+ устаревших моделей обуви, которые можно найти почти в каждом гардеробе (Пришло время их обнаружить и заменить)
Мода изменчива, но быть в курсе новых трендов важно, когда речь заходит об обуви. Ведь именно эта деталь гардероба способна испортить самый удачный образ. Как же распознать устаревшую модель, которой не место в новом сезоне и на ваших ногах? И чем заменить высокие шпильки, замшевые ботфорты, сандалии на тонкой подошве и все то, что было актуально пару лет назад? Ответы вы найдете в статье.
AdMe.ru внимательно присмотрелся к моделям на подиумах и выделил тренды, которые в 2020 году будут доминировать как на красной ковровой дорожке, так и в повседневной жизни. А в конце статьи вас ждет бонус, который удивит неожиданным возвращением давно забытых тенденций.
14. «Уродливые» кроссовки
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«Уродливые» кроссовки, также известные под названием «кроссовки папы», изрядно успели надоесть своим однообразием не только модницам, но и дизайнерам. Визуально утяжеляющие ноги сникерсы уже в прошлом, и им на смену пришли аккуратные базовые модели вроде тех, что были представлены в коллекциях Marine Serre, Gucci, Ralph & Russo или House of Holland. А для людей, которые не боятся смелых образов, модные дома Jamie Wei Huang и Longchamp подготовили кроссовки-носки и кроссовки-чулки.
13. Туфли на неустойчивом каблуке и платформе
В 2020 году комфорт — немаловажная деталь при составлении образа, поэтому неудивительно, что на смену туфлям, которые были виновниками неустойчивой походки, пришли модели на широком каблуке. Позаботились о комфорте модниц Dries Van Noten, Prabal Gurung и Tibi.
12. Лодочки
Про туфли-лодочки на высоком и узком каблуке также предлагается забыть этой весной. Они уступают место изящной и женственной модели «Мэри Джейн» — обуви с круглым носком, толстым каблуком и ремешком на щиколотке. Нестареющей классикой украсили свои коллекции Maison Margiela, DROMe и Marc Jacobs.
11. Черные замшевые ботфорты
Хорошая новость для девушек, которые любят ботфорты: эта модель обуви снова в моде, правда в непривычном виде. Вместо замшевых сапог черного цвета дизайнерами Miu Miu, Altuzarra, Jeremy Scott и Sies Marjan были представлены модели в самых смелых оттенках: фуксия, искрящийся зеленый, ярко-синий, небесно-голубой и все цвета радуги в их самых кислотных проявлениях.
А вот такие модные дома, как Saint Laurent, Rodarte, Tom Ford, Off-White, Rejina Pyo и Prabal Gurung, уверяют, что абсолютный хит 2020 года — анималистичные принты. А вы бы смогли вписать в ваш образ пару «питоновых» сапог, как у Dries Van Noten?
10. Ботильоны классических оттенков
Предыдущее правило касается и моделей «помладше» — ботильонов. Знаменитые дизайнеры Jeremy Scott и Coach пытаются создать максимально яркое настроение и просят хотя бы на время забыть о привычных бежевых, коричневых и черных цветах.
9. Прозрачная обувь
Удивительно, как прозрачная обувь смогла продержаться на пике популярности так долго: неэкологично, неудобно и зачастую неэстетично, так теперь еще и немодно. Заменила этот странный тренд обувь с объемными деталями. И согласитесь, выглядит она весьма интересно. «Выпуклые» босоножки от дизайнеров Bottega Veneta, Proenza Schouler, Issey Miyake, A.W.A.K.E. MODE, Natasha Zinko так и хочется потрогать, а затем немедленно примерить.
8. Сандалии на плоской подошве
Начать новое десятилетие дизайнеры Michael Kors Collection, Gabriela Hearst, Anna Sui, Erdem и Valentino предлагают на высоте, а именно на платформе. И чем она выше, тем лучше. Если вы хотите максимально модную модель, то лучше выбрать изделие с подошвой из ротанга.
7. Мюли
Правило 2020 года: мюли — не в моде, сабо — в моде. Но как отличить друг от друга эти две модели обуви? У сабо массивная подошва и никогда не бывает тонкого каблука. Дизайнеры Marc Jacobs и Anna Sui призывают оставить обувь на тонкой подошве для пляжа, а для прогулок по городу выбрать модель, которая «возвысит» вас.
6. Ремешки
Лодочки с полоской по центру, соединяющей мысок с ремешком, пару лет назад были самым желанным приобретением модниц. Но все меняется, и в этом году пора вспомнить о «гладиаторах». Обувь с разными вариантами шнуровки можно было увидеть почти на всех модных подиумах: Versace, Simone Rocha, Christian Dior, Valentino, Longchamp, Toga, Elisabetta Franchi, Etro, Givenchy, GCDS и Missoni.
5. Обувь с закрытой пяткой
Еще совсем недавно ни одна знаменитость на красной ковровой дорожке не обходилась без модных босоножек с закрытой пяткой. Но из 50-х годов вернулись слингбэки — туфли с открытой пяткой. Этой весной дизайнеры Coach, Louis Vuitton, Proenza Schouler и Tory Burch предлагают всевозможные эксперименты с обувью, созданию которой мы обязаны великому Кристиану Диору: необычный каблук, щедрый декор, яркие цвета и все, на что только позволит решиться ваша жажда к экспериментам. Пастельные оттенки в этом случае также не возбраняются.
4. Круглый нос
Балетки с круглым носом — устаревшая модель обуви, которая только при одном упоминании способна заставить зевать редактора любого модного глянцевого издания. Этой весной нужно как минимум решиться на острый нос, как у моделей Gucci, Haider Ackermann, Saint Laurent или Michael Kors Collection, но на пике моды будут туфли с квадратным мысом, которые можно увидеть у Miu Miu, Proenza Schouler и DROMe.
3. Бархат
Это тот случай, когда один непрактичный материал заменяется другим: на смену бархату пришел атлас. В такой обуви нужно ходить очень аккуратно, стараясь уберечь ее от любых загрязнений, которые потом будет крайне сложно отмыть. Зато с такой деталью в гардеробе можно создать невероятно эффектный и женственный образ, как на показах у Zimmermann, Miu Miu, Dries Van Noten, Proenza Schouler, Simone Rocha, Giambattista Valli.
2. Летняя обувь с мехом
Помните знаменитые сабо с мехом от Gucci? Несмотря на то что эта модель обуви выглядит весьма странно, она смогла на несколько лет закрепиться в повседневном гардеробе многих людей. Тем не менее век меховых тапочек закончился, а в качестве альтернативы Marc Jacobs, Miu Miu, Altuzarra, Dries Van Noten, Ralph & Russo, Simone Rocha, JW Anderson подготовили туфли с меховой отделкой и перьями.
1. Украшения
В 2020 году туфли стали украшением, способным заменить как бижутерию, так и драгоценные камни. На ногах моделей модных домов Prabal Gurung, Peter Pilotto, Balmain, Bottega Veneta и Simone Rocha красовались цепи, кристаллы и жемчуг. Если вам нравится этот тренд, то можно не покупать отдельную пару обуви, а обзавестись цепочками и заменить ими ремешок.
Бонус: тренды, возвращения которых вы точно не ждали в 2020 году
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2020 год смог по-настоящему удивить даже мир моды. Christian Dior и JW Anderson «воскресили» давно забытые летние сапоги, Natasha Zinko, Fendi, Salvatore Ferragamo и Anna Sui призывают носить открытую обувь с носками, а в весенней коллекции Ulla Johnson можно было увидеть вязаные босоножки.
А сколько у вас пар обуви и какими смелыми трендами вы бы пополнили свою коллекцию?