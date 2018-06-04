10 уроков стиля от венценосных особ, которые помогут выглядеть по-королевски

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Это только в сказках и мультфильмах принцессы всегда ходят в пышных платьях с кринолинами и с короной на голове. Современные принцессы носят джинсы, свитера и блейзеры, следят за модой, имеют безупречный вкус и умеют стильно сочетать вещи между собой. Все вышеперечисленное переводит их в разряд икон стиля, и у современных монарших особ, безусловно, есть чему поучиться.

AdMe.ru рассказывает о 10 самых стильных венценосных особах мира и их модных уроках.

Королева Испании Летисия

Королева Летисия с одинаковым шиком носит как дизайнерские наряды, так и вещи бюджетных марок. А еще она любит нарушать правила и порой выбирает каблуки на пару сантиметров выше, чем предписывает придворный этикет, а юбки, наоборот, короче. Но это совсем не мешает ей быть любимицей подданных и примером для подражания. Чему можно научиться? Одеваться с ног до головы в красный и выглядеть очень эффектно и при этом не вульгарно и разбавлять строгие образы стильными аксессуарами.

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз, Саудовская Аравия

Дина является завсегдатаем мировых недель моды и сидит на показах в почетных первых рядах. Она входит в список 500 человек, формирующих индустрию мировой моды, по версии The Business of Fashion. Была главным редактором журнала Vogue Arabia. По меркам Востока Дина одевается достаточно откровенно — для нее характерны причудливые силуэты, короткая стрижка и яркий макияж. При этом Дину, конечно же, никогда не увидишь в мини или нарядах с декольте. Чему можно научиться? Смело сочетать в одном образе вещи нескольких ярких цветов, вписывать актуальные тренды и вещи сложных силуэтов в свой гардероб.

Шарлен, княгиня Монако

Княгиня Шарлен, в прошлом профессиональная пловчиха, одевается современно и со вкусом, часто выбирая лаконичные наряды прямого кроя. Такой силуэт помогает ей скрыть «спортивные плечи» и всегда выглядеть невероятно женственно. Чему можно научиться? Носить стильные монохромные брючные костюмы и женственные платья-футляры.

Меган, герцогиня Сассекская

С момента объявления о помолвке с принцем Гарри ни один выход Меган в свет не остается незамеченным. Она является примером для подражания миллионов девушек, не случайно ведь пальто канадского бренда, в котором будущая герцогиня появилась на помолвке, раскупили в считаные часы. Мы будем с интересом наблюдать за эволюцией стиля Меган, только вошедшей в королевскую семью, над которым работают специалисты по протоколу и стилисты. Чему можно научиться? Носить вещи простого кроя базовых цветов: белого, черного, оттенков бежевого и коричневого. И талантливо сочетать их между собой.

Рания Аль-Абдулла, королева Иордании

Королева Рания стала одной из первых жен восточных правителей, отказавшихся от ношения хиджаба. В своем стиле ей удается гармонично сочетать мусульманские традиции и европейские модные тренды. Основа гардероба Рании — юбки, брюки, блузы и блейзеры, а в повседневной жизни королева Иордании с удовольствием носит джинсы. И каждый ее образ неизменно дополняют туфли на высоком каблуке. Чему можно научиться? Разбавлять классику актуальными трендами и выглядеть эффектно в таких, казалось бы, скучных «офисных» вещах, как блузы с юбками.

Королева Нидерландов Максима

Подчеркнутая женственность — это, пожалуй, главный конек уроженки знойной Аргентины, королевы Максимы. Кроме этого, практически все свои образы, даже самые строгие и официальные, она дополняет броскими и крупными украшениями и аксессуарами. Чему можно научиться? Использовать яркие и заметные детали и украшения в своих образах.

Шарлотта Казираги

Шарлотта — внучка легендарной Грейс Келли, она 11-я в очереди на трон Монако. Девушка образованна, хороша собой и отличается самобытным стилем. Шарлотту нельзя назвать модницей — она не столько следует за модными трендами, сколько создает их. Ее фото часто украшают модные журналы, и она неоднократно становилась лицом различных дизайнерских брендов. Чему можно научиться? Создавать свой собственный стиль и умело вплетать в него актуальные тенденции.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

В гардеробе Кейт вы не увидите нарядов по последним тенденциям моды, облегающих платьев или глубоких декольте. Ее стиль скорее вне моды и времени, и его отличают элегантность и женственность, простота линий и английская сдержанность. Чему можно научиться? У герцогини, за плечами которой 3 беременности, можно подсмотреть и взять на вооружение немало стильных «беременных» образов, научиться носить с шиком обычные джинсы и тельняшки и круто выглядеть в вещах бюджетных брендов.

Сириваннавари Нариратана, принцесса Таиланда

Дочь короля Таиланда называют самой модной принцессой современности. С детства Сириваннавари увлекалась модой и решила связать с нею свою жизнь — по образованию и роду деятельности девушка дизайнер. Она прошла стажировку в престижных модных домах — Armani и Dior. Принцесса хорошо известна в модном мире, она основала в Таиланде свой дизайнерский бренд, ее коллекции показывали на неделях моды в Париже и Бангкоке. Чему можно научиться? Создавать эффектные образы из броских вещей с изюминкой.

Клотильда, принцесса Венецианская и Пьемонтская

Клотильда Куро — популярная французская актриса, среди ее работ — оскароносная картина «Жизнь в розовом цвете». С 2003 года Клотильда замужем за Эмануэлем Филиберто Савойским, принцем Венеции. Невероятно женственные и стильные образы принцессы и актрисы — это образец знаменитого французского стиля. Чему можно научиться? Непринужденно носить вещи замысловатого кроя и экспериментировать с принтами.