10+ универсальных вещей, которые пришли на смену непрактичной одежде и обуви, и мы этому несказанно рады

Философия современного общества стремится к комфорту. Мебель, автомобили, рабочие места становятся все более эргономичными. Не обошли эти тенденции и мир моды. Больше не надо жертвовать здоровьем и личным комфортом ради красоты, одежда и обувь могут быть универсальными и подходить для любого повода.

Мы в AdMe.ru вместе с вами радуемся, что слова «актуально» и «удобно» практически стали синонимами. И приглашаем вас взглянуть на подборку вещей, которые не грех надеть на работу, на праздник и на посиделки с друзьями.

Балаклава

И не удивляйтесь. Балаклава, действительно, один из самых желанных аксессуаров для холодного времени года. Можно не заниматься долгим подбором комплектов из шарфов и шапок, а облачиться в универсальную и удобную балаклаву. Получаем 2 в 1.

Практичная обувь с удобной колодкой

Каблуки-шпильки, скрытая танкетка, скользкая подошва — все это небезопасные варианты. Ведь не человек создан для обуви, а обувь — для человека. Предпочтение стоит отдать удобной колодке, гипоаллергенным материалам и устойчивому каблуку. Да здравствуют стиль, удобство и практичность с легким флером 90-х.

Белая рубашка — классика и must-have

Белая блузка необязательно должна ассоциироваться с тесным, сковывающим движения атрибутом офисного стиля. Современные рубашки свободные и просторные, с интересными элементами. Они подходят как для работы, так и для отпуска.

Дутый пуховик

Пуховики актуальны всегда. И они также становятся все более свободными и удобными. Как будто заворачиваешься в уютное одеяло. Экстремальный объем и оптимальный комфорт идеально подходят для низких температур.

Брюки из мужского отдела

Штрипки и разрезы, безусловно, актуальны. Но мы говорим про тренд на удобство. И тут, бесспорно, выигрывают брюки в мужском стиле, комфортные и объемные. Чем не повод заглянуть в гардероб к мужу или бойфренду?

Кроп-топ

Чем хороши кружевные, ажурные вещи? Они выглядят нарядно и подходят для вечернего выхода. Чем хороши лаконичные кроп-топы? Всем. Они подходят для любого случая и являются отличной базой для образа или, наоборот, интересным акцентом.

Юбка

Если юбка сковывает движения, всегда можно найти альтернативу. Например, заменить юбку-карандаш свободным мини А-силуэта или юбкой-колоколом длиной миди. И обратите внимание на плиссировку, она дает не только хороший визуальный эффект, но и обеспечивает комфорт. Женственно и свободно.

Теплое платье

Вязанное платье — одна из лучших инвестиций в ваш образ. И пусть оно будет согревающим, обволакивающим, а не каким-то странным: то ли мини-платье, то ли растянувшийся свитер.

Костюм

Пижамные костюмы удобны, но как насчет универсальности? Есть ли альтернатива, которая подходит под любое время дня и формат мероприятия? Брючный костюм. По фигуре или оверсайз, не имеет значения, фактура и цвет решают. Если вы искали то, в чем вы будете выглядеть актуально и практично круглый год, — это он.

Квадратный нос

Острый нос или квадратный — это, конечно, дело вкуса. Но при прочих равных квадратная форма гораздо удобнее в носке. Она не теряет своей актуальности. А также обувь с широким носом поможет избежать проблем со здоровьем стоп.

Тотал блэк с изюминкой

Люди в черном выглядят стильно и немного таинственно. Кроме того, черный цвет немаркий и ко всему подходит. Но чтобы сдержанность не перешла в скуку, стоит добавить к черной базе несколько цветных или фактурных акцентов. Сумка, обувь или иные аксессуары ярких цветов подчеркнут глубину черного.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги — незаменимый аксессуар рыбака, а также городской модницы. Они стали менее декоративными, более сдержанными и аскетичными, и теперь их можно носить не только в дождь.

Вместительная зимняя сумка

Не забыли мы, конечно, и о сумках. Здесь у нас широкий выбор и многообразие. И не может не радовать факт, что вместительный зимний шопер так же актуален, как небольшая менее практичная модель.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Какими бы вещами его дополнили вы?