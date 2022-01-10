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10+ универсальных вещей, которые пришли на смену непрактичной одежде и обуви, и мы этому несказанно рады

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Философия современного общества стремится к комфорту. Мебель, автомобили, рабочие места становятся все более эргономичными. Не обошли эти тенденции и мир моды. Больше не надо жертвовать здоровьем и личным комфортом ради красоты, одежда и обувь могут быть универсальными и подходить для любого повода.

Мы в AdMe.ru вместе с вами радуемся, что слова «актуально» и «удобно» практически стали синонимами. И приглашаем вас взглянуть на подборку вещей, которые не грех надеть на работу, на праздник и на посиделки с друзьями.

Балаклава

И не удивляйтесь. Балаклава, действительно, один из самых желанных аксессуаров для холодного времени года. Можно не заниматься долгим подбором комплектов из шарфов и шапок, а облачиться в универсальную и удобную балаклаву. Получаем 2 в 1.

Практичная обувь с удобной колодкой

Каблуки-шпильки, скрытая танкетка, скользкая подошва — все это небезопасные варианты. Ведь не человек создан для обуви, а обувь — для человека. Предпочтение стоит отдать удобной колодке, гипоаллергенным материалам и устойчивому каблуку. Да здравствуют стиль, удобство и практичность с легким флером 90-х.

Белая рубашка — классика и must-have

Белая блузка необязательно должна ассоциироваться с тесным, сковывающим движения атрибутом офисного стиля. Современные рубашки свободные и просторные, с интересными элементами. Они подходят как для работы, так и для отпуска.

Дутый пуховик

Пуховики актуальны всегда. И они также становятся все более свободными и удобными. Как будто заворачиваешься в уютное одеяло. Экстремальный объем и оптимальный комфорт идеально подходят для низких температур.

Брюки из мужского отдела

Штрипки и разрезы, безусловно, актуальны. Но мы говорим про тренд на удобство. И тут, бесспорно, выигрывают брюки в мужском стиле, комфортные и объемные. Чем не повод заглянуть в гардероб к мужу или бойфренду?

Кроп-топ

Чем хороши кружевные, ажурные вещи? Они выглядят нарядно и подходят для вечернего выхода. Чем хороши лаконичные кроп-топы? Всем. Они подходят для любого случая и являются отличной базой для образа или, наоборот, интересным акцентом.

Юбка

Если юбка сковывает движения, всегда можно найти альтернативу. Например, заменить юбку-карандаш свободным мини А-силуэта или юбкой-колоколом длиной миди. И обратите внимание на плиссировку, она дает не только хороший визуальный эффект, но и обеспечивает комфорт. Женственно и свободно.

Теплое платье

Вязанное платье — одна из лучших инвестиций в ваш образ. И пусть оно будет согревающим, обволакивающим, а не каким-то странным: то ли мини-платье, то ли растянувшийся свитер.

Костюм

Пижамные костюмы удобны, но как насчет универсальности? Есть ли альтернатива, которая подходит под любое время дня и формат мероприятия? Брючный костюм. По фигуре или оверсайз, не имеет значения, фактура и цвет решают. Если вы искали то, в чем вы будете выглядеть актуально и практично круглый год, — это он.

Квадратный нос

Острый нос или квадратный — это, конечно, дело вкуса. Но при прочих равных квадратная форма гораздо удобнее в носке. Она не теряет своей актуальности. А также обувь с широким носом поможет избежать проблем со здоровьем стоп.

Тотал блэк с изюминкой

Люди в черном выглядят стильно и немного таинственно. Кроме того, черный цвет немаркий и ко всему подходит. Но чтобы сдержанность не перешла в скуку, стоит добавить к черной базе несколько цветных или фактурных акцентов. Сумка, обувь или иные аксессуары ярких цветов подчеркнут глубину черного.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги — незаменимый аксессуар рыбака, а также городской модницы. Они стали менее декоративными, более сдержанными и аскетичными, и теперь их можно носить не только в дождь.

Вместительная зимняя сумка

Не забыли мы, конечно, и о сумках. Здесь у нас широкий выбор и многообразие. И не может не радовать факт, что вместительный зимний шопер так же актуален, как небольшая менее практичная модель.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Какими бы вещами его дополнили вы?

Фото на превью Pexels, Pexels
934746
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