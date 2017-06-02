10 умных гаджетов, о существовании которых вы не имели понятия

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Каждый год на рынок выходит все больше удивительных и невероятно полезных устройств, способных сделать нашу жизнь проще и сэкономить много времени. Именно о таких изобретенях сегодня расскажет вам AdMe.ru.

Пояс-сонограмма для беременных женщин

Электронное устройство PreVue с гибким дисплеем надевается на живот с помощью мягкого бандажа и позволяет наблюдать за ребенком внутри. Будущие родители смогут в режиме реального времени наблюдать, как малыш растет, дремлет, двигается и реагирует на различные звуки, еще до его рождения.

Браслет-проектор

Компания Cicret предлагает браслет, благодаря которому ваша рука превращается планшет. В нём есть мини-проектор и сенсоры, а экран смартфона проецируется прямо на руку. Скроллить и давать другие команды можно прямо на коже.

Утюжок, который осветляет волосы

Теперь стать соблазнительной блондинкой еще проще. У американского бренда Pravana появился утюжок, который осветлит волосы за несколько минут. И что самое важное — это даже безопаснее, чем привычная нам краска для волос.

Тактильный словарь Touch-Hear

В Университете Сингапура создали тактильный словарь Touch-Hear. Он состоит из двух частей: небольшого сенсора, который крепится к подушечке пальца, и спикера (маленький наушник), который помещается на ухо. Стоит коснуться сканером какого-то слова, напечатанного в книге, как тут же можно услышать его значение. При этом устройство абсолютно не мешает окружающим — его слышите только вы.

Стимулятор мозговой активности

Thync — гениальное изобретение, которое с помощью электрических импульсов поможет снять стресс, расслабить после трудного дня или наоборот, взбодрить. В устройстве есть множество режимов: «Мотивация», «Отдых», «Дзен», «Спокойной ночи» и даже «Блаженство», схожее с состоянием легкого опьянения.

Фен для моментальной укладки

Производитель обещает, что фен будет абсолютно безвредным для волос. Он постоянно отслеживает температуру и не позволяет ей подняться выше 150 °C. Кроме того, из-за баланса температурных режимов и мощности волосы приобретают нужную форму без укладочных средств и всяческих ухищрений.

Маска Neutrogena Light Therapy

Эта волшебная маска избавит вас от непосредственного нанесения масок на лицо. Внутри ее размещаются LED-лампочки: синие от бактерий и красные для уменьшения воспаления. Надевать маску нужно каждый день на 10 минут как минимум в течение месяца.

Маска от бессонницы

Производители этого устройства обещают решить проблемы тех, кто подолгу ворочается и не может заснуть, испытывая беспокойство, обдумывая проблемы и отвлекаясь на внешние раздражители. Светодиоды в маске источают пульсирующий свет, который во время засыпания будет напоминать закатные лучи, а при пробуждении — мягкое голубое сияние.

Брелок, на который можно позвонить

Наверное практически каждый, кто хоть раз терял ключи от квартиры, думал как же жаль, что нельзя позвонить на ключи. Теперь появился брелок, с которым найти ключи проще простого — на него можно позвонить со смартфона. Прикрепить можно к чему угодно, будь то ошейник для собаки, рюкзак, да хоть пульт от телевизора.

Умный бюстгальтер, который диагностирует рак груди на ранних стадиях

На создание «умного» бюстгальтера юношу из Мексики вдохновила собственная мать, которая чуть не рассталась с жизнью из-за неправильно поставленного диагноза. Устройство EVA оснащено датчиками, которые отслеживают температуру и вес груди. Изменение этих параметров означает, что к ним идет большой приток крови, а это значит, сосуды «питают» что-то еще — возможно, один из видов рака. Собранные данные устройство передает в специальное приложение, которое можно скачать на смартфон или компьютер.