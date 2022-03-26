10 аксессуаров, которые мы уже убрали в дальний ящик, а они вернулись в моду

Вряд ли у кого-то еще хранится одежда двадцатилетней давности, а вот небольшие аксессуары могли заваляться. Если это так — то вам повезло, и модный образ в этом году составить будет проще простого. Все потому, что многие культовые вещицы из прошлого вернулись. А если хочется, чтобы привычная вещь заиграла по-новому, то можно использовать современные находки дизайнеров. Например, надеть панаму в цвет одежды.

Мы в AdMe.ru изучили новости с подиумов и составили список ярких доказательств того, что все новое — это хорошо забытое старое.

1. Крабы

Долгое время крабы для волос считались старомодными, и многие предпочитали носить обычный пучок. Но возрождение стиля 90-х в разгаре, и теперь отказываться от этого удобного аксессуара не нужно. Его активно носят многие знаменитости. К тому же беззаботные крабики-бабочки произвели фурор на неделе моды в Лондоне, а значит, и мы можем доставать забытые заколки.

2. Блестки и стразы

Блестки — новый хит. Популярен не только глиттер, но и стразы. Если раньше их приклеивали на лицо, чтобы сделать небольшой акцент, то сейчас дизайнеры предлагают раскрепоститься. Показы мод запомнились как цветными стразами в подростковом стиле, так и прозрачными кристаллами. Все это коснулось и маникюра. И если несколько лет назад был популярен матовый лак, то с блестящими украшениями он наверняка будет смотреться актуальнее.

3. Ободки

Венки с искусственными цветами остаются в прошлом. Их место занимают ободки. Они могут быть яркие в стиле Max Mara, текстурные, как у Christian Dior, или минималистичные в духе Chanel. Эффектной альтернативой могут быть широкие ленты на голову.

4. Платки-банданы

Лет 6 назад мы могли завершить образ миниатюрной тиарой, но сейчас это выглядит неуместно. А вот платки снова вернулись в моду, и повязывать их лучше всего в виде банданы. В 2022 году коллекции с этим аксессуаром представили многие дизайнеры. Носить их предлагают, сочетая по цвету с остальной одеждой. Банданами можно дополнять как вечерние, так и неформальные и легкие наряды.

5. Банты

Прически с бантами особенно актуальны в этом году. В осенних коллекциях 2022 был представлен знакомый многим черный бархатный бант и различные его современные интерпретации. Любительниц минимализма наверняка порадовал бант из белых лент. Тех, кто хочет больше блеска, — бантики со стразами. В общем, видов этого украшения сейчас уйма. К тому же это очень удобный аксессуар — он поможет собрать волосы за секунды и заменит устаревшие сложные прически с косами.

6. Массивные геометричные заколки

Геометричные заколки — еще один тренд, навеянный прошлым. Сейчас пришло время выбрать самые крупные и смело дополнять ими современные образы. Наиболее актуально смотрятся аксессуары без излишеств. Они пришли на смену заколкам с жемчугом, которые завоевали сердца модниц в 2019 году.

7. Панамы

Панамы вновь вернулись в моду и с уверенностью вытеснили любимые многими бохо-тюрбаны. Некоторые дизайнеры предлагают сочетать их с остальной одеждой. Они могут быть такого же цвета или даже повторять принт остальных вещей. Другие модельеры создают с ними новаторские образы из разных по стилю элементов гардероба. Панамы в этом случае выглядят подчеркнуто независимо.

8. Мужская шляпа

Строгая мужская шляпа тоже нашла свое место в трендах. Но на этот раз не только в мужской, но и в женской коллекции. Аксессуар был представлен на Неделе моды этого года. Этот вариант поможет создать более актуальный образ, чем с традиционным женским головным убором. Альтернативой классической шляпе может служить ковбойская.

9. Невидимки

На смену щедро украшенным заколкам, популярным в 2020 году, пришли другие более минималистичные варианты. Это могут быть классические невидимки или заколки с небольшим декоративными элементами. Такие на показе Chanel дополняли ретрообразы моделей.

10. Объемные резинки

Когда-то считалось, что этот тренд остался глубоко в прошлом. А сегодня объемные резинки из ткани опять в моде. Существует не только традиционное, но и более изящное исполнение этой вещицы — резинка из органзы. Выбирать материал стоит по душе, а вот популярную в последние годы пружинку можно на время отложить.

Какой аксессуар для волос вы любите больше всего? Чем бы вы дополнили наш список?