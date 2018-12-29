10+ трендовых стрижек и способов окрашивания волос, которые будут мегапопулярны в 2019 году

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Если в следующем году вы жаждете перемен, можно начать с самого простого и увлекательного: изменить что-нибудь в своем образе. Например, цвет волос. Благо, есть из чего выбирать: в 2019 году будут популярны как демократичные натуральные оттенки, так и изысканные цветные. А можно сменить прическу: в тренде свежие варианты стрижек пикси и боб, возвращается и старое доброе ретро в виде начесов и мокрых укладок.

Мы в AdMe.ru изучили странички известных колористов и стилистов в Instagram и узнали, какие цветовые решения и формы стрижек они рекомендуют своим подписчикам. Любуемся и берем на вооружение!

Babylights и Air Touch

Babylights («бэбилайтс») — это техника окрашивания, при которой осветляется только небольшая часть волос, обычно у лица и на кончиках. Идеально подходит тем, кто не готов к кардинальным переменам, но хочет немного оживить свой образ. С «бэбилайтс» вы выглядите свежей и отдохнувшей, как будто только что вернулись с курорта, где ваши волосы немного выгорели на солнышке. Главное правило при окрашивании: важно, чтобы осветленные пряди отличались от цвета основной массы волос не более чем на 2–3 тона, тогда это будет выглядеть достаточно естественно.

Другой способ получить мягкие светлые блики на волосах и не сильно навредить им — очень популярная техника Air Touch (буквально переводится как «прикосновение воздуха»). Мастер направляет струю воздуха на прядь таким образом, чтобы отделить короткие молодые волоски от основной длины. Только оставшаяся длина подвергается окрашиванию. Эта техника подходит для любой формы стрижки, структуры и цвета волос, обновлять ее можно не чаще раза в 4–5 месяцев, поэтому она завоевала огромную популярность среди любительниц светлых волос.

Медовый бронд

Бронд (англ. brown + blond — «коричневый + блонд») — это многоцветное окрашивание, сочетающее светлые и темные тона. В результате волосы кажутся гуще, объемнее и красиво переливаются. В 2019 году в тренде будет медовый бронд — мягкая светло-каштановая основа с золотисто-медовыми переливами. Колорист из Лос-Анджелеса Черин Чой считает, что золотистые блики отлично смотрятся на любой основе: от русой до черной, создавая иллюзию, что вы провели спокойную неделю на пляже. Бронд подойдет практически к любому тону кожи, к тому же он не требует сложного ухода.

Baby blonde и «кокосовые волосы»

Всевозможные оттенки блонда, как всегда, в тренде. В особом почете естественные, природные тона. Например, Baby Blonde, такой светлый цвет волос, который бывает у маленьких детей, или Nude Blonde, натуральный оттенок, близкий к русому. Также популярен теплый золотистый цвет с медовым отливом — Honey Blonde. «Ледяной, обесцвеченный блонд уступает место более здоровому золотистому, и ваши волосы будут благодарны вам за это изменение», — обещает колорист Синтия Дирсен.

Еще один ультрамодный тренд с Запада, который подойдет для темноволосых, мечтающих о блонде, это так называемые «кокосовые волосы», или «волосы цвета жареного кокоса» — Toasted Coconut. От темных корней вниз отмечается плавный переход к максимально светлому блонду на кончиках. Кстати, в следующем году стилисты советуют не слишком волноваться об отросших корнях, а можно даже специально их затемнить. Темные корни придают объем и глубину основному цвету волос и создают легкую стильную небрежность в образе.

Кофейные оттенки и цвет холодного кваса

«Кофейные оттенки на волосах станут невероятно популярными в 2019 году, особенно весной», — считает топ-стилист Джоэл Уоррен. Простор для фантазии здесь огромен: от насыщенного темно-коричневого цвета, напоминающего крепкий эспрессо, до холодных и пепельных тонов, похожих на глясе, — цвета кофе с мороженым.

Еще один актуальный тренд — Cold Brew, похожий на цвет кваса со льдом. Здесь в темно-коричневую основу добавляются красноватые блики. Получается невероятно богатый яркий оттенок.

Чернильный черный и пепельный серый

Черный цвет выходит из небытия. Но будьте внимательны: это уже не тот тусклый цвет, в который многие красились в школе, когда причисляли себя к готам. Выбирайте глубокие оттенки скорее теплого спектра, например цвет горького шоколада с легким красным или фиолетовым подтоном. «Самое главное — убедитесь, что ваши волосы гладкие и блестят, потому что тусклые волосы никого не красят», — напоминает колорист из Нью-Йорка Фред Коннорс.

Помните, пару лет назад в моде были «бабушкины волосы», имитирующие седину? Этот тренд все еще с нами, но он претерпел изменения: теперь предпочтение отдается спокойным, приглушенным оттенкам серого, причем окрашена может быть не вся длина волос. Стилист Бритт Уайт предупреждает, что серебристый цвет волос требует особого ухода. Чтобы волосы сохраняли холодный оттенок, нужно использовать шампунь с фиолетовым пигментом, нейтрализующим желтизну.

Глубокий зеленый

Цветное окрашивание все еще с нами. Но в будущем году стоит отдать предпочтение не суперярким кричащим цветам, а более приглушенным. Один из главных фаворитов в цветном окрашивании 2019 года — глубокий изумрудно-зеленый, напоминающий цвет бутылочного стекла. «Это определенно мой любимый цвет на ближайшие месяцы, он очень классно и празднично смотрится зимой, особенно в сочетании с золотыми, винными и коричневыми оттенками в одежде», — считает стилист Лиза Уайтмен.

Розовая и сиреневая палитры

Новый 2019 год также порадует нас всевозможными оттенками розового на волосах. Это и блонд с легким розовым тоном, и пыльный розовый, и «клубничный мед». С таким нежным цветом волос сразу превращаешься в настоящую принцессу. В коллекциях «весна-лето — 2019» у многих именитых дизайнеров модели щеголяли по подиуму с розовыми волосами. «Отдайте предпочтение неяркому, пастельному оттенку — это „взрослая“ версия розового цвета, она подойдет практически к любому тону кожи, выглядит современно и даже почти элегантно», — советует Адам Рид, стилист L’Oreal Professional.

Также популярны фиолетовые и сиреневые цвета, особенно лавандовый оттенок. Опять же, главное правило — не слишком яркий, мультяшный цвет, а дымчатый, размытый. Можно сочетать его с темной основой у корней.

Голубая палитра

А как насчет волос цвета... любимых джинсов? Да-да, бывает и такое. Джинсы носят все, они никогда не выходят из моды, так почему бы не создать джинсовое безумие на своей голове? Грязные оттенки синего и голубого на волосах, напоминающие деним, ткань для пошива джинсов, часто появляются в Instagram в последнее время. Если у вас холодный розоватый подтон кожи, то выбирайте оттенок с прохладцей, а если ваша кожа с оливковым или желтоватым подтоном, то выбирайте более насыщенные оттенки с примесью зеленого: бирюзовый, мятный, цвет морской волны. Конечно, такой цвет непросто получить, он требует внимательного ухода. Если боитесь рисковать, можно попробовать сначала окрасить только кончики или пару прядей.

«Бензиновые пятна»

Для самых экстравагантных модниц колористы предлагают крутую новинку — Oil Slick Hair, волосы с эффектом бензинового пятна. Все знают, как выглядит лужа, в которую попал бензин: она красиво переливается разными цветами. Так вот, если вы создадите такую «лужу» на своих волосах, будете на пике моды.

Особенно круто это окрашивание смотрится на темных волосах. Его преимущество в том, что волосы не требуется предварительно полностью обесцвечивать, как это приходится делать при окрашивании в светлые цветные оттенки, а значит и вреда для шевелюры будет меньше. Это довольно сложная техника окрашивания, поэтому стоит обращаться только к профессионалу. Покажите мастеру фотографию того, что в итоге хотите получить, если есть сомнения, сначала попробуйте окрасить только пару прядей.

Бонус: популярные стрижки и укладки 2019 года 1. Удлиненная стрижка пикси

2. Каре-боб с челкой

3. Волны

4. Обилие аксессуаров

5. Ретро: начесы и мокрые укладки

А какой цвет волос и стрижку в будущем году выберете вы?