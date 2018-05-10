10 трендов в одежде, которые всех достали

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Тренды — штука странная. Пока одни становятся вечной классикой, другие уходят, не успев завоевать любовь масс. Но есть и третья категория трендов — тренды, которые всех достали. Подобные вещи скупает каждая уважающая себя модница, и поэтому на улицах порой невозможно отличить одну девушку от другой.

Мы в AdMe.ru собрали для вас тренды, которые пока не вышли из моды, но уже успели всем надоесть.

Джинсы + колготки в сетку

Тандем джинсов и колготок заполнил модный мир. Этим трендом все настолько пресытились, что он быстро превратился в антитренд. Чем заменить: В моде однотонный деним без дырок и потертостей. Присмотритесь к прямым джинсам с неровными или необработанными краями.

Поясные сумки

Поясная сумка — это тренд, который многие восприняли неоднозначно. Кто-то считает такие сумки стильными, а кто-то ассоциирует с продавцами на рынке. В трендах 2018 года поясные сумки пока еще остаются, но их стало слишком много. Чем заменить: Небольшой «оформленной» сумкой. Также обратите внимание на круглые сумки. Это must-have 2018 года.

«Голые» платья

Каждая третья знаменитость и каждая вторая «светская львица» щеголяли в таком платье. Если пару-тройку лет назад они были чем-то новым в мире моды, то сейчас их стало слишком много. Да и выглядят они не женственно, а скорее вульгарно. Чем заменить: Если вы хотите подчеркнуть свои формы, то обратите внимание на платье-футляр, «русалочье» платье или платье необычного кроя.

Пижамный стиль

Не путайте пижамный стиль с бельевым. Пижамы заполонили красные ковровые дорожки и улицы городов. Время пижамного стиля прошло, и подобной одежде пора снова вернуться в спальни и больше не выходить на улицы. Чем заменить: Легким костюмом oversize в клетку или полоску. Дополните костюм летящей шелковой или шифоновой блузой.

Бахрома

Бахрома на жилете, бахрома на сумке, бахрома на обуви. И это все в одном образе. Бахромы стало слишком много, от нее рябит в глазах. А зачем же быть одной из тысячи подобных, если можно быть индивидуальностью? Чем заменить: Если вы никак не можете заставить себя отказаться от любимой сумки с бахромой, попробуйте присмотреться к не менее эффектным плетеным сумкам-корзинкам. А что касается декора одежды, то вам помогут воланы или рюши.

Сережки-кисточки

Еще один неоднозначный тренд. Кто-то ассоциирует их с кистями для штор, а кто-то уверен, что кисточки добавляют образу женственности и элегантности. Чем заменить: Длинными серьгами-цепочками или сережками необычной геометрической формы.

Топы и платья со шнуровкой спереди

Топы со шнуровкой «как у Ким Кардашьян» шьют все: от именитых дизайнеров до брендов масс-маркета. И носили их всюду, от Парижа до Находки. Несмотря на то, что идут они далеко не каждой девушке. Чем заменить: Белым топом из натуральных тканей. Они сейчас блистают на каждом показе.

Очки-авиаторы

Впервые цветные очки-авиаторы компания Ray-Ban выпустила аж в 1938 году. Но на пике популярности они были года 4 назад, и каждая модница считала своим долгом иметь такие очки. Чем заменить: Узкая и вытянутая оправа сейчас невероятно актуальна. Или выберите оправу необычной формы, благо рынок очков в наши дни просто поражает своим разнообразием.

Вышивка на джинсах и куртках

В прошедшем году дизайнеры украшали вышивкой все, что только могли: куртки, джинсы, рубашки и даже шляпы и обувь. Наверное, пора остановиться. А если вы любите вещи с вышивкой, то оставьте их для поездок за город или дачных посиделок. Чем заменить: Обратите внимание на однотонные изделия или изделия с нашивками. Главное — во всем соблюдать меру.

Шляпы с волнистыми полями

Очередная вещь, которую хотели иметь большинство модниц, — шляпа с огромными полями. Модницы хотели, модницы купили. Идут такие шляпы далеко не всем, но кого это останавливает! Чем заменить: Фуражкой, беретом или шляпой с жесткими неширокими полями.

Какой модный тренд раздражает вас больше всего? А какой нравится? Какие вещи вы носите особенно охотно? Делитесь своими мыслями в комментариях, а мы с удовольствием почитаем.