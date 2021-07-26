10 модных трендов в макияже, которым не каждая отважиться ежедневно следовать

Яркие цвета могут оказывать существенное влияние на наше эмоциональное и психическое состояние. В 2021 году в игру вступают нетривиальные тренды в макияже: неоновые оттенки, тени разных цветов, обесцвеченные брови, радужные губы. Мода непредсказуема, и, глядя на такие тенденции, не каждая модница скажет: «Хочу попробовать».

Нам в AdMe.ru стало интересно, что в моде этим летом. И некоторые тенденции нас, скажем прямо, слегка шокировали.

Обесцвеченные брови

Нанесение осветлителя на брови — это шаг, который точно можно отнести к категории «красота требует жертв» из-за опасной близости к глазам. Конечно, можно использовать и большое количество консилера, белый люминайзер или гель для бровей, чтобы следовать этому модному тренду.

Радужные губы

Сегодня практически каждый авторитетный визажист постоянно публикует в TikTok фото с радужными элементами в макияже. Техника эта сложная, нанесение такого мейкапа требует сноровки и подходит скорее для тематических вечеринок, чем для повседневного образа.

Наполовину подведенное нижнее веко

Когда минимализм переходит некоторые разумные границы, образ получается как будто незаконченным. Такой тренд впервые продемонстрировали визажисты Недели моды в Нью-Йорке на показе коллекции Питера Сома. Но мы не уверены, что это хорошая идея.

Кислотные тени для век

«Пришло время применить творческий подход к глазам и использовать все цвета радуги, чтобы создать что-то яркое и уникальное на ваших веках. Вы можете быть настолько выразительными, насколько захотите», — говорит Рени Лоиз, визажист знаменитостей.

Неухоженные брови

Создается стойкое ощущение, что эпоха ухоженных бровей в инстаграме закончилась. В 2021 году мы видим брови в абсолютно разных вариациях: бесформенные, пушистые, обесцвеченные, разросшиеся. Химена Гарсия, эксперт по бровям Chanel, говорит: «Сделайте так, чтобы они выглядели, как будто вы не прикасались к ним год. Но это уже само по себе искусство. Организованный беспорядок — это крутой новый шик».

Цветные стрелки

Цветная подводка для глаз — элемент, к которому не стоит относиться слишком серьезно. Это просто забавный макияж. Нужно всего лишь подобрать подходящую красочную тушь для ресниц, чтобы создать эффектный образ.

Цветы на лице

Этот тренд возник на подиуме. Визажист Джеймс Калиардос, работающий на MAC, приклеил лепестки цветов к лицам и шеям моделей Рози Ассулин во время Недели моды в Нью-Йорке. Вот уж где поистине летний вариант макияжа, если это можно назвать макияжем. Пожалуй, больше похоже на искусство.

Разные тени на веках

Художники и гуру макияжа используют одновременно совершенно разные тени для век и средства для глаз, чтобы создать привлекающий всеобщее внимание вид. Также многие визажисты наносят контрастные цвета, чтобы подчеркнуть драматичность образа.

Звериный принт на глазах

Леопардовый рисунок часто используют знаменитости, выбирая наряды для выхода на красную дорожку. Вызывающий и необычный, он всегда привлекает внимание. Как отмечает Makeup.com, анималистичный принт был абсолютно везде в 2020 году. Так почему бы не применить его и в качестве макияжа?

Геометрические рисунки на веках за рамками естественных линий

В макияже нет никаких правил, поэтому можно делать все, что нравится, и пробовать новые образы. Геометрические рисунки, которые выходят далеко за рамки естественных линий глаз, — идеальный вариант, если вам уже надоели традиционные тени для век.