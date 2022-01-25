10 типов украшений, которые купили почти все. А они сказали моде «прощай»

Наши любимые украшения остаются с нами независимо от моды. Но иногда все-таки стоит взглянуть на то, что показывают на подиумах именитые дизайнеры, чтобы разбавить свою коллекцию парочкой новых колец, браслетов или цепочек. Самый заметный тренд грядущего сезона — максимализм во всем: можно не отказывать себе ни в яркости, ни в размере, ни в количестве украшений.

Мы в AdMe.ru уже убрали в шкатулочки то, что вышло из моды, но с удивлением обнаружили в них забытые бусики-сережки, которые снова можно носить. Вот и вам повод разобраться со своими драгоценностями и бижутерией. А в конце статьи вас ждет бонус — новый тип украшений, который следующим летом, возможно, покорит мир.

1. Серьги-кисти

Серьги-кисточки из шелковых нитей стали модными в 2014-м, и вскоре их можно было увидеть на каждой вечеринке. Теперь дизайнеры предлагают кое-что поинтереснее: одной из актуальных тенденций 2022 года в обзоре Vogue названо использование бахромы. А значит, да здравствуют длинные серьги из цепочек и бусин, которые можно надевать как зимой, так и летом. Впрочем, от кисточек отказались не все модельеры: например, Иссэй Миякэ предлагает носить огромную кисть как моносерьгу. Еще один вариант замены — «люстры», или шандельеры. Эти массивные, обильно декорированные серьги с крупными яркими камнями снова в моде.

2. Браслеты с шармами

Браслеты с шармами — бусинами, подобранными по индивидуальному вкусу и напоминающими разные важные события из жизни, — дороги сердцу, и тут уж никакая мода нам не указ. Тем не менее, чтобы выглядеть актуально на вечеринках и прочих светских мероприятиях, можно дополнить свою коллекцию украшений тем, что на пике моды в данный момент. Сейчас набирает силу новый тренд — браслеты на предплечье. Широкие кожаные и тонкие с бахромой; металлические, обвивающие руку и спортивные на застежке; на голом предплечье или поверх рукава — выбрать точно есть из чего.

3. Пусеты-«диорки»

Знаменитые двусторонние пусеты-шарики от Dior — тренд 2015 года, который в один момент завоевал сердца модниц. Любовь к этим серьгам продлилась недолго: их яркие копии из пластика начали продавать на каждом углу. Но для тех, кто все же не может расстаться с «диорками», есть выход. Как спасти пусеты-шарики, подсказал сам модный дом Dior: если носить их по одной в сочетании с другими серьгами, они будут выглядеть модно и свежо.

4. Изящные подвески

Кажется, миниатюрные подвески на тонких цепочках на время отходят в тень. Их решительно отодвинули цепи с крупными звеньями, которые к тому же можно носить в несколько слоев. Один из оcновных трендов на сегодняшний день — «беспорядок на шее»: микс из 4–5 (а иногда и более) ожерелий, чокеров и подвесок, надетых одновременно. Уместной здесь будет даже нитка жемчуга.

5. Чокер-ленточка

Узкие чокеры с миниатюрным камушком были любимы нам лет 5 назад, но в конце концов надоели и они. В этом сезоне чокеры вновь возникли на подиумах, но так сильно увеличились в размерах, что напоминают медные кольца, которые носят на шее женщины в Мьянме.

6. Колье-невидимка

Кристалл или бусину на прозрачной леске или силиконовом шнурке когда-то носила каждая вторая девушка. Но мода велит спрятать это милое колье до лучших времен. Нынешняя любовь к максимализму отразилась в подвесках, кулонах и медальонах: в тренде украшения большого размера.

7. Тонкие серьги-обручи

Тонкие серьги-обручи — модные долгожители. Но, кажется, в следующем сезоне им придется потесниться: дизайнеры предлагают нам носить гораздо более яркие и объемные варианты обручей из металла, кожи и пластика.

8. Браслеты с эмалью

Слава широких разноцветных эмалевых браслетов и колец, по всей видимости, отгремела. Но яркие оттенки не забыты. Грядет настоящий взрыв цвета: уместными будут и разноцветные пластиковые браслеты, и радужные ожерелья, и цветные серьги.

9. Колье с крупными «камнями»

Колье и ожерелья с обилием пластиковых «камней» были модными в 2014 году. Сейчас на смену им идут камни настоящие. В рамках тренда «назад к природе» становятся популярными украшения из дерева, минералов и ракушек.

10. Броши

В 2019 году в моду неожиданно вернулись броши и мало кто удержался от того, чтобы купить хоть одну. Но в новом сезоне, кажется, брошам места не нашлось: на подиумах, где демонстрировались коллекции 2022 года, их было раз-два и обчелся. А если яркого акцента в образе не хватает, его можно создать, без стеснения надев объемную моносерьгу, или сместить акцент на руки: в моде большие яркие кольца, которые можно надевать сразу по несколько штук.

Бонус: цепочка на тело

Новый тренд, который вы наверняка увидите следующим летом, — «бодичейн», или цепочка на тело. Она надевается одновременно на шею и талию, иногда на бедра. Ее можно носить как на голое тело, так и поверх одежды.