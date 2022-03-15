10 типов головных уборов, которые давно отправились на задворки моды. Но многие до сих пор продолжают их покупать

Мода меняется, как погода весной, и иногда сложно уследить, в какой момент трендовые головные уборы становятся атрибутами вчерашнего дня. И даже если ничто не заставит нас расстаться с любимой фетровой шляпой или шапочкой с помпоном, одним глазком взглянуть на то, что носят сейчас самые известные модники мира, не откажется никто.

Мы в AdMe.ru впечатлены разнообразием и смелостью новых модных веяний и считаем, что есть смысл присмотреться к ним, чтобы обновить свой весенний гардероб.

Снуд

Некоторые девушки никак не могут забыть о снуде — тренде из далекого 2009 года. Но в 2022-м гораздо актуальнее выглядит капор. Этот микс шарфа, шапки и капюшона показали в своих коллекциях такие бренды, как Miu Miu, Raf Simons и Jacquemus, и трендсеттеры уже вовсю носят его, сочетая с «дутыми» куртками, пальто и шубами.

Палантин

На смену широким палантинам, повязанным на голову, пришли косынки. Войдя в моду в прошлом сезоне, они полюбились инфлюэнсерам, которые сочетают их с самыми разными вещами. Например, Бланка Миро — с джинсами и майкой, Дуа Липа — с кожаным пальто оверсайз. А Сара Джессика Паркер появилась в сериале «И просто так» сразу в двух косынках на голове.

Шапочка с вуалью

Шапочки с вуалью после короткого всплеска популярности сошли с дистанции в модной гонке: в таком головном уборе Рианна появлялась в далеком 2013-м. Но для поклонников романтической элегантности таким шапочкам нашлась замена: в моду возвращается берет. Например, ему было уделено много внимания в последней коллекции Kenzo. А модные журналы пишут, что носить его можно с чем угодно: с бомбером, паркой, плащом, пальто и шифоновым платьем.

Фуражка

В 2016 году в моду вернулись фуражки (их еще называют картузами или бретонскими кепками). И хотя этот головной убор идет далеко не всем, он по-прежнему попадается на городских улицах. Но сегодняшняя мода приготовила фуражке отличную замену — бейсболку. Если раньше ее полагалось носить лишь со спортивной одеждой, сейчас трендсеттеры надевают этот головной убор и с джинсовым total look, и с «дутыми» куртками, и с пальто.

Шапка из натурального меха

Вслед за модными домами Armani, Gucci и Prada от использования натурального меха отказался и Dolce & Gabbana. На волне новых веяний шапки из натурального меха постепенно заменяются более современными и экологичными вариантами. Став актуальными в 2017-м, головные уборы из искусственного меха с каждым годом становятся все популярнее. В меховой панаме, как у Рианны, или в пушистой «царской» шапке яркого цвета вы будете выглядеть предельно актуально.

Шляпа-федора

Шляпа-федора — долгожитель модного олимпа. Она «выстрелила» в 2014-м, когда ее надели такие знаменитости, как Рита Ора и Оливия Палермо, и сумела стать классикой, любимой большинством модников. Но не так давно ей пришлось слегка подвинуться: федору затмил другой тренд — панама, или bucket hat. Возникнув в 2018–2019 году, этот вид головного убора не собирается сдавать своих позиций, и «шляпы-ведра» сейчас носят буквально все и летом, и зимой.

Вязаная ушанка

Шапка-ушанка, кажется, никогда не выйдет из моды. Но на смену вязаным вариантам, актуальным в 2016-м, пришли ушанки с мехом. Это на руку тем, кто живет в холодных краях: меховая ушанка позволяет не только модно выглядеть, но и не мерзнуть.

Гигантские бини

Появившись в 2013 году, гигантские шапки бини понравились публике и через некоторое время переместились с подиумов на улицы. Но в 2022 году, похоже, им не место: знаменитые инстаграм-блогеры, например Перниль Тейсбек или Оливия Палермо, предпочитают однотонные бини привычных размеров, с отворотом.

Шапки объемной сложной вязки

Судя по инстаграм-профилям модных трендсеттеров, таких как Джиджи Хадид и Камила Коэльо, шапки с вязаными косами и другими рельефными узорами однозначно уступили место шапочкам гладкой вязки без орнамента. А из декоративных элементов на них присутствует разве что нашивка с логотипом бренда. Такие головные уборы носят с длинными шарфами и темными очками даже в холодное время года.

Головные уборы со стразами, бусинами и аппликациями

Головные уборы с изобильным декором давно отдали первенство более сдержанным вариантам. Но если вам хочется чего-нибудь «повеселее», то к вашим услугам тренд 2021 года — шапки и шляпы, как будто связанные бабушкой из остатков разноцветной пряжи. Их носят такие модницы, как Белла Хадид и Бланка Миро.