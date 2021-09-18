10 стильных вещей вне времени, которые носили модные иконы ХХ века и носим мы

Едва ли молодая Мэрилин Монро могла предположить, что столь любимые ею очки «кошачий глаз» можно будет встретить в гардеробе каждой второй девушки в далеком 2021 году. То же самое можно сказать и о других звездных модных образах, которыми мы продолжаем вдохновляться спустя много десятилетий.

Мы в AdMe.ru изучили гардеробы модных икон XX века и насчитали 10 вещей, которые считались действительно шикарными раньше и не сдают своих позиций сейчас.

Брюки палаццо

1930-е.

2021-й.

В 20–30-х годах брюки палаццо носили только смелые и дерзкие модницы, например Коко Шанель и Кэтрин Хепберн. Массовую же популярность этот предмет одежды приобрел в 60-е. Еще каких-то 80 лет назад в некоторые общественные заведения могли не пропустить девушек в брюках. В ответ на такие ограничения женщины начали носить брюки палаццо, широкий крой которых имитировал юбку. Сегодня о подобных ограничениях нет и речи, а брюки палаццо стали классикой женского гардероба.

Классический тренч

Тренч, или тренчкот, пожалуй, самый узнаваемый атрибут военного времени прошлых веков, который впоследствии стал фешен-трендом. Подобные водонепроницаемые плащи носили английские офицеры еще в XIX веке. В 40-х годах в моду вошли вещи в стиле милитари, и тренч все чаще стал появляться в женском гардеробе. В классическом тренчкоте можно увидеть киногероинь Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Мерил Стрип. В наше время стилисты советуют приобретать тренч именно из-за его универсальности и способности гармонировать практически с любой одеждой.

Очки «кошачий глаз»

Несмотря на то что культовым очкам «кошачий глаз» меньше сотни лет, они давно вошли в сознание людей как бессменная классика и незаменимый аксессуар женского гардероба. Очки такой формы появились в первой половине 30-х годов прошлого века с легкой руки дизайнера Алтины Шиназе. По сей день очки «кошачий глаз» пользуются огромной популярностью и не выглядят старомодными.

Рубашка в клетку

Изначально клетчатые рубашки с узором почти как у национальных шотландских накидок и килтов были излюбленной одеждой американских лесорубов. В женский же гардероб они вошли в 1940-е годы. И если в 1955 году, когда вышел фильм «Сабрина» с Одри Хепберн, клетчатая рубашка на утонченной девушке еще смотрелась немного странно, сейчас ею точно никого не удивить. За последние несколько десятков лет женская клетчатая рубашка претерпела немало модификаций: в моде были то укороченные варианты, то, наоборот, широкие и удлиненные. Сегодня на пике моды клетчатые рубашки из плотных тканей в стиле oversize. В теплый летний период их вполне можно накинуть вместо пиджака, а осенью они отлично заменят легкую куртку.

Повязка на голову

Украшения, похожие на современные повязки для волос, упоминаются даже в древних эпосах. В 1920-е годы повязки, вплетенные в волосы, стали символизировать отход от традиционных ограничений в женском стиле — они отлично подчеркивали вошедшие тогда в моду укороченные стрижки. Повязки стали излюбленным аксессуаром многих икон стиля прошлого века, их носили Брижит Бардо, Грейс Келли и Одри Хепберн. Сегодня в любом магазине одежды и аксессуаров можно найти разные варианты этого предмета гардероба: в ход идет различная ткань или кожа, декор.

Платье с воротничком

В англоязычных глянцевых журналах их называют «воротниками пилигримов». Отложные воротнички в свое время покорили сердца модниц 60-х, позже появились в образах принцессы Дианы и ее последовательниц и, наконец, стали очень актуальны в последние пару лет. Сложно представить себе дизайнера, у которого в летней коллекции текущего года не найдется хотя бы парочка похожих вариантов.

Шелковый платок на шею

1936-й.

2021-й.

Когда-то шейный платок использовался преимущественно мужчинами и обладал конкретным функционалом: защищал от ветра и песка, предотвращал натирание кожи кольчугой. Позднее этот аксессуар претерпел трансформацию и начал использоваться и мужчинами, и женщинами, однако продолжал иметь чисто практическое значение (в основном он использовался для поддержания чистоты) вплоть до XIX века. Считается, что первым модным домом, сделавшим из шейного платка непосредственно модный аксессуар, стал французский Hermès в 1837 году. Сегодня шейный платок не теряет своей популярности, им можно со вкусом украсить даже самый простой базовый образ.

Джинсы клеш

Брюки клеш были придуманы в середине XIX века и изначально были частью формы моряков. Популярность же клеш приобрел только в 1960-е с развитием культуры хиппи. Еще через 10 лет эти джинсы можно было найти в гардеробе любой девушки, хоть сколько-нибудь следящей за модой. Джинсы клеш то резко набирают популярность, то снова теряют ее. Сейчас они снова на пике, поэтому в ближайшие пару сезонов мы точно будем замечать их на звездах и в реальной жизни.

Брючный костюм

1976-й.

2018-й.

Брючный костюм на женщине всего 100 лет назад вызывал горячие дискуссии в обществе и являлся символом борьбы за равные права. Одна из культовых фигур мира моды, которая прочно ассоциируется с этим трендом, — Марлен Дитрих. Именно она впервые в 1933 году позировала для журнала Vogue в шикарном костюме-двойке. Многие другие модные иконы в то время попросту на это не решались. Позднее, в 70-е годы прошлого века, брючный костюм стали массово носить женщины из мира моды и кино. Например, известная актриса Дайан Китон часто появлялась на красных дорожках именно в нем. После этого брючный костюм прочно вошел в женский гардероб.

Белая рубашка

Одной из первых икон стиля, заменивших корсет на рубашку, была Коко Шанель. Позже этот тренд был перенят и звездами старого Голливуда, которые носили их как в обычной жизни, так и на киноэкранах. Взять хотя бы Мэрилин Монро. Современные стилисты советуют иметь в базовом гардеробе 2 белые рубашки: одну классического кроя и одну с интересными деталями (рюши, широкие рукава, декор).