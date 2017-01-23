10 стильных стрижек 2017 года, которые превращают обычных мужчин в голливудских красавцев

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С помощью этих стрижек можно сбросить минимум 10 лет и превратиться в настоящего голливудского красавца! AdMe.ru делится с вами самыми актуальными мужскими прическами 2017 года.

Британка

Пришедшая к нам из Британии середины прошлого века, эта стрижка получила второе дыхание всего несколько лет назад. Коротко подстриженные виски, пышный верх и четкий пробор гарантировано создадут вам имидж красавца-футболиста.

Фейд

Отличие этой модной стрижки от британки заключается в плавном переходе длины волос и таком же плавном градиенте цвета. Прическа одинаково стильно выглядит как с выстриженным пробором, так и без него. Такая стрижка является визитной карточкой футболиста Серхио Рамоса.

Бокс и полубокс

Кажется, бокс и полубокс будут в моде всегда. А еще эти классические прически подходят абсолютно любой форме лица! Ассоциируется бокс прежде всего с Джастином Тимберлейком начала 2000-х, который, правда, позже стал отращивать волосы и делать укладки, поддавшись буму британки в мире.

Теннис

Фирменная прическа Брэда Питта находится на пике популярности уже добрый десяток лет. Задуманная как спортивная, эта стрижка-трансформер очень удобна в повседневной жизни: вы с легкостью можете художественно взъерошить волосы, а можете гладко их причесать.

Классическая мужская стрижка

В 2017 году актуальными снова будут обыкновенные стрижки, которые целый век носили миллионы мужчин по всему миру. А пара свежих штрихов сделают классику более современной. Мужественный Джерард Батлер доказывает: иногда самая простая прическа смотрится гораздо круче новомодных вычурностей.

Канадка

Канадка получила свое название благодаря канадским хоккеистам времен СССР. Именно они первыми стали носить эти модные стрижки, подсадив на них голливудских актеров и обычных мужчин. Гладко зачесанная, немного небрежная или естественно растрепанная — канадка особенно подойдет зрелым и мужественным мужчинам, которые находятся в самом расцвете сил.

Каскад

Да-да, длинные волосы тоже будут в тренде. Нужно только придать им опрятную форму с помощью «каскада». Всем девушкам на зависть!

Андеркат

Просто скажите своему парикмахеру: «По бокам и сзади коротко, сверху длинно». Дерзкий внешний вид и восхищенные женские взгляды вам обеспечены.

Топ нот

Конечно, не каждый парень решится на такую прическу. Но самые стильные отпустят бороду, дождутся, когда отрастут волосы на макушке, и сделают из них узел или пучок. Главное — виски, затылок и бока должны быть подстрижены безупречно.

Мужской пучок

Позаимствованная у девушек, такая прическа разрушает все стереотипы и дает новую жизнь понятию мужской моды. Осторожно: только для самых смелых.