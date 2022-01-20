10 стильных приемов знаменитостей, которые можно легко повторить, чтобы выглядеть блистательно

Мы привыкли к тому, что знаменитости сияют на ковровых дорожках и поражают своими безукоризненными образами. Не секрет, что для публичных мероприятий их наряжают стилисты и визажисты. В повседневной жизни актрисы и певицы одеваются каждая по-своему. Тем интереснее узнать, какими приемами они пользуются, чтобы выглядеть стильно и на публике, и в свободное время.

Мы в АdMe.ru взяли на вооружение несколько таких приемов и с уверенностью можем сказать, что их вполне могут применять не только знаменитости.





1. Джулианна Мур любит зеленый цвет и активно использует его в одежде

Цветовые предпочтения звезд легко обнаружить, глядя на их одежду. К примеру, Рианна очень любит красный, Джулианна Мур — зеленый, а фаворит Анджелины Джоли — черный. Любимый цвет можно сделать частью своего неповторимого стиля.

2. Кейт Миддлтон предпочитает кюлоты обычным брюкам

Герцогиня питает особую любовь к кюлотам и демонстрирует, как правильно их носить. Грамотно подобранные модели делают образ менее формальным и чопорным. Если пока не рискуете надевать цветные кюлоты, попробуйте примерить слегка плиссированные варианты, внешне похожие на юбку. В сочетании с лодочками или балетками и блузой они будут уместно и элегантно смотреться даже в офисе.

3. Звезды стригутся минимум за 2 недели до мероприятия

Стилисты голливудских актрис поделились секретом: они стригут своих подопечных за 2 недели до выхода на ковровую дорожку. А потом, за день до дня икс, рекомендуют нанести на волосы питательную маску. Эти действия позволяют прическе выглядеть великолепно.

4. Пенелопа Круc придерживается минимализма

Выбирая минималистичные наряды, звезда наглядно демонстрирует, что можно выглядеть роскошно в простом костюме. Сегодня данный подход очень популярен, ведь его основной принцип — подбор вещей, сочетающихся друг с другом. Благодаря этому можно сэкономить много времени при покупке одежды.

5. Дженнифер Энистон обожает очки-авиаторы

Актриса использует очки не только как защиту от солнца, но и как стильный аксессуар, который стал ее визитной карточкой. И выбор именно «авиаторов» неслучаен. Эти очки не выходят из моды, придают капельку дерзости и подходят обладателям лица почти любой формы.

6. Виктория Бекхэм носит брюки в пол

Виктория Бекхэм обожает длинные брюки. Больше всего ей нравится, когда штанины буквально волочатся по полу. Такой силуэт визуально делает ноги бесконечными. Но все-таки для повседневной жизни достаточно просто прикрыть каблук.

7. Энн Хэтэуэй выбирает прямые джинсы и клеш

Излюбленный актрисой модный прием — сочетание джинсов и блейзера. Эта комбинация смотрится актуально и уместно в повседневной жизни. Энн отдает предпочтение слегка расклешенным джинсам, так как они не искажают силуэт и отлично смотрятся с любым верхом: от свитера до блузы.

8. Риз Уизерспун оживляет повседневный образ яркими аксессуарами

Звезда комедии «Блондинка в законе» в повседневной жизни отдает предпочтение не только женственным нарядам под стать своей героине, но и базовым комплектам из джинсов и кардиганов. Невыразительную цветовую гамму она обязательно разбавляет яркими акцентами на аксессуарах: сумках или обуви.

9. Ким Кардашьян подчеркивает фигуру

Ким гордится своими выдающимися формами и уверенно их подчеркивает. Она советует обращаться к портным, чтобы они подгоняли одежду по фигуре. И сама редко носит вещи оверсайз, которые искажают пропорции и визуально утяжеляют силуэт. Ее принцип выбирать одежду размер в размер можно вполне использовать и не знаменитостям.

10. Кейт Миддлтон удачно выбирает туфли и носит их по несколько лет

Герцогиня Кембриджская не видит ничего зазорного в том, чтобы показаться на публике в одних и тех же вещах несколько раз. Она часто появляется на мероприятиях в классических лодочках, а бежевые надевала целых 200 раз! И правда, купив однажды качественную пару туфель нюдовых или более ярких оттенков, можно избавиться от мук при подборе обуви к своим любимым платьям.