10 стильных приемов, которые позволят выглядеть эффектно и дорого в холодное время года

Холодный сезон не повод ограничивать своего внутреннего стилиста. Свежие фасоны, непривычные силуэты и сочетания имеют право на существование зимой и осенью. Их просто нужно поискать.

Мы в AdMe.ru проштудировали модные издания и блоги и отметили готовые решения, которые помогут вам выглядеть эффектно в холодное время года.

1. Сапоги в цвет юбки или пальто

Изысканный образ можно создать, надев сапоги и юбку одного цвета или сочетающиеся по цвету. Хорошо, если между подолом и обувью не останется зазора. Этот прием визуально удлинит ноги и сделает фигуру более стройной.

2. Колготки в цвет обуви

Этот способ работает так же, как предыдущий. На ногах не образуется визуальной границы по борту сапог или ботинок. Один цвет обуви и колготок стройнит, удлиняет ноги, а также добавляет яркость и индивидуальность образу.

3. Объемный шарф

Объемный шарф способен стать ключевой деталью. Он может быть подобран в тон пуховика или шубы, а может резко контрастировать с верхней одеждой по цвету. Не стоит вязать сложные узлы — чем проще и непринужденнее будет накинут шарф, тем выгоднее будет выглядеть весь образ. И самое главное — большой шарф согреет в непогоду.

4. Свитер с высоким воротом

Прекрасной альтернативой шарфу может стать свитер с высоким воротом. Пожалуй, объемный воротник — одна из уютных тенденций последних сезонов. Он позволит оставаться в тепле и выглядеть при этом шикарно.

5. Матовый пуховик

В качестве альтернативы блестящим пуховикам стилисты предлагают матовые, с акцентом на натуральные материалы. Хлопок, шерсть, замша, вельвет — зимние куртки из подобных тканей обладают водоотталкивающими свойствами. Матовые пуховики защитят своих обладателей от мокрого снега и при этом создадут нетривиальные образы.

6. Яркий пуховик

Черный, коричневый, серый, кэмел и песочный — проверенная временем классика. Однако в этом сезоне дизайнеры отдают предпочтение ярким, насыщенным оттенкам. Ярко-розовый, насыщенный зеленый, кислотный желтый и плотный голубой — в тренде. Черный носят все, а вот яркий — единицы. Еще одна новая тенденция в моде — сочетать темные, более сдержанные аксессуары с яркой курткой. Это могут быть серые кожаные перчатки, черный клатч или темные ботинки в стиле милитари.

7. Жилет как второй слой

Если не хочется носить пуховик, а пальто не защитит от холодов, стоит присмотреться к жилету. Причем в комбинации с пальто или костюмом. Жилет, надетый поверх пальто или куртки, — неординарное решение, демонстрирующее смелость и отменное чувство стиля его обладательницы.

8. Светлая верхняя одежда

«Верхняя одежда белого цвета — это непрактично» — правило, с которым давно пора попрощаться. Почти все модницы всего мира заменили черные, темно-серые и синие куртки на более светлые. Куртка или пальто белого, кремового или светло-бежевого цвета — один из быстрых способов добиться свежего и безупречного вида, не прикладывая к сборам особых усилий.

9. Пуховик, перетянутый ремнем

Любимая куртка заиграет новыми красками, если перетянуть ее ремнем. Объемный пуховик с ремнем на талии делает образ более женственным и утонченным.

10. Массивные ботинки

Практичный тренд, главная особенность которого — комфорт. Короткие ботинки можно носить с чем угодно: с узкими джинсами, широкими длинными или укороченными брюками и даже с юбками и платьями. Кстати, короткие платья будут смотреться хорошо как с ботинками, так и с сапогами, а платья миди — с ботильонами до щиколотки или полусапожками.