10 способов выглядеть в обуви на плоской подошве так же шикарно, как на каблуках

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Плоская подошва — настоящее спасение для девушек, которые ведут активный образ жизни и расписывают каждый день по минутам. К счастью, уже который сезон балетки, грубые ботинки и кроссовки не сходят с модного пьедестала. Для тех, кто все еще не уверен, что плоская подошва может быть такой же шикарной, как и каблуки, AdMe.ru собрал стильные доказательства.

В балетках

Пожалуй, это самая удобная, легкая и универсальная обувь. Они отлично сочетаются с платьями и юбками, джинсами и брюками, шортами и комбинезонами. Балетки уместны в любой ситуации: на прогулке, в офисе, на вечеринке или в театре. Большинство стилистов включают балетки в базовый гардероб и советуют выбирать качественные черные или нюдовые балетки. А еще они незаменимы для отпуска — балетки не занимают много места и дополняют любой образ. В общем, настоящая модная палочка-выручалочка.

В ботинках

Сочетание платья или юбки с грубыми ботинками уже стало модной классикой. Такая обувь на плоской подошве особенно удачно подчеркивает женственность и добавляет бунтарскую нотку в продуманные образы. Так что смело комбинируйте ботинки не только с джинсами и спортивными куртками, но и с классическими платьями, длинными пальто и классическими брюками.

В сапогах

Высокие сапоги без каблука — идеальный вариант для тех, кто предпочитает комфортную классику. Сапоги смотрятся стильно и женственно, при этом в них удобно ходить. Замшевые ботфорты помогут создать образ в стиле 70-х. Главное правило: избегайте сочетать высокие сапоги с откровенными нарядами.

В кроссовках

Кроссовки уже давно перестали быть обувью для занятий спортом. Сегодня женщины разных возрастов сочетают их с женственными юбками, строгими костюмами и классическими платьями. Кроссовки можно увидеть в коллекциях всемирно известных модельеров. Не бойтесь экспериментировать и комбинировать их не только со спортивной одеждой.

В сандалиях

Абсолютно незаменимая вещь для летнего сезона. Сандалии — это уже не просто обувь для пляжа или отпуска, они стали настоящим модным объектом. Сочетать их можно с любой одеждой и любым стилем. Особенно радует то, что сейчас можно найти такую модель, которая органично впишется в ваш гардероб.

В лоферах

Изначально лоферы были исключительно мужским видом обуви. Но девушки уже позаимствовали немало вещей у противоположного пола, и лоферы не стали исключением. При грамотном сочетании лоферы идеально дополнят не только повседневный, но и деловой образ.

В эспадрильях

Эспадрильи перешли в гардероб модниц от испанских крестьян. Они удобные, легкие и стильные — идеальный вариант для самых жарких дней. Этот вид обуви незаменим для отпуска — они хорошо сочетаются с разными видами одежды, не занимают много места в чемодане и подойдут для долгих прогулок.

В оксфордах

Еще один вид обуви, который был позаимствован из мужского гардероба. Эти классические полуботинки на шнуровке можно смело носить как в офис, так и на вечеринку. Замшевые, кожаные, лаковые, на толстом каблуке или платформе — выбор оксфордов достаточно разнообразный.

В мокасинах

Мокасины — комфортное дополнение любого образа. Они элегантные и функциональные, при этом мягкие и комфортные, как домашние тапочки. Мокасины сдержанных цветов можно сочетать с классическими юбками и брюками, а цветные модели лучше подойдут для повседневных расслабленных образов.

В кедах

Сегодня кеды можно прировнять к туфлям на плоской подошве — они стали такими же стильными и незаменимыми в гардеробе современных модниц. Выбирайте белые и пастельные оттенки — они сочетаются с любым типом одежды и вписываются в любой стиль.