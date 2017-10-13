10 секретов, как одеться в бюджетных магазинах и выглядеть сногсшибательно

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Одеваться в магазинах бюджетных марок и выглядеть стильно и дорого вполне реально: эффектно одетые женщины на улицах городов тому подтверждение. И даже звезды нередко выбирают бренды масс-маркета не только в повседневной жизни, но и для красных дорожек. AdMe.ru обобщил 10 признаков, на которые нужно обращать внимание, чтобы правильно выбирать одежду в масс-маркете. И да прибудут с вами стиль и элегантность!

1. Выбирайте естественные цвета

Хорошо

Не лучший выбор

Цвета могут быть и пастельными, и яркими, но они непременно должны быть благородными и натуральными. Избегайте флуоресцентных и неоновых красок — они очень простят и удешевляют образ.

2. Выбирайте лаконичные силуэты и минимализм

Хорошо

Не лучший выбор

В масс-маркете не всегда можно найти качественное исполнение каких-либо сложных силуэтов или драпировок (но не невозможно!), поэтому лучше отдать предпочтение прямым линиям и лаконичным силуэтам.

3. Обращайте внимание на уместность и качество декора на одежде

Хорошо

Не лучший выбор

Придирчиво изучайте качество аппликаций, вышивок и надписей. Если возникают сомнения в их уместности или подводит качество исполнения, то лучше отказаться от покупки. Хотя и в масс-маркете можно встретить эффектные и качественные варианты исполнения аппликаций и декора.

4. Приглядитесь к замшевым вещам

Хорошо

Не лучший выбор

Если стоит выбор между искусственной кожей и искусственной замшей, то лучше предпочесть последнюю. Искусственную замшу на первый, второй и даже третий взгляд от натуральной не отличить. Она выглядит хорошо, и никто (кроме людей, увлеченных модой и отсматривающих коллекции) не сможет сказать, купили вы косуху, плащ или балетки в масс-маркете или в дизайнерском магазине.

5. Откажитесь от покупки микро-вещей

Хорошо

Не лучший выбор

Чтобы ваш образ смотрелся дорого, необходимо выглядеть роскошной женщиной или девушкой, а не так, будто вы одолжили вещь из гардероба младшей сестры. Поэтому откажитесь от покупки микро-вещей, которые смотрятся на вас куце. По этой же причине не покупайте вещи с перспективой похудения — это утопия. Покупайте только то, что будете носить сейчас, а не в призрачном будущем.

6. Придирчиво отнеситесь к покупке вязаного трикотажа в магазинах бюджетных брендов

Хорошо

Не лучший выбор

Порой даже самые эффектные на первый взгляд свитера и кардиганы не выдерживают и месяца носки. А катышки, вытянутые локти, торчащие нитки не красят никакой образ. Всегда обращайте внимание на состав: если вещь сделана преимущественно из синтетических материалов, то, скорее всего, она будет выглядеть непрезентабельно уже после первой стирки. Трикотаж — это тот случай, когда лучше заплатить больше и выбрать изделие с натуральной шерстью, кашемиром в составе: оно будет радовать вас своим качеством и дарить тепло не один год.

7. Обувь из масс-маркета заслуживает внимания

Хорошо

Не лучший выбор

В брендах масс-маркета вполне можно найти обувь, которая заслуживает внимания: из натуральной кожи, с удобной колодкой, отвечающую последним модным трендам и при этом по приемлемой цене.

8. Ищите натуральные материалы

Хорошо

Не лучший выбор

В магазинах бюджетных марок вполне реально найти платья и блузы из натурального шелка, шерстяные костюмы и шарфы, пальто из кашемира. Отыскать эти изделия в торговом зале бывает очень непросто, поэтому лучше воспользоваться небольшой хитростью: зайдите на сайт интересующего вас бренда и в разделе «поиск» укажите то, что вы ищете. А дальше остается только сделать скриншоты заинтересовавших вас изделий и их артикулов и отправиться в реальный магазин. Или сделать заказ онлайн.

9. Выбирайте элегантные костюмы

Хорошо

Не лучший выбор

Можно облачиться в костюм пастельных цветов, вызывающе-алый, костюм в пижамном стиле, супер-актуальную клетку или полоску — в магазинах масс-маркета представлен широкий диапазон вариантов костюмов, в которых можно выглядеть просто роскошно. Необходимо лишь выбрать из всего многообразия вариантов костюм из качественной ткани и с идеальной посадкой. Дополнительный плюс: «верх» и «низ» можно носить отдельно, и вы, купив один костюм, получаете возможность составлять множество комплектов.

10. Придирчиво отнеситесь к выбору бижутерии

Хорошо

Не лучший выбор

Безусловно, бижутерия из масс-маркета имеет право на существование. Вы можете купить, например, актуальный чокер или серьги-кисти по приемлемой цене и через пару лет со спокойной совестью положить их в шкатулку до лучших времен. Но если вы хотите выглядеть дорого и статусно, то лучше предпочесть покупку стильных часов на кожаном ремешке у более серьезного бренда. А от покупки бижутерии с дешевыми стразами или инфантильным дизайном отказаться совсем.

Бонус: Знаменитости в одежде бюджетных марок

Иванка Трамп в комплекте Zara

Герцогиня Кембриджская в юбке Banana Republic

Герцогиня Кембриджская в жакете Zara

Герцогиня Кембриджская в платье Topshop





Герцогиня Кембриджская в колье Zara

Оливия Уайлд в костюме H&M