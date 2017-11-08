10 способов превратить съемную квартиру в место, где вы захотите жить вечно

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Нечасто съемное жилье может похвастаться хорошим ремонтом и изяществом дизайнерских решений. Обычно оно достается своим хозяевам в наследство от бабушек и дедушек с мебелью, сделанной еще во времена их молодости, либо просто обставлено без особых вложений в дизайн. Но даже такую квартиру можно сделать уютной и приятной для проживания. AdMe.ru нашел 10 советов стилистов, которые точно помогут преобразить вашу съемную квартиру.

10. Инвестируйте в свой сон

Скорее всего, покупка новой кровати не входит в ваши планы. Если качество матраса оставляет желать лучшего, то инвестируйте в его замену. Новый матрас вы всегда сможете забрать с собой в новую квартиру. Тот, кто много работает, должен достойно отдыхать, а здоровый сон — залог хорошего настроения.

9. Украсьте ваши шторы

Поэкспериментируйте со шторами. Интересные крепления и завязки придадут новый вид даже старым и немодным шторам.

8. Спрячьте роутер

Непривлекательный мигающий роутер может с легкостью быть спрятан в ненужную книгу. Вам понадобятся всего лишь нож для декупажа и старая книга.

7. Обновите предметы мебели

Дайте второй шанс вашей «съемной» мебели. Старый диван хорошо спрячется под чехлом, а потертое кресло — за парой новых подушек. Царапины на кухонном столе можно замазать воском или спрятать под новую скатерть. А также вы можете добавить несколько недорогих, но ярких акцентов, например разноцветные пуфы, которые помогут быстро обновить образ комнаты.

6. Не дайте стенам пустовать

Фотографии близких вам людей или картины, нарисованные друзьями, придадут любой комнате домашнего уюта и теплоты. Не давайте пустовать вашим стенам, украсьте их тем, что вызывает у вас приятные эмоции.

5. Покажите всем вашу коллекцию

Отведите отдельное место под вашу коллекцию. Это может быть коллекция любимых книг, фотоаппаратов, винных бутылок или набор посуды, которым практически никогда никто не пользуется. Повторение похожих тематических форм задает ритм, атмосферу и добавляет индивидуальности интерьеру.

4. Расставьте акценты

Спокойный или даже немного скучный интерьер практически всегда можно украсить яркими акцентами. Они будут привлекать внимание и в то же время отвлекать взгляд от недостатков квартиры. Парочка ярких подушек или настенных украшений — и ваша комната оживет на глазах.

3. Больше света

Очень часто съемные квартиры имеют только один источник света. Единственная люстра, расположенная в центре комнаты, портит общий вид, так как она хорошо видна из любой точки пространства. Это особенно заметно в квартирах с низким потолком или в комнатах неправильной формы. В таком случае лучше подойдут распределенные источники света: торшеры, настольные лампы и бра.

2. Добавьте природных элементов в ваш интерьер

Гирлянда из засушенных фруктов, букет любимых цветов, еловые шишки — любая частичка природы принесет тепло и уют в ваш дом.

1. C глаз долой хозяйские вещи

Начните с того, что упакуйте все хозяйские вещи в коробки и спрячьте их на антресолях, под кроватью или в подвале. Ощущение захламленности появляется из-за большого количества мелких вещей, которые хаотично разложены повсюду.