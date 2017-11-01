10 способов обустроить маленькую кухню так, чтобы забыть о ее размере

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Маленькая кухня — это реальность многих квартир. Чаще всего проектировщики домов экономят именно пространство для приготовления пищи. AdMe.ru собрал идеи дизайнеров inmyroom (и не только) о том, как организовать пространство небольшого помещения и выжать максимум из нескольких квадратных метров.

1. Встраиваемая техника

Встраивайте все что можно: холодильник, микроволновую печь, духовку, посудомойку или стиральную машину. Скрытая за дверцами техника освободит пространство.

2. Выдвижные конструкции

Часто пространство кухонных шкафов используется ограниченно. Именно поэтому дизайнеры предлагают выдвижные и откидные конструкции. Сейчас делают выдвижные столы и даже разделочные доски. На маленькой кухне на счету каждый сантиметр.

3. Рейлинги и полочки

Рейлинги представляют собой подобие планок, которые размещаются над рабочей поверхностью и служат для удобства хранения. Полочки выполняют ту же функцию. На рейлинги можно повесить приборы или емкости со специями, а дополнительные полочки помогут разместить декоративные украшения.

4. Арка вместо двери

Сделайте арку — это визуально расширит пространство кухни. Если боитесь распространять по всей квартире запахи еды, просто используйте более мощную вытяжку: она защищает от ароматов лучше любой двери.

5. Освещение

Навесные лампочки, встроенные в потолок светильники — то, что подойдет лучше всего. Кстати, точечные светильники в шкафах будут не только красиво смотреться, но и визуально увеличат пространство.

6. Однотонные фасады

Придется отказаться от фасадов с узорами и декором. Однотонные глянцевые или матовые, светлое дерево —то, что подойдет для маленькой кухни. Также стоит избегать громоздких, привлекающих внимание ручек. Полюбите минимализм.

7. Навесным шкафам — да

Отказаться от навесных шкафов — это то, что чаще всего рекомендуют владельцам маленьких кухонь. Мы не согласны: просто используйте их с умом и отдайте предпочтение шкафчикам со стеклянными дверцами и открытым полкам.

8. Двуконфорочная плита

Если у вас не большая семья или вы не готовите одновременно пять блюд, не обязательно ставить четырехконфорочную варочную панель. Вполне хватит двух.

9. Рулонные шторы

Вместо тюля или тяжелой гардины рулонные шторы? Да! Это освободит пространство и сделает его более легким.

10. Декор с умом

Не отказывайтесь от декора, даже если пространства у вас совсем немного. Сейчас модны грифельные доски, яркие акценты в виде текстиля тоже не повредят.